"برغم القانون" تجربة متواضعة أنقذها الشرير المحبوب

نجح مسلسل "برغم القانون" في أن يظل الأعلى مشاهدة عبر منصة "واتش إت" لمدة تجاوزت 3 أسابيع، ومع عرض الحلقة الأخيرة لا يزال يتربّع على عرش الأكثر تداولا وإثارة للجدل على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب رتم الحبكة السريع والأحداث المتلاحقة وكثرة المفاجآت رغم عادية قصته وتواضع المستوى التمثيلي من غالبية طاقمه، فهل كان يستحق أن يُروى طوال 30 حلقة؟

بين التقليد والمقارنات

تدور أحداث "برغم القانون" حول ليلى "إيمان العاصي" المحامية مع إيقاف التنفيذ، ابنة مدينة بورسعيد، التي تستيقظ بين ليلة وضحاها تجد أن زوجها أحمد "محمد القس" اختفى تماما بكل ما يُستدل عليه من أوراق ثبوتية وتركها مع طفلين وثالث بالطريق. وبعد البحث تُفجع بعدم وجود أحد باسم زوجها بالسجلات الرسمية وتزويره شهادة زواجها وشهادات ميلاد أولادها، مما يجعلها بالتبعية تعجز عن استخراج شهادة ميلاد الطفل الجديد.

ومع مرور الوقت، تكتشف أن زوجها يحمل اسما وحياة آخرين وله تاريخ سابق من الجرائم غير المتوقعة، لكن الأسوأ أنه ينفي كل ما يربطه بها ويزوّر الأوراق والتحاليل مما يحول بينها وبين إثبات نسب أولادها أو نفى تهم التزوير عن نفسها ويدفعها لمحاولة الانتصار عليه بالقانون مرات ومرات أخرى بالانتقام.

تبدو القصة عادية أو ربما مكررة، فهي تبدو كمجموعة من القصاصات المجمّعة من هنا وهناك. تخرج البطلة من كلية القانون دون أن تمارس المهنة، ثم تعود للعمل في المحاماة بعد اختفاء زوجها، مما يذكرنا بشخصية هند صبري في مسلسل "مفترق طرق". بالإضافة إلى ذلك، كونها امرأة من دون زوج تعيش في مدينة ساحلية وتعتني بأطفالها، يعيد إلى الأذهان دور منى زكي في مسلسل "تحت الوصاية".

كل هذا لم يمنع الجمهور من المتابعة خاصة مع قدر الأحداث المثيرة اليومية، لكنه وضع البطلة إيمان العاصي والعمل ككل في مأزق المقارنة.

والله مسلسل برغم القانون جامد مشكلته بس ان كل الممثلين اللي فيه مبيعرفوش يمثلو — Gehad mahmoud (@dentgehadz) October 15, 2024

دراما المرأة ضد القانون

خلال السنوات الأخيرة انتشرت المسلسلات الدرامية التي تتمحور حول قضايا نسائية تُشير إلى مشكلات بعضها مجتمعية والبعض الآخر يعود إلى عوار قوانين مُجحفة تترك النساء المصريات مُعلقات بين المطرقة والسندان، من أشهر تلك الأعمال مسلسل "ليه لأ" بمختلف أجزائه، ومسلسل "فاتن أمل حربي"، ومسلسل "تحت الوصاية".

وقد حققت تلك المسلسلات نجاحا ملحوظا بالفعل، للدرجة التي دفعت المجلس الأعلى للمرأة للبحث عن حلول مُطالبا بتعديل بعض القوانين في ما يتعلق بوصاية المرأة المالية على أولادها بعد وفاة الزوج أو حقها في الولاية التعليمية لأولادها بعد الطلاق أو شروط التبني لغير المتزوجات. وبمجرد طرح "برغم القانون" بدأت المقارنات والتساؤل عما إذا كان العمل سيحقق نجاحات المسلسلات الأخرى نفسها.

على مستوى القضايا سلّط المسلسل الضوء بالفعل على مشكلات مهمة، من بينها تزوير وثائق الزواج وما يترتب على ذلك من أطفال مجهولي النسب، وأحقية المرأة باستخراج شهادة ميلاد بحال غياب الزوج أو رفضه توثيق ذلك. أما فنيا، فرغم جماهيرية العمل الطاغية، فإنه حمل الكثير من العيوب التي لا يمكن السكوت عنها، أهمها:

اختيار الممثلين

وقع مخرج العمل في فخ النمطية حين قرر اختيار بعض أبطال المسلسل وتسكينهم بأدوارهم المعتادة، على سبيل المثال اللجوء إلى وليد فواز لأداء دور الزوج البخيل وغير المحتمل، ورحاب الجمل للعب الزوجة الناقمة على حياتها، لكن لحسن الحظ نجح الثنائي في ما قدماه سويا وجرى بينهما انسجام واضح جعل مشاهدهما مما ينتظره المتفرج.

وبخلاف النمطية كانت هناك بعض الاختيارات الأخرى غير الموفقة، على رأسها شادي مقار في دور خالد، الذي لم يُجد التعبير عن انفعالات الشخصية واكتفى بجمل حوارية شبه ثابتة وبالتعبيرات نفسها طوال الحلقات، في حين فشل هاني عادل في اكتساب تعاطف الجمهور أو محبتهم رغم أهمية دوره وطالته اتهامات بالبرود والجمود.

أما البطولة النسائية فلا يمكن إنكار محاولات إيمان العاصي للاجتهاد والتركيز ببطولتها الدرامية الأولى، لكنها لم ترتق لأداء نجمات أخريات سبقنها بالتجربة مثل منى زكي أو منة شلبي، حتى أن الجمهور عاب عليها تقديم انفعالات شخصية تمر بمصائب غير محتملة آخرها وفاة والدها دون أن تذرف دمعة واحدة، مما وضع حاجزا نفسيا وعاطفيا بينها وبين المشاهد. كذلك جاء أداء فرح يوسف مخيبا للآمال بعد تمثيلها الاستثنائي رمضان الماضي بمسلسل "لأعلى نسبة مشاهدة".

ورغم أن بطولة العمل الرئيسية نسائية تتصدرها العاصي، فإن ذلك لم يمنع أن يأتي الأداء الأفضل من الممثلين الذكور، مثل إيهاب فهمي الذي أجاد دور "شعبان" المحامي بلا ضمير وصاحب الألاعيب القذرة للوصول لمبتغاه، كذلك تفوق محمد محمود عبد العزيز الذي فاجأ الجميع بشخصية "محمود شرشر" صاحب محلات العصير الذي يحلم بالإنجاب ويحاول جاهدا مساعدة من حوله لكن تُسقطه سذاجته بالوحل.

عجبني أوي تمثيل رحاب الجمل في مسلسل برغم القانون حقيقي رهيبة و شاطرة أوي — 𝗠𝗘𝗡𝗭𝗔🦋 (@menna_khaled66) October 19, 2024

جدير بالذكر أن محمد محمود عبد العزيز قدّم أكثر من مشهد درامي باحتراف ونجح بنقل مشاعره للجمهور عبر لغة الجسد والعيون والملابس وطريقة نطق الكلمات، الأمر الذي جعله يحصد إشادات عديدة من الجمهور والنقاد.

ويبقى الأفضل والأكثر إثارة للدهشة هو الممثل السوري محمد القس، ومع أن بعض المشاهدين أعربوا عن استيائهم بالبداية لإسناد الدور لممثل غير مصري، في حين اقترح آخرون أسماء بديلة على رأسها طارق لطفي، فإن القس أجاد دوره ببراعة رغم كونه مركبا ويحمل العديد من الانفعالات المتناقضة مع كل ما تعانيه شخصيته من اضطرابات نفسية وصدمات بالطفولة أثرّت عليه وجعلته يصبح تارة مجرما عتيدا وتارة أخرى أبا حنونا وأحيانا طفلا منكسرا متخما بالغضب.

كل هذا التألق جعل المشاهدين ينتظرون ظهوره على الشاشة لمعرفة ما في جعبته من أفكار شريرة دون أن يتمكنوا من منحه كراهيتهم الخالصة، خاصة أنه على مستوى الكتابة أفضل شخصية جرى تقديمها وكشف دوافعها، لكل ما سبق ورغم عدم انتهاء العمل بعد من العرض فإن القس نجح في اقتناص جائزة أفضل ممثل بمهرجان نجم العرب عن دور "أكرم/أحمد" بمسلسل "برغم القانون".

الحمدلله .. اشعر بالخجل أن أشارك المديح .. إلا أنه من واجبي أن أشارككم الفرحة ..و أشارككم بعض مما تفضل به علي النقاد الفنيين في الوسط الفني المصري ..و المؤثرين في الفيس بوك و المتابعين و الجمهور عن مسلسل #برغم_القانون. الذي مازال متصدرا اعلى مشاهدة منذ 3 اسابيع في مصر .

🙏❤️

1️⃣ pic.twitter.com/FqY94dUsC7 — محمد القس (@malqass) October 2, 2024

حالة من النجاح الكبير يحققها الممثل محمد القس في الدراما المصرية بتميزه وتألقه في مسلسل #برغم_القانون.. كل من يتابع الدراما المصرية يعرف أن الدخول فيها _لغير الممثلين المصريين _صعب فما بالك بالتألق فيها وهذا مافعله القس بدءً من مشاركته الأولى في مصر من خلال مسلسل موضوع عائلي… pic.twitter.com/iywKCJkEG9 — أحمد العياد (@aal3yyad) October 10, 2024

ثغرات

بجانب عيوب التمثيل، ظهر عيب آخر أكثر فجاجة، هو وجود العديد من الثغرات والأحداث غير المنطقية بالحبكة، من بينها عدم تغيير البطلة لبطاقتها الشخصية من آنسة إلى متزوجة طوال 10 سنوات، وعدم الاستدلال بشهود من بلدتها لإثبات علاقتها بزوجها أو وجوده مع أسرته كل تلك المدة.

والأهم هو الإصرار على اللجوء إلى البحث سواء عن زوجها أو تابعيه عبر السجلات المدنية دون اللجوء للتكنولوجيا ومنصات التواصل التي باتت تسهل الوصول للآخرين، خاصة أن زوجته الأخرى مؤثرة من المشهورين عبر الإنترنت، بالإضافة إلى ارتكاب أخطاء شديدة السذاجة يجب ألا تصدر عن محامية مُلمة بالقانون أو شرطي سابق.

بورسعيد تسرق العين والأضواء

يظل أجمل ما جاء بالمسلسل هو الإخراج والتصوير الخلاب سواء الخارجي أو الداخلي والكادرات الواسعة التي نقلت جمال الطبيعة وأعادت بروز مدينة سياحية ومهمة بحجم بورسعيد.

وهو إنجاز متوقع من المخرج شادي عبد السلام الذي قد يكون في بدايات مراحله الفنية بالإخراج المنفرد، لكنه سبق أن عمل مساعد مخرج بمسلسلات مهمة مثل "أفراح القبة" و"بدون ذكر أسماء" و"تحت السيطرة" وأفلام مثل "فتاة المصنع" مما أتاح له التعاون مع كبار المخرجين.

"برغم القانون" مسلسل اجتماعي يستحق المتابعة لجاذبية المادة الدرامية التي قدمها للمشاهد والتصاعد المثير الذي نجح صانعوه بالحفاظ عليه من الحلقة الأولى وحتى النهاية، وإن كان من الأفضل لو جرى تكثيف محتواه إلى 15 حلقة عوضا عن 30 حلقة كما جرى.

المسلسل قصة ريمون مقار وسيناريو وحوار نجلاء الحديني وإخراج شادي عبد السلام، أما البطولة فجماعية أسندت إلى إيمان العاصي، محمد القس، هاني عادل، وليد فواز، رحاب الجمل، محمد محمود عبد العزيز، جوري بكر، عايدة رياض، نبيل على ماهر، إيهاب فهمي وآخرين.