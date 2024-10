وفاة المغني ليام باين إثر سقوطه من الطابق الثالث بالأرجنتين

لقي ليام باين العضو السابق في فرقة "ون دايركشن" مصرعه عن عمر 31 عاما، إثر سقوطه من شرفة الطابق الثالث بفندق في حي باليرمو العصري في عاصمة الأرجنتين.

وأكدت شرطة بوينس آيرس -في بيان رسمي- وفاة المغني والملحن وعازف الجيتار البريطاني بعد سقوطه من الشرفة. وأوضح ألبرتو كريسنتي رئيس نظام الطوارئ الطبية أن باين سقط في فناء داخلي للفندق.

وتم اكتشاف الحادث بعد أن استدعى موظفو الفندق السلطات خوفا من تصرفات باين الذي كان تحت تأثير المخدرات والخمر مما سبب أضرارا كبيرة لغرفته. وأشار الموظفون إلى خوفهم من أن يقوم باين بعمل خطير آخر، خصوصا مع وجود شرفة في غرفته.

وعند وصول فريق الطوارئ، تم التأكيد على وفاة باين نتيجة الإصابات البالغة التي تعرض لها جراء السقوط، ولم يكن بالإمكان تقديم أي إسعافات لإنقاذه. ولا تزال السلطات تحقق في ملابسات الحادث وتنتظر نتائج تشريح الجثة.

وبعد الإعلان عن وفاته، تجمع مئات المعجبين أمام الفندق في حالة من الحزن والصدمة، معربين عن مشاعرهم بالبكاء والدعم المتبادل.

وكان باين في الأرجنتين رفقة زميله السابق بالفرقة نيل هوران الذي أحيا حفلًا في "موفيستار أرينا" في بوينس آيرس بالثاني من أكتوبر/تشرين الأول. وشوهد الراحل في الحفل يتفاعل مع معجبي هوران بالغناء والرقص.

وولد هذا المغني في مدينة ولفرهامبتون بإنجلترا وظهر لأول مرة في برنامج "إكس فاكتور" البريطاني عام 2008 عندما كان في سن الـ14، حيث قدم أغنية فرانك سيناترا "حلّق بي إلى القمر" (Fly Me to the Moon). ونصحه عضو لجنة التحكيم سايمون كويل حينها بالتركيز على دراسته والعودة لاحقًا، وهو ما حدث بالفعل.

وعاد باين في نسخة 2010 من البرنامج كجزء من فرقة "ون دايركشن" التي تشكلت خلال البرنامج وضمت زملاءه هاري ستايلز، لويس توملينسون، نيل هوران، زين مالك. ورغم حصول الفرقة على المركز الثالث، فقد وقعت عقدًا مع شركة تسجيلات كويل وبدأت جولاتها العالمية العام التالي محققة نجاحًا هائلًا.

ورغم النجاح الكبير للفرقة التي باعت أكثر من 70 مليون نسخة حول العالم، قرر أعضاء "ون دايركشن" مواصلة مسيرتهم بشكل منفرد بعد الانفصال غير المحدد عام 2016.