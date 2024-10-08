عاصي الحلاني ووائل جسار يعتذران لمهرجان الموسيقى العربية بسبب الأوضاع في لبنان

اعتذر الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن عدم المشاركة في فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان الموسيقى العربية، حيث كان من المقرر أن يحيي حفلتين في القاهرة والإسكندرية. وعبّر الحلاني عبر حسابه على فيسبوك عن أسفه لعدم تمكنه من المشاركة في حفل 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بدار الأوبرا المصرية وحفل 17 من الشهر ذاته على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، بسبب العدوان على بلاده لبنان.

وقال الحلاني في بيانه "أتقدم بالاعتذار للقائمين على مهرجان الموسيقى العربية وللجمهور المصري الحبيب، على أمل أن نلتقي قريبا في مصر الحبيبة. أدعو الله أن يرفع عن بلادي هذا العدوان، وأترحم على الشهداء، وأدعو بالشفاء العاجل للمصابين، وأن يحل السلام والأمان في لبنان وفي كافة الدول العربية".

وفقا لتقارير إعلامية محلية، جاء اعتذار الحلاني نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، واستشهاد أحد أفراد عائلته في هذا الصراع.

في سياق متصل، أعلن الفنان وائل جسار عن انسحابه من مهرجان الموسيقى العربية للسبب ذاته. وقال جسار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث القاهرة" إنه لا يمكنه تقديم حفلات غنائية في ظل ما يحدث في بلاده، رغم محبته الكبيرة للمهرجان واعتزازه بالمشاركة فيه، فإن الوضع الراهن لا يسمح بذلك.

على الجانب الآخر، قررت الفنانة اللبنانية عبير نعمة الاستمرار في المشاركة في المهرجان، وستحيي حفلها يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، إلا أنها أعلنت أنها ستتبرع بأجرها لصالح الأسر اللبنانية المتضررة جراء الأحداث الجارية.

وأكد المتحدث باسم دار الأوبرا المصرية وليد مصطفى أن الحلاني وجسار قدما اعتذارات رسمية عن عدم المشاركة بسبب الظروف القاسية التي يمر بها لبنان.

ويدرس حاليا رئيس دار الأوبرا المصرية والمهرجان خالد داغر كيفية التعامل مع هذه الاعتذارات، في وقت تستمر فيه الفعاليات في موعدها المقرر من 11 إلى 24 أكتوبر/تشرين الأول الحالي. وسيشهد حفل الافتتاح مشاركة الفنانة السورية لينا شاماميان والمطرب التونسي لطفي بوشناق والفنان المصري مدحت صالح.

تكريم 16 فنانا عربيا

من المقرر أن يكرم المهرجان هذا العام 16 شخصية موسيقية أسهمت في إثراء الفن العربي، من بينهم المطرب محمد منير، والموسيقار اللبناني زياد الرحباني، والمطرب المغربي فؤاد زبادي، والموسيقار السعودي ممدوح سيف، إلى جانب عدد من الفنانين البارزين في الساحة الفنية العربية.