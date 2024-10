"فينوم: الرقصة الأخيرة" في المقدمة و"سمايل 2″ لا يتراجع بسهولة في معركة شباك التذاكر

رغم تراجع إيراداته مقارنة بالجزأين السابقين، تمكن فيلم الأبطال الخارقين "فينوم: الرقصة الأخيرة" (Venom: The Last Dance) من تصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية. ووفقًا لتقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة في مراقبة القطاع، بلغت مبيعات التذاكر 51 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأولى.

وكان الجزء السابق، "فينوم: فليكن هناك كارنيج" (Venom: Let There Be Carnage)، حقق 96 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية عام 2021. لكن الجزء الجديد واجه منافسة شرسة على الجمهور بسبب مباراة في بطولة البيسبول العالمية بين فريقي نيويورك يانكيز ولوس أنجلوس دودجرز.

ويعود توم هاردي في هذا الفيلم لتجسيد دور الصحافي الساخط الذي يتحول إلى كائن فضائي مخيف بأسنان ضخمة. ويشاركه البطولة تشيوتيل إيجيوفور، وجونو تيمبل، وريس إيفانز.

ومع اقتراب عيد الهالوين، تراجع فيلم الرعب "سمايل 2" (Smile 2) مركزًا واحدًا محققًا 40.7 مليون دولار في أسبوعه الثاني. الفيلم من إنتاج "باراماونت"، وتؤدي فيه ناومي سكوت دور نجمة بوب مضطربة تطاردها لعنة قاتلة.

أما المركز الثالث، فجاء فيه فيلم الإثارة الديني "كونكلاف" (Conclave) من إنتاج "فيلم نيشن"، بإيرادات بلغت 6.5 ملايين دولار. ويؤدي رالف فاينز في هذا الفيلم دور كاردينال يجد نفسه في مواجهة أزمة إيمان أثناء عملية انتخاب بابا جديد.

أما فيلم "ذي وايلد روبوت" (The Wild Robot) فتراجع إلى المركز الرابع، بإيرادات بلغت 6.5 ملايين دولار. الفيلم من إنتاج "يونيفرسال" و"دريم ووركس أنيميشن"، ويروي قصة روبوت يُجبر على التعايش مع كائنات غريبة بعد أن يجد نفسه عالقًا على جزيرة نائية.

وجاء المركز الخامس من نصيب فيلم الدراما الرومانسي "نحن نعيش في الزمن" (We Live in Time) من إنتاج "أستوديو كانال"، بإيرادات بلغت 4.8 ملايين دولار. الفيلم من بطولة أندرو غارفيلد وفلورنس بيو.

وفي ما يلي قائمة الأفلام العشرة الأولى في شباك التذاكر بأميركا الشمالية: