مخرج فيلم "أنا، روبوت" يتهم إيلون ماسك بسرقة تصاميم روبوتاته وسياراته

اتهم مخرج "أنا، روبوت" (I, Robot) أليكس بروياس الملياردير الأميركي إيلون ماسك بسرقة التصاميم التي قدمها في الفيلم الصادر سنة 2004.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" كشف الخميس الماضي عن نماذج جديدة لسيارات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الروبوت الجديد "أوبتيموس" الذي قدم المشروبات للجمهور وتفاعل معهم.

بروياس كتب عبر حسابه على "إكس" – "تويتر" سابقا -، "مرحبا إيلون، هل يمكنني استعادة تصاميمي من فضلك؟".

ولفت موقع "فاراييتي" الأميركي إلى أن المخرج الأسترالي وضع في المنشور صورا تظهر القوة الشرطية الآلية من فيلمه "أنا، روبوت" بجانب الروبوت "أوبتيموس"، وصورا أخرى تُقارن وسائل النقل في فيلمه مع الفان الروبوتي لـ"تسلا"، وسيارةً مستقبليةً من فيلمه بجانب "السيارة السيبرانية".

وتدور أحداث "أنا، روبوت" المستوحى من قصص الخيال العلمي القصيرة لإسحاق أسيموف، في مدينة شيكاغو الأميركية في العام 2035.

وخلال الفيلم، يحاول محقق الشرطة (ويل سميث) حل لغز جريمة قتل قد تكون ارتكبت من قِبل عضو في القوة الشرطية الآلية يُدعى "سوني" (آلان توديك). وتسير الأحداث لتناقش فرضية تطوّر الروبوتات لدرجة تتمتع معها بمشاعر وأحاسيس.

يشار إلى أن بروياس البالغ من العمر 61 عاما، سبق أن أخرج أفلاما ناجحة مثل "الغراب" (The Crow) و"المدينة المظلمة" (Dark City)، وبات يكتب مؤخرا آراءه حول الذكاء الاصطناعي وصناعة الأفلام بشكل عام على حسابه في منصة "باتريون"، فيما أشار "فاراييتي" إلى أنه يعمل حاليا على إنتاج فيلم خيال علمي جديد يحمل عنوان "آر. يو. آر." (R.U.R).