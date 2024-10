هل اتخذ جاستين بيبر موقفا من الحرب على غزة بعد ظهوره بالكوفية؟

ظهر المغني الكندي الشهير جاستين بيبر مرتديا الكوفية أثناء خروجه من فندق بلوس أنجلوس الأميركية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما لفت أنظار عدد من الصحف العالمية.

وكان المغني، البالغ من العمر 30 عاما، تعرض لانتقادات بسبب نشره صورة على حسابه في إنستغرام يدعو فيها للصلاة من أجل إسرائيل، لكنه قام بحذفها بعد أن أدرك أنها تعكس اعتداءات إسرائيلية على الفلسطينيين.

Germany's right-wing newspaper Bild attacks Justin Bieber for wearing keffiyeh, sparking debate over cultural significance and celebrity influence pic.twitter.com/yRIFEn5tSn

— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) October 6, 2024