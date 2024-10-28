"قلب أسود" و"سراب" و"إقامة جبرية" أبرز مسلسلات موسم الشتاء

يستعد عشاق الدراما في العالم العربي لموسم حافل بالأعمال التلفزيونية التي ستُعرض قبل بداية الموسم الرمضاني بمشاركة كبار الممثلين -مثل خالد النبوي في مسلسل "سراب"-، وعلى صعيد الدراما المشتركة، سيجتمع السوري باسم ياخور مع اللبنانية نادين الراسي في مسلسل "قلب أسود".

ومع انتشار المنصات الرقمية، أصبحت المسلسلات ذات الحلقات المحدودة خيارًا مفضّلا لدى المشاهدين. وفي هذا السياق، يستعد خالد النبوي لعرض مسلسل "سراب" عبر منصة "تود"، بمشاركة يسرا اللوزي وهاني عادل.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وهو النسخة العربية من المسلسل الأسترالي "سبعة أنواع من الغموض" (Seven Types of Ambiguity)، ويتناول العلاقات الاجتماعية والعاطفية المعقدة.

هنا الزاهد وصابرين في "إقامة جبرية"

أما مسلسل "إقامة جبرية" الذي يمتد لـ10 حلقات، فيضم بدوره نخبة من النجوم مثل هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي وصابرين.

وتدور أحداثه حول صيدلانية تعاني من مشكلات نفسية، في دراما كتبها أحمد عادل وأخرجها أحمد سهير فرج. وأشارت الزاهد في لقاء إعلامي إلى أنها استعانت بطبيب نفسي لفهم أبعاد الشخصية التي تؤديها.

من جانبه، سيكون الممثل السوري باسم ياخور حاضرًا في الموسم الحالي بـ3 أعمال:

"روز": دراما اجتماعية سيتم عرضها على منصة "شاهد" بعد تأجيل طويل. يتناول المسلسل قصة أب يبحث عن ابنته المفقودة منذ 20 عامًا، ويشاركه البطولة نادين تحسين بيك وجلال شموط.

دراما اجتماعية سيتم عرضها على منصة "شاهد" بعد تأجيل طويل. يتناول المسلسل قصة أب يبحث عن ابنته المفقودة منذ 20 عامًا، ويشاركه البطولة نادين تحسين بيك وجلال شموط. "المهرج": ينتمي هذا المسلسل إلى نوعية الجريمة، وهو من بطولة أمل بوشوشة وخالد القيش، ومن المتوقع عرضه قبل نهاية العام.

ينتمي هذا المسلسل إلى نوعية الجريمة، وهو من بطولة أمل بوشوشة وخالد القيش، ومن المتوقع عرضه قبل نهاية العام. "قلب أسود": مسلسل مشوق يعرض بداية 2025، ويجمع ياخور مع نادين الراسي في قصة تتحول فيها علاقة زوجين من حب إلى انتقام.

بطولات مطلقة لنجوم صاعدين

تُقدم الفنانة المصرية إيمان العاصي أولى بطولاتها الدرامية المطلقة في مسلسل "برغم القانون"، المتوقع عرضه في بداية 2025. ويناقش المسلسل، المكون من 30 حلقة، مشكلات المراهقين داخل المدارس، ويشاركها البطولة هاني عادل وفرح يوسف.

بدوره، يواصل نور النبوي تصوير مسلسل "6 شهور"، وهو أول بطولة له في التلفزيون. يتكون المسلسل من 10 حلقات، ومن المتوقع عرضه قريبًا على منصة "واتش إت"، حيث يشارك في كل حلقة نجم كضيف شرف.

كما يشهد موسم الشتاء عرض مسلسل "وتر حساس"، والذي يتناول التحديات التي تواجه النساء بعد الزواج، ويضم صبا مبارك وإنجي المقدم وهيدي كرم. يتكون من 45 حلقة، ومن المقرر عرضه قبل نهاية العام.

أما "تيتا زوزو" الذي عُرض قبل أسابيع، فيناقش بدوره مشكلة اجتماعية تتمثل في الفجوة بين الأجيال، ويشارك إسعاد يونس البطولة كلٌ من محمد كيلاني ومصطفى غريب، والمسلسل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.