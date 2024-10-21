الرعب ينتصر.. "سمايل 2" يُطيح بالمنافسين ويتصدر شباك التذاكر

تربع فيلم الرعب "سمايل 2" (Smile 2) على عرش شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، متفوقاً على فيلم الرسوم المتحركة "ذي وايلد روبوت" (The Wild Robot) وفقاً تقديرات صادرة عن شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وحقق الفيلم -الذي أنتجته "باراماونت" ويتناول قصة نجمة موسيقية تجسدها ناومي سكوت وتتعرض لمشاكل غامضة- إيرادات بلغت 23 مليون دولار.

المحلل ديفيد أ. غروس من "فرنشاير إنترتينمنت ريسيرتش" وصف هذه البداية بأنها "ممتازة" بالنسبة لجزء ثانٍ من سلسلة أفلام الرعب، مؤكداً أن الأداء القوي للفيلم في أسبوعه الأول يعزز مكانته.

يُذكر أن الجزء الأول من السلسلة، الذي أخرجه باركر فين عام 2022، افتتح بإيرادات بلغت 22.6 مليون دولار، وحقق إجمالي عائدات قدرها 217 مليون دولار على مستوى العالم.

واحتل "ذي وايلد روبوت" -من إنتاج "دريم ووركس"- المرتبة الثانية بإيرادات بلغت 10.1 ملايين دولار. وتدور الأحداث حول روبوت يُدعى روز، تؤدي صوته لوبيتا نيونغو، يحاول النجاة في جزيرة غير مأهولة بعد إعصار، ويكوّن صداقات مع حيوانات الغابة.

وأشار غروس إلى أن "الأفلام العائلية" استعادت شعبيتها بشكل كبير بعد جائحة "كوفيد-19" مما يعكس تحسن وضع هذه الفئة السينمائية.

أما الفيلم المستقل "رعب 3" (Terrifier 3) فجاء في المركز الثالث بإيرادات بلغت 9.3 ملايين دولار. ويتمحور حول عودة المهرج المخيف "آرت" لنشر الرعب مع اقتراب عطلة عيد الميلاد.

وفي المرتبة الرابعة، حل "بيتلجوس بيتلجوس" (Beetlejuice Beetlejuice) بإيرادات قدرها 5 ملايين دولار. ويعود مايكل كيتون (73 عاماً) لتجسيد شخصية طارد الأرواح الشرير بهذا الفيلم الذي أنتجته "وارنر براذرز".

أما المركز الخامس، فكان من نصيب "نحن نعيش في الزمن" (We Live in Time) وهو كوميدي رومانسي من بطولة أندرو غارفيلد وفلورنس بيو، بإيرادات بلغت 4.2 ملايين دولار. وأوضح المحلل بول درغارابيديان من "كومسكور" أن الفيلم يجمع بين الطابع "الرومانسي والمضحك والمؤثر".

وفي ما يلي قائمة الأفلام العشرة الأكثر إيرادًا في شباك التذاكر بأميركا الشمالية: