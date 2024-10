فنانون عرب يطلقون مبادرات لدعم اللبنانيين المتضررين من العدوان الإسرائيلي

يشهد لبنان منذ الأسبوع الماضي تداعيات العدوان الإسرائيلي الذي خلّف آثارًا مأساوية على المدنيين، مما دفع عددًا من الفنانين والمشاهير العرب للتفاعل مع المأساة من خلال إطلاق مبادرات إنسانية ودعوات للتضامن عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتنوعت هذه المبادرات بين دعم مادي ومعنوي وتقديم مساعدات مباشرة للمتضررين من العدوان.

الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن انضمت إلى جهود جمعية "حماية" لدعم الأطفال وأسرهم، مؤكدة عبر حسابها على "إنستغرام" أهمية تقديم المساعدة سواءً كانت مادية أو معنوية.

ودعت الفنانة جمهورها للتحرك والمساهمة في تقديم الدعم، قائلة "أتمنى تقديم المساعدة سواءً ماديًا أو حتى معنويًا ببسمة أو كلمة حلوة، أهلنا بحاجة لنا، وأنا اليوم مع جمعية حماية لتقديم مساعدة على الأرض".

أما المغنية اللبنانية نانسي عجرم، فكانت أيضًا من بين المساهمين في هذه الحملة الإنسانية، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" – "تويتر" سابقًا -، رسالة قوية دعت فيها جمهورها للتفاعل مع حملة "أيادي لبنانية".

وكتبت عجرم، "لقد سرقت الحرب سلامتهم ومنزلهم، هذا لا يمكن أن يكون واقعنا، إن أطفال لبنان يستحقون السلام والمستقبل". وأضافت في تغريدتها: "لا تبقى صامتًا"، داعية الجميع للمشاركة والمساعدة.

The war has stolen their safety and their home. 💔

This cannot be our reality. Lebanon's children deserve peace and a future.

Don’t stay silent. ⛔️🇱🇧#CeaseFireNow #HandsOffLebanon pic.twitter.com/4deGceVSeO

— Nancy Ajram (@NancyAjram) October 1, 2024