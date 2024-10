من الأبطال الخارقين إلى الرعب هذه أكثر 10 أفلام هندية تحقيقا للإيرادات في 2024

شهد عام 2024 عرض العديد من الأفلام الهندية التي حققت نجاحات كبيرة على الصعيدين المحلي والدولي، رغم الانتقادات التي وُجهت لبعضها بسبب جرأة الموضوعات التي تناولتها، مما دفع بعض الطوائف الهندية لخوض حملات مقاطعة. كما شهدت الأعمال الجديدة غياب بعض أعمدة بوليود عن المشهد على عكس العادة.

فيما يلي نستعرض قائمة بأكثر الأفلام الهندية تحقيقا للإيرادات هذا العام، مع استعراض أبرز الملامح التي جعلت كل فيلم يحقق هذه المكانة في شباك التذاكر:

1- "كالكي 2898-إيه دي" (Kalki 2898-AD)

احتل فيلم "كالكي 2898-إيه دي" (Kalki 2898-AD) للمخرج ناج أشوين المركز الأول في قائمة الأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات، حيث جمع 130 مليون دولار، رغم ميزانيته التي لم تتجاوز 70 مليون دولار.

وهو أول فيلم هندي للأبطال الخارقين مستوحى من الأساطير الهندوسية القديمة، لكنه واجه انتقادات لاذعة بسبب ضعف السيناريو واعتماده الكبير على المؤثرات البصرية. ويرجع المراقبون نجاحه إلى شعبية أبطاله، مثل برابهاس وأميتاب باتشان وديبيكا بادكون، إضافة إلى زخم الترويج والدعاية التي رافقته.

2- "ستري 2" (Stree 2)

حقق الجزء الثاني من فيلم الرعب الكوميدي "ستري" إيرادات تجاوزت 101 مليون دولار، ويعتبر استكمالا للنجاح الذي حققه الجزء الأول عام 2018. وتدور أحداث العمل الذي أخرجه أمار كوشيك حول أسطورة تخطف رجال المدينة وتقتلهم، ويحاول البطل "ستري" حل هذا اللغز.

أسهم هذا المزيج بين الرعب والكوميديا في استمرار شعبية الفيلم الذي أدى دور بطولته راجكومار راو، وأبهشيك باتشان، وفارون شارما، وجذب شريحة واسعة من الجمهور.

3- "الأعظم على الإطلاق" (The Greatest of All Time)

بلغت إيرادات فيلم "الأعظم على الإطلاق" (The Greatest of All Time) حوالي 60 مليون دولار، ويعد من الأعمال الرياضية التي تتمتع بشعبية عالمية.

يتناول الفيلم الذي يؤدي دور بطولته أديتني راو هيداري، رحلة صعود لاعب كرة سلة يدعى "سوباش"، ويتميز بدمج الدراما مع الأجواء الرياضية.

4- "المحارب" (Fighter)

حقق فيلم "المحارب" (Fighter) إيرادات بلغت حوالي 50 مليون دولار، ويعد من أفلام الأكشن والإثارة التي تحمل طابعا مشابها لأفلام هوليود.

تدور قصة العمل حول مجموعة من الطيارين العسكريين الذين يخوضون مهمة خطيرة، ويضم مجموعة من النجوم الذين يتمتعون بشعبية واسعة خارج الهند مثل هريثيك روشان، وديبيكا بادكون، وأنيل كابور.

5- "ديفارا 1" (Devara 1)

فيلم "ديفارا 1" (Devara 1) عمل ملحمي يتناول الصراع بين الخير والشر، حقق إيرادات بلغت حوالي 43 مليون دولار.

حظي الفيلم الذي أخرجه كوراثالا شيفا بإشادة واسعة بفضل تصويره المميز وأداء نجومه، مثل إن تي راما راو جونيور وسيف علي خان.

6- "هانو مان" (Hanu Man)

يواصل نجاح أفلام الأبطال الخارقين في السينما الهندية، حيث حقق فيلم "هانو مان" (Hanu Man) إيرادات بلغت أكثر من 40 مليون دولار.

يعتمد الفيلم على ممثلين شباب واعدين مثل تيغا ساجا، وأمريثا أير، ويقدم قصة مشوقة في إطار مغامرات الأبطال الخارقين.

7- "أولاد مانجوميل" (Manjummel Boys)

بإيرادات قاربت 35 مليون دولار، يمثل فيلم "أولاد مانجوميل" (Manjummel Boys) عودة لأفلام البطولات الجماعية التي اشتهرت بها السينما الهندية في العقود السابقة.

تدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء الذين يحاولون إنقاذ صديقهم المحتجز داخل كهف غامض.

8- فيلم "الشيطان" (Shaitaan)

بإيرادات تجاوزت 30 مليون دولار، يعد فيلم "الشيطان" (Shaitaan) أحد أبرز أفلام الرعب والإثارة التي حققت نجاحا في 2024.

تمكن العمل الذي أخرجه فيكاس باهل من جذب جمهور واسع، بفضل قصته المشوقة وأداء متميز من نجومه أجاي ديفجن، ومدهوان، وجوتكا.

9- فيلم "غونتر كارام" (Guntur Karam)

بلغت إيرادات فيلم "غونتر كارام" (Guntur Karam) 25 مليون دولار، وتدور أحداثه حول شاب يرفض الانتماء لأمه أثناء ترشحه لمنصب سياسي مهم.

العمل من بطولة ماهش بابو، وسري ليلا، وراميا كريشنان، وإخراج تريفيكرام سرينيفاس.

10- فيلم "حياة الماعز" (The Goat Life)

أخيرا، حجزت شبكة "نتفلكس" مكانا لها في قائمة الأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات في 2024 من خلال فيلم "حياة الماعز" (The Goat Life)، الذي حقق 15 مليون دولار بعد عرضه في عدد محدود من دور العرض.