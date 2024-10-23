النيابة تواجه صعوبة في استدعاء الفنان المصري محمد رمضان للتحقيق

أفادت مصادر قانونية بتطور جديد في التحقيقات المتعلقة باتهام نجل الفنان المصري محمد رمضان بالاعتداء على طفل في أحد الأندية بمدينة السادس من أكتوبر.

وكيل أسرة الطفل المحامي أحمد مختار أوضح أن الفنان لم يستجب لاستدعاءات النيابة للاستماع إلى أقواله.

ووفقا لتصريحات المحامي للصحف المحلية، فإن النيابة أرسلت استدعاء رسميا لرمضان مرتين، لكنه تجاهل الحضور، وفي المحاولة الأولى، استقبل سائقه الشخصي الاستدعاء نيابة عنه، في حين رفض الفنان التعامل مع الشرطي في المحاولة الثانية، وأحال الأخير إلى مدير أعماله الذي امتنع عن الرد على الاتصالات.

وكانت الحادثة وقعت في 19 سبتمبر/أيلول 2024 داخل النادي، حيث زعمت سيدة أن علي -نجل محمد رمضان- اعتدى على ابنها وتسبب له بكدمة في وجهه. وأضافت أن الفنان كان حاضرا أثناء الشجار ولم يتدخل لمنع نجله.

وتقدمت أسرة الطفل ببلاغ رسمي، رافضة التصالح مع الفنان أو نجله، مشيرة إلى أن الحادث ترك أثرا نفسيا سيئا على الطفل.

حتى اللحظة، لم يصدر رمضان تعليقا رسميا على الواقعة، فيما يواصل تصوير فيلمه الجديد "أسد" الذي تدور أحداثه في عصر المماليك عام 1280 ميلادية، تحت إدارة المخرج محمد دياب، وبمشاركة ممثلين بارزين مثل الفلسطيني كامل الباشا وماجد الكدواني وعلي قاسم ورزان جمال.

كما أعلن رمضان عبر حسابه على إنستغرام عن تحضيراته لمسلسل جديد، دون تحديد موعد عرضه.