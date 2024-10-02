عمرو دياب يعلن اعتزال الغناء في الأفراح بعد أشهر من واقعة "الصفعة"

أعلن المغني المصري عمرو دياب اعتزاله إحياء حفلات الزفاف والمناسبات الخاصة، خلال مشاركته في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال المصري ذي الأصول السورية باسل سماقية.

وخلال الحفل، الذي أُقيم بسفح الأهرامات مساء السبت 28 سبتمبر/أيلول 2024، قال النجم الملقب بـ"الهضبة" إن "هذا آخر فرح سأحييه… أنا توقفت عن إحياء الأفراح، لكن باسل سماقية عزيز علي جدا".

تصريحات دياب انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي وتداولتها الصفحات المهتمة بالشأن الفني، فيما تساءل محبوه عن السبب وراء هذا القرار بعد مسيرة طويلة في هذا المجال.

وأرجع كثيرون قرار المطرب المصري إلى الواقعة التي جرت في يونيو/حزيران 2024، حين انتشر مقطع فيديو يظهر فيه وهو يصفع أحد المعجبين خلال حفل زفاف آخر في القاهرة، ووقعت الحادثة حينما حاول شاب التقاط صورة "سيلفي"، ما دفع الفنان لصفعه.

وتحولت الواقعة إلى قضية رأي عام حينها، فدافع البعض عن حق "الهضبة" في حماية خصوصيته، في حين رأى آخرون أن رد الفعل كان مبالغا فيه.

ولم تكن تلك الحادثة الأولى من نوعها، إذ تداولت منصات التواصل الاجتماعي في فترات مختلفة مقاطع فيديو أخرى أظهرت دياب في مواقف اعتُبرت مثيرة للجدل، فوصف سائقه بوصف غير لائق في أحد المقاطع، في حين قام بطرد مهندس الصوت من الأستوديو خلال إحدى جلسات التسجيل في مقطع آخر.

ويعد عمرو دياب أحد أنجح الفنانين العرب، إذ يمتد مشواره الفني لأكثر من 3 عقود، ويشتهر بأغانيه التي تجمع بين الإيقاعات الشرقية والغربية، محققا نجاحا غير مسبوق في صناعة الموسيقى العربية.

وعلى مر السنين، تمكّن دياب من بناء قاعدة جماهيرية واسعة، كما نال العديد من الجوائز الدولية.