عودة الأفلام الرومانسية إلى السينما المصرية بـ6 أعمال دفعة واحدة

تستعد دور العرض المصرية لعودة قوية للأفلام الرومانسية خلال الفترة القادمة، حيث تشهد طرح 6 أعمال جديدة، منها "الهوى سلطان"، و"بضع ساعات في يوم ما"، و"عاشق".

وتأتي هذه العودة بعد فترة ركود شهدتها هذه النوعية من الأفلام في العقد الأخير، الأمر الذي أرجعه نقاد إلى تراجع إنتاج السيناريوهات الرومانسية، لصالح أفلام الأكشن والكوميديا.

وبالعودة إلى العقد الأول من الألفية الثانية، شهدت السينما المصرية حينها طفرة في إنتاج الأعمال الرومانسية، وقدمت نجوما شبابا أصبحوا فيما بعد من أبرز الأسماء في الساحة الفنية، من خلال أفلام مثل "سهر الليالي" و"السلم والتعبان". لكن مع مرور الوقت، انتقل اهتمام المنتجين وصناع السينما إلى أعمال الأكشن التي حققت رواجا جماهيريا واسعا وأرباحا غير مسبوقة، ليس آخرها "ولاد رزق 3".

منة شلبي تعود بـ"الهوى سلطان" و"هيبتا"

وتعود الفنانة المصرية منة شلبي -بعد غياب دام عامين- من خلال فيلمين رومانسيين، الأول هو "الهوى سلطان"، الذي يجمعها بأحمد داوود مجددا بعد تعاونهما السابق في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن". ويشاركهما في البطولة كل من سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي، وأحمد خالد صالح، ونورين أبو سعدة.

وتدور أحداث "الهوى سلطان" حول العلاقات العاطفية وتأثيرها على الإنسان، من خلال قصة سارة (منة شلبي) التي تعاني من عقدة قديمة بسبب علاقتها بوالدها، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري.

كما تشارك شلبي في الجزء الثاني من فيلم "هيبتا-المناظرة الأخيرة"، الذي من المقرر عرضه في أوائل العام المقبل. ويضم العمل مجموعة جديدة من الممثلين، مثل كريم فهمي، وسلمى أبو ضيف، وأسماء جلال، ومايان السيد.

ويستمر الجزء الجديد في تناول العلاقات الإنسانية والمشاعر العاطفية بعمق أكبر، وفقا لما أعلنه الكاتب الروائي محمد صادق، الذي كتب القصة.

هشام ماجد وهنا الزاهد يلتقيان مجددا

وبعد تألقهما في الفيلم الكوميدي "فاصل من اللحظات اللذيذة" الذي طرح في موسم صيف 2024، يتجه هشام ماجد وهنا الزاهد إلى الأفلام الرومانسية من خلال "بضع ساعات في يوم ما".

ويشارك في بطولة العمل كل من مي عمر، وأحمد صلاح السعدني، ومحمد الشرنوبي، ومحمد سلام، وهو مقتبس من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب محمد صادق، والتي حققت نجاحا كبيرا عند طرحها في عام 2012.

ويتناول "بضع ساعات في يوم ما" مجموعة من المشاعر والعلاقات بين عدة شخصيات، في إطار زمني محدود يمتد ليوم واحد، هو من إخراج الفلسطيني عثمان أبو لبن، الذي سبق وحقق نجاحا كبيرا في السينما الرومانسية من خلال أفلام مثل "قصة حب" و"توأم روحي".

أحمد حاتم يواصل في الرومانسية

ويواصل الممثل أحمد حاتم مشواره في السينما الرومانسية من خلال فيلمين جديدين، الأول هو "عاشق"، الذي جمعه مع الممثلة أسماء أبو اليزيد للمرة الثانية بعد تعاونهما في فيلم "قمر 14".

وشارك في الفيلم كل من كريم قاسم، ومحسن محيي الدين، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صالح. ودارت أحداثه حول طبيب متخصص في علاج الإدمان يقع في حب إحدى مريضاته.

كما يشارك حاتم في فيلم "حدوتة الأيام الباقية"، إلى جانب الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، ومريم الخشت، ومراد مكرم، وسماح أنور. والعمل من تأليف محمد صادق، وإخراج ماندو العدل، الذي يعود إلى السينما بعد غياب دام 4 سنوات.

أخيرا، يتعاون أحمد صلاح السعدني ومايان السيد في فيلم "ولنا في الخيال حب"، الذي يتناول قصة حب بين أستاذ جامعي انطوائي وطالبته، وهو من تأليف وإخراج سارة رزيق، ويعتبر أولى تجاربها الإخراجية.