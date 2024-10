جوني ديب وبينلوبي كروز يجتمعان مجددا على متن سفينة بـ"شارب النهار"

يعود الثنائي جوني ديب وبينلوبي كروز إلى التعاون في فيلم جديد يحمل عنوان "شارب النهار" (Day Drinker) بعد أن حققا نجاحات سابقة في أفلام متعددة، منها "ضربة" (Blow) عام 2001، و"قراصنة الكاريبي: في بحار غريبة" (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides) عام 2011، و"جريمة قتل في قطار الشرق السريع" (Murder on the Orient Express) عام 2017.

وسائل إعلام أميركية نقلت عن المنتج آدم فوغلسون أن الفيلم يجمع بين الجانب التجاري والعوالم الغريبة التي تجعل القصة غنية بالتشويق. وأكد فوغلسون أن مشاركة الممثل الأميركي والنجمة الإسبانية تضيف عمقًا وواقعية للأحداث، معتبرًا أن المخرج مارك ويب هو الأنسب لإخراج هذه القصة الفريدة.

تدور أحداث "شارب النهار" حول نادل يعمل على متن سفينة سياحية، يلتقي بشخص غامض اعتاد تناول المشروبات الكحولية في النهار. تتشابك حياتهما بشكل غير متوقع حين يجدان نفسيهما متورطين في جريمة.

ويشكل العمل عودة قوية لديب إلى هوليود بعد فترة من الابتعاد عن الساحة الفنية بسبب قضية طلاقه من الممثلة آمبر هيرد. فخلال السنوات الست الماضية، اقتصرت مشاركاته على عدد قليل من الأعمال، من أبرزها فيلم "جين دو باري" (Jeanne du Barry) الذي عرض في مهرجان كان السينمائي.

وفي تصريحات جديدة للممثل البالغ من العمر 61 عاما، تحدث عن تجربته مع هوليود قائلا "واجهت العديد من التحديات بسبب الأمور السطحية.. اضطررت لخوض تلك المواجهات والتغلب عليها".

كما علق على معركته القضائية التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، واصفا إياها بأنها تحولت إلى "مسلسل تلفزيوني". ديب قال لموقع "هوليود ريبورتر" الأميركي "مررت بكل شيء تقريبًا. بعض اللحظات كانت صعبة، وأخرى ممتعة أو مجنونة. لكن في النهاية، لا أكن مشاعر سيئة تجاه أي شخص. الكراهية تتطلب اهتمامًا، وليس لدي هذا النوع من الطاقة للاهتمام بالكراهية".