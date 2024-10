"ذبدبات من غزة" يظفر بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان لندن السينمائي

أعلن مهرجان لندن السينمائي الدولي عن قائمة الأفلام الفائزة بجوائز دورته الـ68، التي أُقيمت في الفترة من 9 إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وعلى رأسها الفيلم الفلسطيني "ذبذبات من غزة" (Vibrations from Gaza) الذي حاز جائزة أفضل فيلم قصير.

وكان المهرجان الذي استقطب مجموعة متنوعة من الأعمال الروائية والوثائقية والرسوم المتحركة، اختتم فعالياته اليوم الأحد بفيلم "قطعة بقطعة" (Piece by Piece)، وهو فيلم رسوم متحركة من إخراج مورغان نيفيل يستعرض حياة الموسيقي فاريل ويليامز.

تتويج الفيلم الفلسطيني "ذبذبات من غزة"

وفي فئة الأفلام القصيرة، حاز "ذبذبات من غزة" (Vibrations from Gaza) الذي أخرجته الفلسطينية الكندية رحاب نزال جائزة أفضل فيلم. ويعرض العمل شهادات حيّة عن معاناة الأطفال الفلسطينيين الصم في قطاع غزة تحت القصف الإسرائيلي المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

فخلال 16 دقيقة، يروي العمل تجربة أطفال صمّ مثل أماني، وموسى، وإسراء، ممن يعتمدون على استشعار ذبذبات الهواء وأصوات المباني المنهارة لفهم ما يجري حولهم، مما يطرح تساؤلات عن تأثير الأسلحة الصوتية على حالات الصمم في غزة.

جوائز مهرجان لندن السينمائي

أما جائزة أفضل فيلم في مهرجان لندن السينمائي، فذهبت إلى فيلم الرسوم المتحركة "مذكرات الحلزون" (Memoir of a Snail) للمخرج الأسترالي آدم إليوت، الحائز سابقًا جائزة الأوسكار.

وتناول الفيلم قضايا التنمر والوحدة والحزن عبر أداء صوتي للممثلة سارة سنوك، وسبق أن نال جائزة من مهرجان أنسي للرسوم المتحركة 2024.

من جانبه، نال "عن السقوط" (On Falling) جائزة أفضل فيلم أول للمخرجة البريطانية دير. لورا كاريرا. ويتناول العمل معاناة مهاجرة برتغالية مع العزلة والغربة، وتوثّق فيه تجارب يومية صعبة ضمن اقتصاد يعتمد على الخوارزميات ويغذي الشعور بالوحدة.

وفي فئة أفضل فيلم وثائقي، فاز بها "الأم فيرا" (Mother Vera)، من إخراج سيسيل إمبلتون وأليس توملينسون، حيث يعكس العمل رحلة راهبة أرثوذكسية مع تأملات في ماضيها، موازنًا بين الجمال والعمق العاطفي.

وحصلت بعض الأفلام على تنويه خاص، أبرزها "عندما تصبح دجاج غينيا" (On Becoming a Guinea Fowl) للمخرجة رونغانو نيوني، الذي أثنى عليه النقاد لجرأته في طرح قضايا معقدة بلغة سينمائية غنية، و"أوليفيا والسحب" (Olivia & The Clouds) للمخرج توماس بيتشاردو إسبايلات، إلى جانب "علماء الظل" (The Shadow Scholars) للمخرجة إلويز كينغ.

كما شهدت هذه الدورة من مهرجان لندن السينمائي عرض أفلام مميزة مثل فيلم السيرة الذاتية "ماريا" (Maria) الذي يحكي سيرة أسطورة الأوبرا ماريا كالاس، وهو من بطولة أنجلينا جولي. كما عُرض فيلم "الغرفة المجاورة" (The Room Next Door) من إخراج بيدرو ألمودوفار وبطولة جوليان مور وتيلدا سوينتون، و"بليتز" (Blitz) للمخرج ستيف ماكوين الذي عرض في الافتتاح.