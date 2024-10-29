وفاة الفنان المصري حسن يوسف عن 90 عاما

توفي الفنان المصري حسن يوسف عن عمر ناهز 90 عاما، حسبما أعلن شقيقه محمد يوسف صباح اليوم الثلاثاء.

وعبر حسابه على "فيسبوك"، كتب شقيق الفنان الراحل "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى منذ قليل شقيقي الأكبر الفنان حسن يوسف، تغمده الله بواسع رحمته".

وكان يوسف ولد في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1934، ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية، بالإضافة إلى دراسته في كلية التجارة عام 1955.

أما على الصعيد الفني، فكان أول أدواره في فيلم "أنا حرة" عام 1959، ثم تألق بـ"في بيتنا رجل"، و"الخطايا"، و"أم العروسة".

وفي التلفزيون، قدم أعمالا كثيرة أبرزها "ليالي الحلمية"، و"محمد رسول الله"، و"الشراع المكسور"، و"ألف ليلة وليلة"، ومسلسل "إمام الدعاة" الذي قدم فيه قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وعلى الصعيد الشخصي، تزوج الفنان المصري الراحل من الفنانة لبلبة وانفصلا بعد 8 سنوات، ثم ارتبط بالفنانة شمس البارودي سنة 1972 حتى وفاته.

رزق الزوجان بـ4 أبناء هم ناريمان ومحمود وعمر وعبد الله الذي توفي غرقا في يوليو/تموز 2023 عن عمر ناهز 35 عاما.