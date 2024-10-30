"50 سنت": رفضت 3 ملايين دولار للغناء في تجمع انتخابي لترامب

قال مغني الراب الأميركي كورتيس جيمس جاكسون المعروف بـ"50 سنت" إنه رفض عرضا بمبلغ 3 ملايين دولار للغناء في تجمع انتخابي للمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب بقاعة "ماديسون سكوير غاردن" في نيويورك الأحد الماضي.

وخلال مقابلة إذاعية مع برنامج "ذا بريكفاست كلوب" صباح أمس الثلاثاء، سأل المذيع المغني عما إذا كان ترامب عرض عليه المال لتأييده، فقال جاكسون "نعم تلقيت اتصالا، لكنهم أرادوا مني أن أشارك يوم الأحد… عرضوا عليّ 3 ملايين"، في إشارة في ما يبدو إلى التجمع الذي عُقد الأحد الماضي في نيويورك.

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وأضاف: "لم أتعامل مع الموضوع بجدية… لم أتحدث معهم حول هذه الأمور. أنا خائف من السياسة… لا أحب أن أكون جزءا من هذه الأمور".

في المقابل، نقل موقع "فاراييتي" الأميركي عن مسؤول في حملة ترامب نفيه عرض 3 ملايين دولار على جاكسون، دون أن يقدّم المسؤول تفاصيل إضافية.

ويوليو/تموز الماضي، تفاعل "50 سنت" مع محاولة اغتيال الرئيس السابق بوضع صورة ترامب على غلاف ألبومه "اكسب المال أو مت وأنت تحاول" (Get Rich or Die Tryin).

أما في 2020، عندما خاض ترامب الانتخابات الرئاسية ضد جو بايدن، فقال "50 سنت" بأنه كان يخطط لدعم الحزب الجمهوري، لكنه تراجع لاحقا. ثم نشر تغريدة قال فيها، "تبا لدونالد ترامب، لم أحبه يوما".

وبالعودة إلى التجمع الانتخابي الذي أقيم في "ماديسون سكوير غاردن"، لقد شهد عدة تصريحات مثيرة للجدل حول العرق والجنس وعديد من القضايا الأخرى، لكن أكثر التعليقات إثارة للانتقادات جاءت من الكوميدي توني هينتشكليف، الذي قال "هناك جزيرة عائمة من القمامة في وسط المحيط الآن. أعتقد أن اسمها بورتوريكو".

تصريح هينتشكليف لاقى استهجانا واسعا من قبل عديد من الفنانين البارزين، مثل باد باني، وجينيفر لوبيز، وريكي مارتن الذين أعلنوا دعمهم للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، ردا على الكوميدي الداعم لترامب.