19 مسلسلا كوميديا عليك مشاهدتها إذا كنت من محبي "فريندز"

يقبل عشاق المسلسلات الكوميدية الكلاسيكية الشهيرة مثل "فريندز" (Friends)، و"ساينفيلد" (Seinfeld)، و"نظرية الانفجار العظيم" (The Big Bang Theory)، على إعادة مشاهدة أعمالهم التلفزيونية المفضلة. فإذا كنت أحد هؤلاء، فلا بد أن تعرف أن عالم الكوميديا التلفزيونية أوسع وأغنى مما تتخيل بكثير، حيث يزخر بمسلسلات أخرى تحمل نفس الروح المرحة وتضمن لك لحظات ماتعة مليئة بالضحكات والمغامرات اليومية.

فيما يلي، نستعرض قائمة تضم 19 مسلسلا كوميديا ستأخذك في رحلة عبر مواقف متنوعة، سواء في أماكن العمل، أو بين الأصدقاء، أو حتى في مغامرات عائلية طريفة. تتميز هذه الأعمال بكتابتها الذكية، وشخصياتها الفريدة، والمواقف التي تلامس الواقع بأسلوب ساخر وجذاب.

19- "الحدائق والمنتزهات" (Parks and Recreation)

سنوات العرض: 2009-2015.

2009-2015. التقييم: 10/8.6 على "آي إم دي بي" و93% على "روتن توميتوز".

10/8.6 على "آي إم دي بي" و93% على "روتن توميتوز". أبرز الممثلين: إيمي بولر، ورشيدة جونز، ونيك أوفرمان، وآدم سكوت.

تدور أحداث هذا المسلسل الكوميدي بأسلوب "وثائقي زائف" (Mockumentary) حول إدارة الحدائق العامة في بلدة باوني، بولاية إنديانا الأميركية، وبالأخص ليزلي نوب (إيمي بولر)، الموظفة المتفائلة التي تسعى لتحسين مدينتها على الرغم من التحديات البيروقراطية.

يعرض المسلسل بطريقة ساخرة الديناميكيات في مكان العمل، خاصةً بين ليزلي وزملائها، ويتطرق للعلاقات القائمة على روح التعاون والصداقة، مما يضفي جوا من الدفء الإنساني على الأحداث.

يتميز "الحدائق والمنتزهات" بأسلوبه الفكاهي الذكي الذي يمزج بين اللحظات الكوميدية والمواقف الإنسانية المؤثرة؛ فكل شخصية في الفريق تأتي بخلفية مختلفة، مما يضيف مزيدا من التناقضات المضحكة في التعامل مع التحديات اليومية. كما تضفي الأجواء الجماعية وروح العمل ضمن الفريق على المسلسل طابعا خاصا.

حصلت إيمي بولر على جائزة "غولدن غلوب" عن أدائها الرائع في دور ليزلي نوب، كما ترشح "الحدائق والمنتزهات" للعديد من جوائز "إيمي" عن الأداء والكتابة.

18- "بروكلين ناين-ناين" (Brooklyn Nine-Nine)

سنوات العرض: 2013-2021.

2013-2021. التقييم: 10/8.4 على "آي إم دي بي" و95% على "روتن توميتوز".

10/8.4 على "آي إم دي بي" و95% على "روتن توميتوز". أبرز الممثلين: آندي سامبيرغ، وتيري كروز، وستيفاني بياتريز، وأندريه بروغر.

تدور أحداث "بروكلين ناين-ناين" (Brooklyn Nine-Nine) حول قسم شرطة 99 في منطقة بروكلين بنيويورك الأميركية، حيث يقوم المحقق جيك بيرالتا (آندي سامبيرغ) وزملاؤه بحل الجرائم بأسلوب فكاهي. تضفي العلاقات بين المحققين الكثير من المواقف المرحة، بينما تخلق الحبكات البوليسية إطارا مشوقا للأحداث. كل حلقة تقدم مغامرة جديدة مليئة بالكوميديا والدراما الخفيفة.

العلاقة بين جيك وزملائه في القسم، خصوصا العلاقة بينه وبين الرقيب تيري كروز، تعتبر عنصرا أساسيا في نجاح المسلسل. الفكاهة الساخرة والأسلوب الكوميدي المميز يجعلان "بروكلين ناين-ناين" خيارا ماتعا لمحبي الكوميديا البوليسية.

ما يميز هذا المسلسل هو قدرته على الجمع بين الأكشن والكوميديا، مما يجعله جذابا لكل من يبحث عن ضحكات في بيئة مليئة بالإثارة.

فاز المسلسل بجائزة "غولدن غلوب" لأفضل مسلسل كوميدي، كما حصل آندي سامبيرغ على جائزة "غولدن غلوب" كأفضل ممثل في مسلسل كوميدي.

17- "سكرابز" (Scrubs)

سنوات العرض: 2001-2010.

2001-2010. التقييم: 10/8.4 على "آي إم دي بي" و83% على "روتن توميتوز".

10/8.4 على "آي إم دي بي" و83% على "روتن توميتوز". أبرز الممثلين: زاك براف، دونالد فيزن، سارة شالك، جون سي ماكغينلي.

تدور أحداث مسلسل "سكرابز" حول حياة مجموعة من الأطباء المتدربين في مستشفى "ساكراد هارت"، وهم يتعاملون مع تحديات العمل والطب والمواقف الشخصية. الشخصية المحورية هي الدكتور جون "جي دي" دوريان (زاك براف)، الذي يعكس بمفارقاته بين الواقع والخيال لحظات الفكاهة والصعوبات التي يمر بها خلال مسيرته المهنية.

ما يميز "سكرابز" هو قدرته على المزج بين الكوميديا والدراما، حيث يواجه الأطباء مواقف طريفة ومؤثرة في آن واحد. وتجسد العلاقات بين الأطباء والزملاء مواقف إنسانية يتفاعل معها المشاهد على مستويات متعددة، من الضحك إلى الحزن. أسلوب السرد الغريب والأحلام الوهمية التي تراود "جي دي" تضيف بعدا فنيا مميزا على الأحداث.

بفضل طاقم التمثيل الرائع والكتابة الذكية، أصبح "سكرابز" واحدا من المسلسلات التي تجمع بين الضحك والعبر، ويتناول مواضيع مثل الصداقة والتعاون والمساعدة.

حصل "سكرابز" على 3 جوائز "إيمي" وتم ترشيحه لعدة جوائز أخرى، بالإضافة إلى نيله شعبية كبيرة بين جمهور الأطباء والمشاهدين على حد سواء.

16- "الفتاة الجديدة" (New Girl)

سنوات العرض: 2011-2018.

2011-2018. التقييم: 10/7.7 على "آي إم دي بي" و95% على "روتن توميتوز".

10/7.7 على "آي إم دي بي" و95% على "روتن توميتوز". أبرز الممثلين: زوي ديشانيل، وجيك جونسون، وماكس غرينفيلد، وهانا سيمون.

تدور أحداث مسلسل "الفتاة الجديدة" حول جيس (زوي ديشانيل)، وهي معلمة تنتقل للعيش مع 3 رجال بعد انفصالها عن صديقها. المغامرات اليومية التي تمر بها جيس وزملاؤها في السكن مليئة بالكوميديا والمواقف الطريفة.

يعتمد المسلسل على مزيج من الكوميديا الرومانسية والمواقف الحياتية اليومية، مما يجعله ماتعا لمحبي المسلسلات التي تركز على العلاقات الشخصية المعقدة. ويجعل الحوار الطريف واللحظات المرحة من "الفتاة الجديدة" خيارا رائعا لمحبي الفكاهة الخفيفة والمواقف الرومانسية.

ترشح المسلسل لجوائز "غولدن غلوب" في 5 مناسبات من دون أن ينجح في الظفر بأي منها، في حين فازت زوي ديشانيل بجائزة اختيار النقاد للتلفزيون عن فئة أفضل ممثلة في دور كوميدي سنة 2012.

15- "كوميونتي" (Community)

سنوات العرض: 2009-2015.

2009-2015. التقييم: 10/8.5 على "آي إم دي بي" و88% على "روتن توميتوز".

10/8.5 على "آي إم دي بي" و88% على "روتن توميتوز". أبرز الممثلين: جويل مكهيل، وجيليان جاكوبس، ودونالد غلوفر، وداني بودي.

تجري أحداث مسلسل "كوميونتي" في كلية مجتمع غرينديل بولاية كولورادو الأميركية، حيث يشكل مجموعة من الطلاب الذين تجمعهم مواقف عجيبة، مجموعة دراسية تشهد مغامرات ومواقف غير متوقعة.

الشخصية الرئيسة في العمل هي جيف وينغر (جويل مكهيل)، وهو محامٍ يتم إجباره على العودة إلى الكلية لاستعادة شهادته. وهناك يجمع جيف مجموعة من الشخصيات الغريبة في مجموعة دراسية، مما يخلق مواقف كوميدية مليئة بالتناقضات.

يتميّز "كوميونتي" بأسلوبه المختلف في السرد، إذ تأخذ كل حلقة شكلا مختلفا من أنواع الأفلام والبرامج التلفزيونية، مثل أفلام الأكشن، أو الخيال العلمي، أو حتى برامج الألعاب التلفزيونية، ما جعله ظاهرة ثقافية رائعة لمحبي الكوميديا العميقة.

ما يجعل المسلسل ماتعا هو التنوع في الشخصيات والتفاعل بينها، حيث تتطور العلاقات بينهم مع مرور الوقت، وتنتقل الحبكة من النكات السطحية إلى المواضيع العميقة مثل الهوية والعلاقات الإنسانية.

حصل المسلسل على العديد من الجوائز منها جائزة النقاد لأفضل مسلسل كوميدي، كما ترشح للعديد من جوائز "إيمي" من دون أن يحالفه الحظ.

14- "ذا فريش برينس أوف بيل إير" (The Fresh Prince of Bel-Air)

سنوات العرض: 1990-1996.

1990-1996. التقييم: 10/7.9 على "آي إم دي بي" و91% على "روتن توميتوز".

10/7.9 على "آي إم دي بي" و91% على "روتن توميتوز". أبرز الممثلين: ويل سميث، وألفونسو ريبيرو، وجيمس أفيري، وتاتيانا علي.

تتمحور أحداث مسلسل "ذا فريش برينس أوف بيل إير" حول ويل (ويل سميث)، وهو شاب اضطر للانتقال من أحياء فيلادلفيا الشعبية للعيش مع عائلته الثرية في حي بل-إير في لوس أنجلوس. يعالج المسلسل بذكاء الفروقات الثقافية بين عالم ويل الفقير والمضطرب وعالم عائلته الثرية، ويطرح قضايا مثل الطبقية، والصداقة، والعلاقات العائلية.

يركز العمل على التحديات التي يواجهها ويل في محاولاته للتكيف مع بيئة جديدة كليا، بما تشمله من قوانين وتقاليد صارمة تفرضها عائلته الجديدة. وبأسلوب فكاهي، يبرز المسلسل الأبعاد الاجتماعية لهذه والفروقات الثقافية والطبقية في المجتمع الأميركي.

ولدى عرضه في تسعينيات القرن المنصرم، حقق "ذا فريش برينس أوف بيل إير" نجاحا كبيرا وأصبح واحدا من المسلسلات الكلاسيكية، إذ أظهر ويل سميث فيه لأول مرة مواهبه التمثيلية والكوميدية، مما ساهم في إطلاق مسيرته السينمائية.

حاز المسلسل على عدة جوائز، بما في ذلك جوائز "اختيار الأطفال" لأفضل ممثل وأفضل برنامج كوميدي، بالإضافة إلى ترشيحات موسيقية لويل سميث.

13- "زوجتي وأولادي" (My Wife and Kids)

سنوات العرض: 2001-2005.

2001-2005. التقييم: 10/6.9 على "آي إم دي بي" و73% على "روتن توميتوز".

10/6.9 على "آي إم دي بي" و73% على "روتن توميتوز". أبرز الممثلين: دامون وايانز، وتيشا كامبل، وجورج أومالي، وجين سيمور.

تدور أحداث مسلسل "زوجتي وأولادي" الكوميدي حول حياة الأب العصري مايكل كايل (دامون وايانز) الذي يحاول الوصول إلى التوازن بين عمله وحياته العائلية، فيتناول العمل التحديات اليومية التي يواجهها مايكل في التعامل مع زوجته وأطفاله، مما يخلق مواقف كوميدية مليئة بالتناقضات.

يصنف العمل ضمن فئة الكوميديا العائلية الخفيفة التي تتناول العلاقات داخل الأسرة، مع التركيز على شخصية مايكل كرجل يسعى للحفاظ على هويته التقليدية كأب في مواجهة التغيرات العصرية التي تجلبها عائلته. وتأتي الفكاهة من الصدامات بين الشخصيات، خاصةً بينه وبين أطفاله الذين يمثلون الأجيال الجديدة.

نال "زوجتي وأولادي" شعبية كبيرة لدى الجمهور بفضل مواقفه الكوميدية المرتبطة بالتحديات الأسرية التي يتعرض لها كل أب وأم في حياتهم اليومية، وترشح لعدة جوائز تلفزيونية من دون أن يحالفه الحظ في الظفر بأي منها.

12- "المربية" (The Nanny)

سنوات العرض: 1993-1999.

1993-1999. التقييم: 10/7.1 على "آي إم دي بي" و95% على "روتن توميتوز".

10/7.1 على "آي إم دي بي" و95% على "روتن توميتوز". أبرز الممثلين: فران دريشر، وتشارلز شونيسي، ودانيال ديفيس، ولورين لاين.

في مسلسل "المربية"، تتحول بائعة مستحضرات التجميل فران فاين (فران دريشر) إلى مربية لأطفال المنتج الثري ماكسويل شيفيلد (تشارلز شونيسي)، لتضفي بأسلوبها الغريب وشخصيتها الفريدة، لمسة من المرح والحياة على عائلة شيفيلد.

يتمحور المسلسل حول الاختلافات الاجتماعية والثقافية الكبيرة بين فران وعائلة شيفيلد الأرستقراطية، إذ تواجه تحديات جمة في التعامل مع الأطفال الثلاثة ووالدهم، لكنها مع ذلك تتمتع بشخصية مرحة قادرة على التعامل مع أصعب المواقف بطريقة فكاهية.

يتميز "المربية" بالمزج بين الرومانسية والكوميديا والمواقف العائلية، مع أسلوب فران الكوميدي الجذاب الذي يجعل من العمل خيارا مفضلا لمحبي الكوميديا العائلية.

فاز العمل بجائزة "إيمي" عن تصميم الأزياء، كما ترشح لعدة جوائز أخرى خلال فترة عرضه.

11- "مدينة الدوران" (Spin City)

سنوات العرض: 1996-2002

1996-2002 التقييم: 10/7.2 على "آي إم دي بي" و95% على "روتن توميتوز".

10/7.2 على "آي إم دي بي" و95% على "روتن توميتوز". أبرز الممثلين: مايكل جي فوكس، وتشارلي شين، وهيذر لوكلير، وباري بوسويك.

يضطر مايك فلاهرتي (مايكل جي فوكس) نائب عمدة مدينة نيويورك وفريقه للتعامل مع أزمات سياسية يومية بحكم عملهم، إلى جانب مواجهة تعقيدات العلاقات الشخصية في مسلسل "مدينة الدوران".

يجمع العمل بين الكوميديا السياسية والدراما الإنسانية، حيث يتناول التحديات التي تواجه الشخصيات الرئيسة في محاولاتهم لإدارة المدينة بطريقة فعالة، رغم التورط المستمر في مواقف مضحكة ومربكة.

بجانب حياة العمل المليئة بالضغوط، يقدم المسلسل نظرة على العلاقات الشخصية لمايك وفريقه، مما يضفي طابعا كوميديا إنسانيا يوازن بين السياسة والحياة اليومية. كما يمثل الأداء القوي لمايكل جي فوكس، الذي كان قد أعلن انسحابه من التمثيل بسبب مرضه، إضافة مهمة ولمسة إنسانية عميقة للعمل.

ورغم انسحاب مايكل جي فوكس بعد الموسم الرابع لأسباب صحية، استمر نجاح "مدينة الدوران" بعد تولي تشارلي شين دور الشخصية الرئيسة، مع الحفاظ على طابع الفكاهة الذكي.

فاز مايكل جي فوكس بجائزة "غولدن غلوب" عن أدائه في دور مايك فلاهرتي، كما حصل المسلسل على عدة ترشيحات لجوائز أخرى.

10- "الولد يلتقي العالم" (Boy Meets World)

سنوات العرض: 1993-2000.

1993-2000. التقييم: 10/8.1 على "آي إم دي بي" و95% على "روتن توميتوز".

10/8.1 على "آي إم دي بي" و95% على "روتن توميتوز". أبرز الممثلين: بن سافاج، ورايدر سترونغ، ووليام دانيلز، ودانيال فيشل.

يتتبع مسلسل "الولد يلتقي العالم" حياة المراهق كوري ماثيوز (بن سافاج)، والتجارب التي يمر فيها الشاب بالمدرسة والمنزل مع أصدقائه وعائلته. يتناول العمل قضايا النضج الشخصي والمشكلات العاطفية والاجتماعية التي تواجه كوري وزملاءه، مما يخلق توازنا بين المواقف الكوميدية والمواقف التي تتسم بالعبر والدروس الحياتية.

ويعتبر هذا المسلسل من أبرز الأعمال الكوميدية التي تابعت جيلا كاملا من المراهقين، حيث يمر كوري بتجارب الحياة وسط دعم أصدقائه وأسرته، بالإضافة إلى النصائح الحكيمة من معلمه السيد فيني (وليام دانيلز). كما يعالج العمل مسائل الصداقة، والحب، والهوية، والعائلة بأسلوب لطيف ومليء بالفكاهة.

لم يحز "الولد يلتقي العالم" أي جوائز كبرى، إلا أنه حظي بشعبية واسعة بين الشباب.

9- "تشيرز" (Cheers)

سنوات العرض: 1982-1993.

1982-1993. التقييم: 10/8.0 على "آي إم دي بي" و95% على "روتن توميتوز".

10/8.0 على "آي إم دي بي" و95% على "روتن توميتوز". أبرز الممثلين: تيد دانسون، وشيلي لونغ، وودي هارلسون، وكيلسي غرامر.

تدور أحداث المسلسل الكوميدي الكلاسيكي "تشيرز" بحانة في مدينة بوسطن الواقعة في ولاية ماساشوستس الأميركية. ويجمع بين الدراما والكوميديا، ويركز على العلاقات الشخصية بين مالك الحانة سام (تيد دانسون) وزبائنه المنتظمين وموظفيه. يقدم "تشيرز" لمحة عن حياة الزبائن ورواد الحانة بطريقة ذكية ولطيفة، معتمدا على مواقف كوميدية نابعة من تفاعل الشخصيات.

يعود النجاح الكبير الذي حققه العمل إلى قوة الكتابة والشخصيات المتنوعة، بما في ذلك شخصية فريزر كرين (كيلسي غرامر)، التي أصبحت في ما بعد جزءا من مسلسل "فريزر".

حصد العمل العديد من الجوائز، بما في ذلك 28 جائزة "إيمي" عن 117 ترشيحا، إلى جانب 6 جوائز "غولدن غلوب"، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الفردية للممثلين تيد دانسون وشيلي لونغ.

8- "مالكوم في الوسط" (Malcolm in the Middle)

سنوات العرض: 2000-2006.

2000-2006. التقييم: 10/8.0 على "آي إم دي بي" و95% على "روتن توميتوز".

10/8.0 على "آي إم دي بي" و95% على "روتن توميتوز". أبرز الممثلين: برايان كرانستون، وفرانكي مونيز، وجاستن بيرفيلد، وجين كازماريك.

"مالكوم في الوسط" مسلسل كوميدي عائلي يتناول حياة مالكوم (فرانكي مونيز)، الطفل الأوسط في عائلة غير تقليدية، والذي يتميز بذكاء استثنائي. يعالج المسلسل التحديات اليومية التي تواجه العائلة، حيث تصطدم المواقف الكوميدية مع مواقف تعليمية بشكل ماتع ومثير. تعكس شخصية مالكوم تحديات الحياة العائلية والمشكلات المدرسية بأسلوب كوميدي.

يؤدي برايان كرانستون دور الأب غريب الأطوار، بينما تقدم جين كازماريك شخصية الأم المسيطرة. وتعكس الحياة اليومية للعائلة الكثير من الفوضى والتحديات، مما يجعل المسلسل مرآة كوميدية لحياة الكثيرين.

حصل العمل على 7 جوائز "إيمي" بفضل حبكته الذكية وأداء طاقم التمثيل، بالإضافة إلى جائزة "بيبودي".

7- "غولدبيرغز" (The Goldbergs)

سنوات العرض: 2013 – حتى الآن,

2013 – حتى الآن, التقييم: 10/8.0 على "آي إم دي بي" و95% على "روتن توميتوز".

10/8.0 على "آي إم دي بي" و95% على "روتن توميتوز". أبرز الممثلين: ويندي ماكليفندون كوفي، وجيف غارلين، وتروي جينتيل، وهايلي أورا.

تدور أحداث "غولدبيرغز" في ثمانينيات القرن المنصرم، ويروي قصة عائلة غولدبيرغ من خلال أعين الابن الأصغر آدم، الذي يوثق كل لحظات حياة العائلة باستخدام كاميرا الفيديو. المسلسل مليء بالمواقف اليومية الطريفة التي تواجهها العائلة، مع اعتماده على النوستالجيا -أو الحنين إلى الماضي- وعرض ثقافة الثمانينيات بأسلوب كوميدي.

يتميز العمل بتقديمه لمواقف عائلية مألوفة ومعبرة، مما يجعله جذابا لعدة أجيال مختلفة. وتنبع الفكاهة في المسلسل من العلاقات بين أفراد العائلة، خاصة الأم المسيطرة بيفرلي (ويندي ماكليفندون كوفي) وحبها المفرط لأبنائها.

رغم أن "غولدبيرغز" ترشح لعدة جوائز، فإنه لم يحقق أي جوائز كبرى على الرغم من شعبيته الواسعة بين الجمهور.

6- "العيش منفردا" (Living Single)

سنوات العرض: 1993-1998.

1993-1998. التقييم: 10/7.6 على "آي إم دي بي" و95% على "روتن توميتوز".

10/7.6 على "آي إم دي بي" و95% على "روتن توميتوز". أبرز الممثلين: كوين لطيفة، وكيم كولز، وإيريك ألكسندر، وجون هوغمان.

يروي مسلسل "العيش منفردا" قصة مجموعة من الأصدقاء الذين يعيشون في نفس المبنى في منطقة بروكلين بمدينة نيويورك، ويواجهون تحديات الحياة والحب والعمل معا. يجمع العمل بين الشخصيات المتنوعة التي تختلف في طبيعتها وطموحاتها، مما يخلق مواقف كوميدية تعتمد على التناقضات بين شخصيات مجموعة الأصدقاء.

يركز العمل على أهمية الصداقة والدعم المتبادل في مواجهة تحديات الحياة اليومية، ويجمع بين الفكاهة والتعاطف مع الشخصيات، مما جعله واحدا من أكثر المسلسلات شعبية في التسعينيات.

ترشح "العيش منفردا" لعدة جوائز، لكنه لم يفز بجوائز بارزة، إلا أنه ترك بصمة في عالم الكوميديا التلفزيونية بفضل الأداء الماتع للشخصيات والسيناريو الذكي.

5- "الرجل الأخير واقفا" (Last Man Standing)

سنوات العرض: 2011-2021.

2011-2021. التقييم: 10/7.5 على "آي إم دي بي" و95% على "روتن توميتوز".

10/7.5 على "آي إم دي بي" و95% على "روتن توميتوز". أبرز الممثلين: تيم ألين، ونانسي ترافيس، وأماندا فولر، وهيكتور إليزوندو.

يتناول مسلسل "الرجل الأخير واقفا" حياة مايك باكستر (تيم ألين) الذي يمتلك حصة في متجر لبيع منتجات المغامرات ويحاول التكيف مع دوره كأب في منزل تسيطر عليه النساء. يمزج العمل بين الفكاهة والمواقف العائلية، ويعتمد على صراع مايك في الحفاظ على هويته التقليدية كرجل محافظ في مواجهة أفكار عائلته الحديثة.

أحد أبرز عناصر النجاح في المسلسل هو شخصية مايك، التي تجسد روح الدعابة التقليدية مع مشاهد كوميدية نابعة من حياته اليومية كأب يسعى لتحقيق التوازن بين العمل والحياة العائلية.

ترشح "الرجل الأخير واقفا" للعديد من الجوائز، بما في ذلك جوائز اختيار الجمهور، إلا أن المسلسل لم يحقق نجاحا كبيرا في الجوائز الكبرى، ومع ذلك استمر على مدار 9 مواسم بفضل شعبيته.

4- "فريزر" (Frasier)

سنوات العرض: 1993-2004.

1993-2004. التقييم: 10/8.2 على "آي إم دي بي" و95% على "روتن توميتوز".

10/8.2 على "آي إم دي بي" و95% على "روتن توميتوز". أبرز الممثلين: كيلسي غرامر، وديفيد هايد بيرس، وجين ليفز، وجون ماهوني.

يعد "فريزر" أحد أنجح المسلسلات الكوميدية على الإطلاق. يتتبع المسلسل قصة الطبيب النفسي فريزر كرين (كيلسي غرامر)، الذي يعود إلى مسقط رأسه في سياتل ليبدأ حياة جديدة كمذيع في برنامج إذاعي يقدم فيه نصائح نفسية للمستمعين. يعيش فريزر مع والده مارتن (جون ماهوني) وشقيقه نيلز (ديفيد هايد بيرس)، مما يؤدي إلى مواقف كوميدية متكررة تتناول التحديات العائلية اليومية.

ما يميز "فريزر" هو الحوار الذكي والمواقف الفكاهية التي تتناول علاقات الحياة الشخصية والعائلية، إضافة إلى الصراعات بين فريزر وشقيقه نيلز، حيث تُقدَّم بأسلوب ساخر ومعبر. كما أن التركيبة المعقدة للشخصيات والعلاقات المتشابكة بينهم، تمنح المسلسل طابعا خاصا يتميز بالكوميديا الراقية.

يعتبر العمل أحد أنجح الأعمال الكوميدية في التسعينيات وأوائل الألفينيات، حيث تشرح لـ108 جوائز "إيمي" على مدار مواسمه الـ11، فاز بـ37 منها. كما حصل كيلسي غرامر على العديد من الجوائز لأدائه في دور فريزر، بالإضافة إلى الجوائز التي نالها ديفيد هايد بيرس في دور نيلز.

3- "عرض السبعينيات ذاك" (That ’70s Show)

سنوات العرض: 1998-2006.

1998-2006. التقييم: 10/8.1 على "آي إم دي بي" و82% على "روتن توميتوز".

10/8.1 على "آي إم دي بي" و82% على "روتن توميتوز". أبرز الممثلين: ميلا كونيس، وداني ماسترسون، ولورا بريبون، وويلمر فالديراما، وأشتون كوتشر، وتوفر غريس.

يتناول مسلسل "عرض السبعينيات ذاك" حياة مجموعة من المراهقين في مدينة "بوينت بليسنت" الخيالية، بولاية ويسكونسن الأميركية، خلال سبعينيات القرن الـ20. تبدأ القصة في عام 1976، حيث يتناول المسلسل مواقف يومية يمر بها هؤلاء المراهقين، ويعكس الثقافة، والموضة، والموسيقى التي ميزت تلك الفترة. المحور الرئيس هو حياة إريك فورمان (توبير غريس)، الذي يعيش مع والديه، وصداقته مع مجموعة من الشخصيات المختلفة مثل دونا (لورا بريبون)، وجاكي (ميلا كونيس)، وهايد (داني ماسترسون)، وفيز (ويلمر فالديراما)، وكيلسو (أشتون كوتشر).

بالإضافة إلى العلاقات الرومانسية، يركز المسلسل على الطريقة التي يؤثر بها الزمن والمجتمع على تطور الشباب في تلك الحقبة. ويتميز بتفاعلات الشخصيات المختلفة، من شخصية إريك العاقلة، إلى شخصية كيلسو الحمقاء والمندفعة، مما يخلق تنوعا كوميديا.

يهتم "عرض السبعينيات ذاك" بالتفاصيل في تجسيد فترة السبعينيات؛ من الملابس إلى الموسيقى والحوارات التي تمثل مزيجا حقيقيا من تلك الفترة، مما يجذب محبيها وحتى الأجيال الجديدة الذين يتطلعون إلى فهم كيف كانت الحياة خلال السبعينيات. كما يتميز العمل بأسلوبه الساخر والمباشر في التعامل مع المواقف، مثل مشاكل المراهقين في الحب، والعمل، والعلاقات العائلية.

ترشح "عرض السبعينيات ذاك" للعديد من الجوائز، منها ترشيحات لجائزة "إيمي" لأفضل سيناريو وإخراج، وأفضل أداء لممثلة في دور مساعد، من دون أن يحالفه الحظ.

2- "كيف قابلت أمكما" (How I Met Your Mother)

سنوات العرض: 2005-2014.

2005-2014. التقييم: 10/8.3 على "آي إم دي بي" و84% على "روتن توميتوز".

10/8.3 على "آي إم دي بي" و84% على "روتن توميتوز". أبرز الممثلين: جيسون سيغل، ونيل باتريك هاريس، وكوبي سمولدرز، وأليسن هانيغان، وجوش رادنر.

يعد "كيف قابلت أمكما" أحد أشهر الأعمال الكوميدية التي صدرت في الألفية الجديدة، وتدور أحداثه في مدينة نيويورك، حيث يروي تيد موزبي (جوش رادنور) قصة حياته لطفليه في المستقبل، موضحا لهما كيف التقى بوالدتهما. تدور القصة في قالب من "الفلاش باك"، ويستعرض تيد تفاصيل رحلته في الحب والصداقة مع أصدقائه المقربين: مارشال (جيسون سيغل)، ليلي (أليسن هانيغان)، بارني (نيل باتريك هاريس)، وروبن (كوبي سمولدرز).

يركز العمل على رحلة تيد للعثور على الحب الحقيقي، إذ يمر بسلسلة من العلاقات والتجارب التي تساعده في بناء شخصيته وفهم معنى العاطفة الحقيقية. في الوقت نفسه، يتناول التطورات في حياة أصدقائه المقربين، مثل قصة الحب بين مارشال وليلي، وكذلك مغامرات بارني ستينسون، المعروف بشخصيته الفريدة والمندفعة في العلاقات.

يتميز "كيف قابلت أمكما" بأسلوب سرده غير التقليدي واعتماده على الكثير من المفارقات، مثل التلاعب بالتسلسل الزمني وتقديم أحداث غير متوقعة. كما يقدم مشاهد مليئة بالمواقف الكوميدية، بالإضافة إلى لحظات درامية عميقة تعكس الصداقة والخيارات الحياتية التي يتخذها كل فرد في مسيرته.

ظفر المسلسل بالعديد من الجوائز خلال فترة عرضه، منها 9 جوائز "إيمي"، أبرزها جائزة أفضل إخراج في مسلسل كوميدي. كما حصل نيل باتريك هاريس (بارني) على العديد من الترشيحات عن أدائه المتميز. وترشح المسلسل أيضا لجوائز "غولدن غلوب" في مناسبتين من دون أن يحالفه الحظ بالفوز.

1- "ذا أوفيس" (The Office)

سنوات العرض: 2005-2013.

2005-2013. التقييم: 10/9 على "آي إم دي بي" و81% على "روتن توميتوز".

10/9 على "آي إم دي بي" و81% على "روتن توميتوز". أبرز الممثلين: ستيف كارل، وراين ويلسون، وجون كراسينسكي، وإد هيلمز، وجينا فيشر، وبي جيه نوفاك.

مر مسلسل "ذا أوفيس" (The Office) بتجربة أولية في بريطانيا، حيث عرضت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" موسمين من بطولة ريكي غيرفيه بين 2001 و2003. لكن في عام 2005، حصلت شبكة "إن بي سي" الأميركية على حقوق إعادة إنتاج العمل، وطرحت نسخة أميركية في مارس/آذار 2005، حققت من خلالها نجاحا باهرا خلال مواسمه التسعة.

يُصور المسلسل بأسلوب الوثائقي الزائف (Mockumentary) الذي يضفي طابع الواقعية على الأحداث، ويتتبع الحياة اليومية لموظفي فرع شركة "داندر ميفلن" في مدينة سكرانتون الصغيرة، بولاية بنسلفانيا الأميركية. تدور القصة حول مواقف العمل والعلاقات بين الموظفين، حيث يتم تسليط الضوء على الطموحات الشخصية، والصراعات المهنية، والحبكات الرومانسية التي تنشأ في مكان العمل.

يركز "ذا أوفيس" على شخصية مايكل سكوت (ستيف كاريل)، المدير الأخرق والمندفع الذي يسعى لكسب حب الموظفين رغم تصرفاته غير اللائقة. وعلى مدار المواسم، تتطور العلاقات بين الموظفين مثل الرومانسية بين جيم (جون كراسينسكي) وبام (جينا فيشر)، والمنافسة الطريفة بين دوايت شروت (راين ويلسون) وزملائه. ويتميز بمزيج من الكوميديا والمواقف الإنسانية، مما يعطي العمل توازنا بين الفكاهة واللحظات المؤثرة.

يتميز العمل بأسلوبه البسيط في تقديم المواقف اليومية، من خلال سيناريو ذكي و"كيمياء" رائعة بين الممثلين جعلت الجمهور يتعلق بشخصياتهم. استطاع المسلسل بناء قاعدة جماهيرية واسعة وظلّ محبوبا حتى بعد انتهاء عرضه، إذ وجد كثيرون فيه مرآة تعكس حياتهم المهنية بشكل ساخر.

على صعيد الجوائز، حقق "ذا أوفيس" نجاحا كبيرا، فظفر بـ5 جوائز "إيمي"، إحداها عن الأداء المتميز لبطل العمل ستيف كاريل، والذي فاز في 2006 بجائزة "غولدن غلوب" أيضا.