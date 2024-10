نجوم يطلقون مبادرات دعم لمتضرري العدوان الإسرائيلي في لبنان

أطلق عدد من المشاهير حملات تبرع لدعم المتضررين من الشعب اللبناني جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على عدد من المناطق اللبنانية منذ أسبوعين وحتى الآن، حيث دعا عدد من الفنانين متابعيهم لتقديم المساعدة من خلال حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

من بينهم، الفنان البريطاني ذو الأصول اللبنانية ميكا، الذي أطلق حملة تبرعات لصالح أطفال لبنان بالتعاون مع منظمة اليونيسيف. عبر حسابه الرسمي على منصة إنستغرام، شارك ميكا فيديو أشار فيه إلى أن أكثر من 1.3 مليون طفل مهددون بسبب الصراع المتصاعد، وأوضح أن حوالي 300 ألف طفل نزحوا بالفعل.

وعلق على الفيديو قائلا: "اليونيسيف متواجدة على الأرض وتقدم مساعدات إنسانية تنقذ الحياة: الغذاء والدواء والضروريات الأساسية والوصول إلى مياه الشرب".

ودعا ميكا جمهوره ومتابعيه للتبرع، قائلا: "تبرعك اليوم يمكن أن يوفر الإمدادات الأساسية والرعاية المنقذة للحياة للأطفال والأسر النازحة بسبب الصراع. حتى مبلغ صغير يمكن أن يحدث فرقا كبيرا".

وعبر في الفيديو عن حزنه تجاه الأحداث في لبنان والصور التي لا تُطاق في البلد الذي ولد فيه، واصفًا إياها بـ"المشاهد المأساوية". وقال: "إن مشاهدة هذه المأساة ورؤية الآلاف من المدنيين والعائلات والأطفال المتضررين أمر لا يمكنني تحمله. ولكن هذا لا يكفي، لذلك قررت أن أشارك وأدعم نداء اليونيسيف من أجل أطفال لبنان. هم بحاجة إلى مساعدتنا الآن أكثر من أي وقت مضى. في الأيام الأخيرة، قُتل أو أُصيب مئات الأطفال، ودُفن آخرون تحت الأنقاض".

وأضاف ميكا: "تضطر العائلات إلى مغادرة منازلها بحثًا عن مكان آمن. كل يوم يجلب معه رعبًا وتهديدات ومعاناة جديدة. تسبب النزوح الجماعي والأضرار الهائلة في خلق خوف لا يمكن تصوره. تحولت المدارس إلى ملاجئ، والمستشفيات مكتظة، ومئات الآلاف من العائلات لم يعد لديهم إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب. الأسوأ سيأتي إذا لم نتحرك بسرعة".

As airstrikes devastate Lebanon, we can’t look away. Goodwill Ambassador Theo James shares how UNHCR is on the ground, providing life-saving support. Every bit counts. https://t.co/OfSdI9cNKH pic.twitter.com/ERlbnYyPwS

