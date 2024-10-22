شيرين تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعد تصدرها "بيلبورد" العربية

انضمت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى قوائم موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد تصدرها القوائم الموسيقية الخاصة بالنسخة العربية لمجلة بيلبورد لأسابيع متواصلة.

وتحت عنوان "الفنانة الأطول بقاء في المركز الأول على قائمة بيلبورد لأفضل فنان عربي في قائمة النساء"، نشر الموقع الإلكتروني لموسوعة غينيس للأرقام القياسية أن الفنانة المصرية استطاعت البقاء لمدة 11 أسبوعا في المركز الأول على قائمة أفضل 100 فنان عربي، منذ 16 مارس/آذار العام الحالي 2024.

كما تصدرت أيضا المركز الأول في القائمة من 16 ديسمبر/كانون الأول 2023 وحتى 6 يناير/كانون الثاني 2024، ثم عادت مرة أخرى للمركز الأول في 3 فبراير/شباط 2024، وظلت في القائمة منذ ذلك الوقت.

وأشار بيان غينيس إلى أن هناك مجموعة من الأغنيات ساهمت في هيمنة شيرين على تصدر المركز الأول منها "الوتر الحساس" و"صبري قليل" و"كلام عينيه".

ووفق موقع غينيس، يعتبر عمرو دياب هو الفنان الوحيد الذي وصل إلى المركز الأول لمدة 3 أسابيع من 13 إلى 27 يناير/كانون الثاني 2024.

من ناحية أخرى، فالمطربة المصرية التي عانت خلال السنوات الأخيرة الماضية من تأثير مشاكلها الشخصية وانفصالها عن زوجها السابق الفنان حسام حبيب على مسيرتها الفنية، تعمل حاليا على استعادة نشاطها الفني، وبدأت قبل أسابيع في طرح أغنيات ألبومها الجديد، وطرحت مؤخرا أغنية جديدة منه بعنوان "ابتسمت"، كما تستعد للمشاركة في حفلات غنائية منها حفل غنائي في دبي خلال الأسابيع المقبلة.

وفي محاولة لإنهاء أزماتها الشخصية والتفرغ لمسيرتها الفنية، أعلنت شيرين الصلح مع شقيقها محمد عبد الوهاب، واعتذرت له عبر حسابها على منصة إكس، وكتبت "آسفة على كل حاجة قلتها لي، لكن بعتك بأرخص ثمن، يا ليتني سمعت كلامك".

في ناس كتير مش عارفين سبب الزعل مع اخوايا

عشان في يوم خيرني بينه وبين اللي كنت متزواجه

ولأن ربنا أمر الزوجة بطاعة زوجها فأنا قررت إني أرضي ربنا

بس انت صح وانا اسفة علي كل حاجة قلتها ليا وانا معملتش بيها لاني بعتك بأرخص تمن

يارتني كنت سمعت كلامك يا غالي pic.twitter.com/uzOwonLvWg — Sherin Abdelwahab (@Sherinthesinger) September 28, 2024

وتفاعلت شيرين عبد الوهاب مع الأحداث المؤسفة للبنان منذ أسابيع بسبب الغارات الإسرائيلية على بيروت، وكتبت عبر حسابها "قلبي حزين على أكثر بلد علمتني معنى الفرحة، والصمود.. لبنان مأذية لأنها من أجمل بلاد الدنيا".

أنا قلبي حزين علي اكتر بلد علمتني يعني اية الفرحة

وعلمتني الصمود

لبنان مأذية عشان هي من اجمل بلاد الدنيا

ربنا معاكم ويساعدكم 🙏 pic.twitter.com/EpoZEFnHgo — Sherin Abdelwahab (@Sherinthesinger) September 24, 2024

شير