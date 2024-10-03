أحد أطباء ماثيو بيري يقرّ بالذنب في وفاة نجم "فريندز"

أقرّ طبيب أميركي يُشتبه في ضلوعه بوفاة نجم مسلسل "فريندز" (Friends) ماثيو بيري؛ بجرعة زائدة من الكيتامين، بالذنب أمس الأربعاء أمام محكمة في كاليفورنيا.

واعترف مارك تشافيز (54 عاما) بالمساعدة في توفير الكيتامين بشكل غير قانوني للممثل الذي أدى دور تشاندلر بينغ في المسلسل. ومع الاعتراف، فإن الطبيب الذي مُنع من مزاولة المهنة سيتجنب المحاكمة ويواجه احتمال السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وفق مكتب المدعي العام الفدرالي.

ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه في الثاني من أبريل/نيسان 2025.

وتشافيز واحد من 5 أشخاص يُشتبه بضلوعهم في وفاة الممثل، وفق القضاء الأميركي.

وكانت وفاة ماثيو بيري الذي عُثر عليه فاقدا للوعي في حوض الجاكوزي الخاص به، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قد صدمت محبي مسلسل "فريندز"، وأثارت حالة حزن في أوساط هوليود.

وكان الممثل تحدث علنا عن مشكلاته مع الإدمان، ودأب على تناول الكيتامين تحت إشراف متخصصين ضمن جلسات علاج الاكتئاب. لكن استخدام هذا المخدّر القانوني يُحوَّر أحيانا لأغراض التحفيز أو الترفيه، وقد وقع الممثل مجددا في دوامة الإدمان في خريف 2023، وفق مكتب المدعي العام الفدرالي.

ودفعت هذه الانتكاسة بالممثل إلى الوقوع فريسة لأطباء "عديمي الضمير"، بحسب السلطات.

"استغلال" الممثل

وبحسب التحقيق، كان لطبيب آخر يدعى سلفادور بلاسينسيا دور أكبر بكثير في مفاقمة إدمان بيري، فقد تولى "استغلال" الممثل في مرضه، بحسب آن ميلغرام من الوكالة الفدرالية لمكافحة المخدرات.

ووقع المحققون على رسالة نصية كتبها بلاسينسيا في سبتمبر/أيلول 2023، جاء فيها "أتساءل كم سيدفع هذا المعتوه". وبعد وفاة بيري، عمد الطبيب إلى "تزوير السجلات الطبية" لمحاولة إضفاء طابع قانوني على تصرفاته، وفق الادعاء.

ومن المقرر أن يمثل بلاسينسيا أمام المحكمة في مارس/آذار، وقد دفع ببراءته في القضية. ويواجه الطبيب احتمال عقوبة بالسجن مدة تصل إلى 120 عاما. وبينما لم تكن عبوات الكيتامين تكلّف الأطباء سوى 12 دولارا، كانوا يبيعونها للممثل بمبلغ "ألفي دولار".

كذلك، ثمة متهمة أخرى في القضية تدعى جاسفين سانغا، وهي تاجرة مخدرات معروفة في هوليود باسم "ملكة الكيتامين".

وباعت هذه الأميركية-البريطانية البالغة 41 عاما عبوة الكيتامين التي تسببت بوفاة الممثل، وهي تواجه احتمال السجن مدى الحياة. ومن المقرر أيضا أن تمثل أمام المحكمة في مارس/آذار المقبل، وقد دفعت ببراءتها في القضية.

وكشف التحقيق أن أحد عملائها توفي بسبب جرعة زائدة من الكيتامين في عام 2019، كما تشمل المحاكمة المساعد الشخصي لماثيو بيري وأحد الوسطاء.

مشكلات إدمان مزمنة

ويعدّ مسلسل "فريندز" الذي عُرض بين عامي 1994 و2004 ظاهرة ثقافية حقيقية لدى جيل كامل من المشاهدين، وهو يروي مغامرات مجموعة من الأصدقاء في نيويورك.

لكن في الكواليس، ظل ماثيو بيري يخفي طويلا شعورا بالضيق وراء شخصيته المرحة "تشاندلر". وعانى لفترة طويلة جراء إدمانه المخدرات والكحول.

وفي مذكراته التي نشرها عام 2022، أسرّ بيري بأنه خضع لـ65 جلسة علاجية، وأنفق أكثر من 9 ملايين دولار.

وخضع أيضا لكثير من العمليات الجراحية المرتبطة بمشكلات إدمان المخدرات، منها جراحة في القولون استمرت 7 ساعات في عام 2018، حتى وصل به الأمر إلى القول "كان يُفترض أن أكون ميتا".

وخلال ظهور تلفزيوني قبل مدة قصيرة من وفاته، فاجأ الممثل الجمهور باعترافه بأنه كان يعاني القلق الشديد "كل ليلة" أثناء تصوير "فريندز".