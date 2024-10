مخرج فيلم "أنا، روبوت" يتهم إيلون ماسك بسرقة تصاميم روبوتاته وسياراته

اتهم مخرج "أنا، روبوت" (I, Robot) أليكس بروياس الملياردير الأميركي إيلون ماسك بسرقة التصاميم التي قدمها في الفيلم الصادر سنة 2004.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" كشف الخميس الماضي عن نماذج جديدة لسيارات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى الروبوت الجديد "أوبتيموس" الذي قدم المشروبات للجمهور وتفاعل معهم.

بروياس كتب عبر حسابه على "إكس" – "تويتر" سابقا -، "مرحبا إيلون، هل يمكنني استعادة تصاميمي من فضلك؟".

ولفت موقع "فاراييتي" الأميركي إلى أن المخرج الأسترالي وضع في المنشور صورا تظهر القوة الشرطية الآلية من فيلمه "أنا، روبوت" بجانب الروبوت "أوبتيموس"، وصورا أخرى تُقارن وسائل النقل في فيلمه مع الفان الروبوتي لـ"تسلا"، وسيارةً مستقبليةً من فيلمه بجانب "السيارة السيبرانية".

Hey Elon, Can I have my designs back please? #ElonMusk #Elon_Musk pic.twitter.com/WPgxHevr6E

— Alex Proyas (@alex_proyas) October 13, 2024