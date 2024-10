جود لو يلمّح لنهاية رحلته مع أفلام "هاري بوتر"

قال الممثل البريطاني جود لو إن رحلته مع "هاري بوتر" (Harry Potter) -الذي أدى فيه دور الساحر دمبلدور- قد تكون انتهت بعدما أولت شركة "وارنر بروس" المنتجة اهتمامها بسلسلة تلفزيونية مقتبسة من الروايات السبع الأصلية لجي كي رولينغ.

فخلال لقاء أجراه مع مجلة "فاراييتي" الأميركية، قال جود لو إنه استمتع بتجسيد دور دمبلدور الشاب في فيلمين من سلسلة "الوحوش المذهلة" (Fantastic Beasts)، مضيفا "أعلم أن العمل متوقف بالتأكيد. أتوقع أن يركزوا طاقتهم الآن على سلسلة هاري بوتر التلفزيونية. لم أسمع عن أي مشاريع جديدة في الأفق حتى الآن".

وفي المقابلة مع فاراييتي، تحدث الممثل البريطاني عن أول لقاءاته مع رولينغ حول دور دمبلدور، حيث التقيا لأول مرة في عام 2017، وشاركت معه الكاتبة ملامح الشخصية بالكامل.

لو قال إنه وصل إلى تصور واضح لمسار الشخصية بعد لقاء رولينغ، حيث أعطته أفكارة عدة، من بينها أن دمبلدور يرى نفسه كـ"وحش". وأضاف "لهذا السبب كان يحب نيوت، لأن نيوت كان يهتم بالكائنات التي يعتبرها الناس وحوشا".

وختم قائلاً "أحببت قلب دمبلدور، وأحببت تجسيده لهذا السبب. دائما كنت أستمتع بتقمص شخصيته".

وكانت سلسلة "الوحوش المذهلة" انطلقت في عام 2016 مع فيلم "الوحوش المذهلة وأين تجدها" (Fantastic Beasts and Where to Find Them) الذي حقق أرباحا كبيرة بلغت 814 مليون دولار، إلا أن هذه الشعبية تراجعت بعد الجزءين التاليين "جرائم غريندلوالد" (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald) في 2018 الذي حقق 654 مليون دولار، و"أسرار دمبلدور" (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore) في 2022 الذي جنى 407 ملايين دولار.