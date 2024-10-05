تصريح مثير للجدل للممثلة إلهام شاهين حول القضية الفلسطينية

تصدر اسم الممثلة المصرية إلهام شاهين منصات التواصل عقب تصريحاتها الأخيرة حول القضية الفلسطينية، حيث أكدت ضرورة إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة المستمرة في المنطقة العربية، وبالتحديد في فلسطين.

وأثناء تكريمها في الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة للمونودراما الدولي، شددت شاهين على أهمية قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، مشيرة إلى ضرورة تدخل القادة العقلاء في العالم للضغط على بنيامين نتنياهو لإيجاد حل عادل. ووصفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه يمارس الغطرسة والاستعلاء بسبب امتلاك بلاده أسلحة متطورة.

وقالت إلهام شاهين في كلمتها خلال الحفل "لن يتحقق السلام في الوطن العربي إلا بقيام دولة فلسطينية، ولن ينتهي الصراع ما لم تتحقق العدالة للشعب الفلسطيني".

وأشارت إلى أنها لا يمكن أن تشعر بالفرحة لتكريمها بسبب ما يحدث من حروب ودمار وخراب، وتابعت "قلوبنا مع فلسطين، ولبنان وسوريا والعراق والسودان، المنطقة العربية على صفيح ساخن، وقلوبنا موجوعة، ونفسي (أتمنى) نوصل صوتنا للعالم أن الشعوب العربية تنادي بالسلام ولسنا شعوب حرب".

وعلقت شاهين على الانتقادات التي طالتها خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل، وقالت في تصريحات لمواقع مصرية محلية إن حديثها عن وجود الدولتين كان بهدف تحقيق مكسب وهو الاعتراف العالمي بدولة فلسطين، ثم بعدها يأتي إيجاد حل لنهاية الاحتلال.

وتابعت الممثلة المصرية أنها أثناء التكريم تحدثت عن تعاطفها مع الشعب الفلسطيني، وأن الحل في وجود دولتين للاعتراف بفلسطين وهو الأهم، ثم بعدها يتم التفكير في خروج 7 ملايين إسرائيلي موجودين حاليا في فلسطين.

وأشارت إلى أن التصريحات يتم تحريفها رغم أنها تحدثت بنية طيبة وخير، لكنها اعتادت على هجوم الناس طوال الوقت بعد أي تصريح لها سواء كانت على صواب أو خطأ.