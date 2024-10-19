جاكي شان يخوض تجربة جديدة في سلسلة "فتى الكاراتيه"

كشفت شركة سوني عن الملصق الدعائي لأحدث فيلم من سلسلة "فتى الكاراتيه" بعنوان "فتى الكاراتيه: أساطير" (Karate Kid: Legends)، الذي سيصدر في دور العرض في مايو/أيار 2025. الفيلم سيجمع النجمين رالف ماتشيو (الذي يعود بدور دانيال لاروسو) وجاكي شان (الذي يعود بدور مستر هان)، وسيتناول تدريب طالب جديد يُدعى لي فونغ، الذي يجسده الممثل بن وانغ.

وفي المقطع الدعائي الذي تم عرضه في حدث "نيويورك كوميك كون" (New York Comic Con)، ظهر مستر هان وهو يطلب مساعدة دانيال ليتعاونوا في تدريب الطالب الجديد.

في الفيلم الجديد "فتى الكاراتيه: أساطير"، يعود رالف ماتشيو بشخصيته الشهيرة دانيال لاروسو، وهو الدور الذي أداه في الثلاثية الأصلية من "فتى الكاراتيه" التي بدأت عام 1984، وظهر فيه لاحقا في المسلسل الشهير "كوبرا كاي" (Cobra Kai) على منصة نتفليكس. وإلى جانبه، يعود جاكي شان في دور مستر هان، الذي جسده في نسخة 2010 من الفيلم.

وفي الأحداث الجديدة، ينضم الممثل بن وانغ في دور الطالب الجديد لي فونغ، حيث يجنده مستر هان ثم يطلب مساعدة دانيال لاروسو لتدريبه. ومع ذلك، يبقى التساؤل حول كيفية توافق أسلوب التدريب بين الشخصيتين.

وسيشهد الفيلم الكثير من مشاهد القتال في الشوارع، بما في ذلك مشاهد تتعلق بشخصية لي فونغ وهو يتصدى للمتنمرين.

أما عن الإنتاج، فقد بدأ تصوير الفيلم في أبريل/نيسان 2024 واكتمل في يونيو/حزيران من نفس العام. ويتم الآن إعداد الفيلم للعرض في دور السينما في 30 مايو/أيار 2025. الفيلم سيكون مزيجا من العناصر الكلاسيكية والجديدة، حيث يلتقي عالما النسخة الأصلية ونسخة 2010.