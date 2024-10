عودة كاميرون دياز إلى السينما بعد 11 عاما من الاعتزال "لاستعادة حياتها"

بعد 11 عاما من الغياب عن السينما، من المنتظر أن تعود الممثلة الأميركية كاميرون دياز إلى الشاشات عبر فيلم "العودة إلى العمل" (Back in Action) الذي تؤدي فيه دور البطولة إلى جانب جيمي فوكس.

وكانت النجمة البالغة من العمر 52 عاما، ابتعدت عن هوليود للتركيز على حياتها العائلية ورعاية طفليها، إلى جانب انشغالها بتأسيس مشروعات تجارية.

وبحسب موقع "فاراييتي" الأميركي، فإن دياز أكدت خلال حديثها في قمة "فورتشن" للنساء الأكثر تأثيرًا، أنها كانت بحاجة للتوقف عن التمثيل لأكثر من عقد من الزمن، "كان شيئًا عليّ القيام به. شعرت أنني بحاجة إلى استعادة حياتي، ولم أكن أكترث لأي شيء آخر".

وأضافت، "لم يكن هناك رأي أو نجاح أو عرض من أي أحد يمكن أن يغير قراري بالاعتناء بنفسي والتفرغ للحياة التي كنت أريدها … يتعلق الأمر بما أنت شغوف به. وبالنسبة لي، كان ذلك يتمثل في بناء أسرتي".

ومن المنتظر أن يُعرض "العودة إلى العمل" على "نتفليكس" في 17 يناير/كانون الثاني 2025، وتدور أحداثه حول عميلين سابقين في وكالة الاستخبارات المركزية، يتم إجبارهما على العودة إلى عالم التجسس بعد الكشف عن هوياتهما السرية. الفيلم من إخراج سيث غوردون، ويشارك في بطولته كلٌ من كايل تشاندلر، وأندرو سكوت، وغلين كلوز.

وبحسب "فاراييتي" فإن دياز قد تعود إلى سلسلة أفلام "شريك" (Shrek)، حيث يتم العمل على الجزء الخامس من الفيلم، مع عودة دياز لأداء صوت فيونا، ومايك مايرز بشخصية شريك، وإيدي ميرفي بشخصية دونكي.

وكانت الممثلة الأميركية أعلنت اعتزالها التمثيل رسميًا في العام 2018، ليصبح فيلم "آني" (Annie) الذي صدر في 2014 بمثابة نهاية رحلتها الفنيّة.

وتُعد دياز واحدة من أكثر نجمات هوليود نجاحًا وتأثيرًا خلال أواخر التسعينيات وبداية الألفية، حيث حققت شهرة واسعة بعد ظهورها الأول في فيلم "القناع" (The Mask) عام 1994 إلى جانب جيم كاري. ثم تألقت في سلسلة من الكوميديات الرومانسية الناجحة مثل "زواج أعز صديق" (My Best Friend’s Wedding)، و"هناك شيء ما عن ماري" (There’s Something About Mary)، و"ملائكة تشارلي" (Charlie’s Angels)، إضافة إلى دورها الصوتي في سلسلة "شريك".