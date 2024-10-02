فنانون عرب يطلقون مبادرات لدعم اللبنانيين المتضررين من العدوان الإسرائيلي

يشهد لبنان منذ الأسبوع الماضي تداعيات العدوان الإسرائيلي الذي خلّف آثارًا مأساوية على المدنيين، مما دفع عددًا من الفنانين والمشاهير العرب للتفاعل مع المأساة من خلال إطلاق مبادرات إنسانية ودعوات للتضامن عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتنوعت هذه المبادرات بين دعم مادي ومعنوي وتقديم مساعدات مباشرة للمتضررين من العدوان.

الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن انضمت إلى جهود جمعية "حماية" لدعم الأطفال وأسرهم، مؤكدة عبر حسابها على "إنستغرام" أهمية تقديم المساعدة سواءً كانت مادية أو معنوية.

ودعت الفنانة جمهورها للتحرك والمساهمة في تقديم الدعم، قائلة "أتمنى تقديم المساعدة سواءً ماديًا أو حتى معنويًا ببسمة أو كلمة حلوة، أهلنا بحاجة لنا، وأنا اليوم مع جمعية حماية لتقديم مساعدة على الأرض".

أما المغنية اللبنانية نانسي عجرم، فكانت أيضًا من بين المساهمين في هذه الحملة الإنسانية، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" – "تويتر" سابقًا -، رسالة قوية دعت فيها جمهورها للتفاعل مع حملة "أيادي لبنانية".

وكتبت عجرم، "لقد سرقت الحرب سلامتهم ومنزلهم، هذا لا يمكن أن يكون واقعنا، إن أطفال لبنان يستحقون السلام والمستقبل". وأضافت في تغريدتها: "لا تبقى صامتًا"، داعية الجميع للمشاركة والمساعدة.

The war has stolen their safety and their home. 💔

This cannot be our reality. Lebanon's children deserve peace and a future.

Don’t stay silent. ⛔️🇱🇧#CeaseFireNow #HandsOffLebanon pic.twitter.com/4deGceVSeO — Nancy Ajram (@NancyAjram) October 1, 2024

من جانبها، نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة عبر حسابها على "إنستغرام" تدعو فيها للتضامن مع الشعب اللبناني ودعمهم في مواجهة هذه المحنة. ودعت جمهورها للمساهمة في الحد من آثار العدوان على لبنان.

الممثلة السورية كندة علوش، عبرت أيضًا عن تضامنها مع لبنان من خلال دعوة جمهورها لدعم الجمعيات الخيرية المدنية التي تبذل جهودًا هائلة على الأرض.

وكتبت عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، "لبنان جنة كل من عاش بها أو زارها، لا تتخلوا عنها اليوم فهي بحاجة لدعمكم". كما أشارت إلى الحاجة لمساندة النازحين الذين أجبروا على ترك منازلهم بسبب العدوان، مشددة على أن "الدم واحد" في أوقات الأزمات.

وفي مصر، أعلن نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة تلفزيونية محلية عن استعداد النقابة لتنظيم وقفة تضامنية يشارك فيها الفنانون المصريون لدعم لبنان. وأكد زكي أن "لبنان جزء لا يتجزأ من عقل الفنان المصري".

وفي السياق نفسه، أعلن الفنان هاني رمزي استعداده للمشاركة في أي فعالية تهدف لدعم الشعب اللبناني، مشددًا على أهمية التضامن في هذه الأوقات الصعبة.

من جهته، أعلن المطرب المصري هاني شاكر عبر فيديو نشره على "إنستغرام" عن تأجيل حفلاته المرتقبة في الولايات المتحدة نظرًا للظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط. وقال شاكر: "حفظ الله الوطن العربي من كل سوء".

كما كانت الفنانة المصرية شيريهان من بين أوائل الفنانين الذين تفاعلوا مع الأحداث، حيث نشرت عبر حسابها على منصة "إكس" آيات قرآنية مرفقة بالعلمين اللبناني والفلسطيني، معربة عن تضامنها مع الشعبين.

كما شاركت في وقت سابق رسالة تدعو للسلام والكرامة لشعب بيروت.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن إسرائيل أعنف هجوم لها على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله. وأسفر هذا التصعيد عن مقتل أكثر من ألف لبناني، بينهم نساء وأطفال، وإصابة أكثر من ألفين آخرين.

في المقابل، تواصل صفارات الإنذار في إسرائيل الانطلاق بوتيرة غير مسبوقة في مناطق متعددة نتيجة الإطلاق المكثف للصواريخ والمسيرات والقذائف المدفعية من قبل حزب الله.