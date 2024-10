تأجيل إطلاق أغنية شارك فيها المغني البريطاني الراحل ليام باين

أرجئ إصدار أغنية شارك فيها ليام باين، العضو السابق في فرقة "وان دايركشن" البريطانية، الذي توفي مؤخرا عن (31 عاما)، بعدما كان مقررا طرحها الجمعة، بحسب ما أعلن الفنان الأميركي سام باوندز الذي تعاون معه أمس الثلاثاء.

وكان المغني والمؤلف الموسيقي الأميركي كشف في وقت سابق عن إطلاق هذه الأغنية بعنوان "دو نو رونغ" على مواقع التواصل الاجتماعي، مع رسم توضيحي بالأبيض والأسود يمثل ملاكا يرتفع نحو قلب مكسور، لكن سام باوندز عاد وأعلن الثلاثاء عبر منصة "إكس" تأجيل هذا الإصدار.

وكتب "رغم محبتنا جميعا للأغنية، لكن الوقت لم يحن بعد"، مضيفا "ما زلنا جميعا في حداد على وفاة ليام، وأريد أن تعيش العائلة حزنها بالسلام والصلاة.. سننتظر جميعا".

Today I’m deciding to hold “ Do No Wrong” and leave those liberties up to all family members. I want all proceeds go to a charity of their choosing (or however they desire). Even though we all love the song it’s not the time yet. We are all still mourning the passing of Liam and…

— Sam Pounds (@iamsampounds) October 29, 2024