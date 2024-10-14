"مرعب 3″ يتصدر شباك التذاكر الأميركي وتراجع كبير لـ"جوكر"

تصدّر فيلم الرعب المستقل "مرعب 3" (Terrifier 3) شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، متفوقًا على فيلم "جوكر: جنون مشترك" (Joker: Folie à deux) الذي كان متصدرًا الأسبوع الماضي، وفقًا لتقديرات شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وحقق "مرعب 3″، من إنتاج أستوديوهَي "سينيفيرس" و"آيكن إيفنتس" المستقلين إيرادات بلغت 18.2 مليون دولار في كندا والولايات المتحدة، في بداية قوية للفيلم الثالث من سلسلة الرعب المستقلة. وعلق المحلل في "فرنشاير إنترتينمنت ريسيرش" ديفيد أ. غروس بأن هذه الانطلاقة "استثنائية".

في هذا الجزء، يعود المهرّج المخيف آرت لبث الرعب مع اقتراب عطلة عيد الميلاد. ونظرًا لمشاهده العنيفة الكثيرة، منع الفيلم على من هم دون 18 عامًا في فرنسا، حيث شهد أيضًا نجاحًا كبيرًا في صالات السينما.

أما في المركز الثاني، فحافظ فيلم الخيال العلمي التحريكي "ذي وايلد روبوت" (The Wild Robot)، من إنتاج "دريم ووركس"، على ترتيبه محققًا 13.4 مليون دولار. يتمحور الفيلم حول الروبوت روز، بصوت الممثلة الفائزة بالأوسكار لوبيتا نيونغو، الذي يجد نفسه على جزيرة غير مأهولة بعد إعصار، ويكوّن صداقات مع حيوانات الغابة من أجل البقاء.

من جانبه، تراجع "جوكر: جنون مشترك" إلى المركز الثالث، إذ حقق إيرادات بلغت 7.1 ملايين دولار فقط، بانخفاض بلغ 80% عن الأسبوع السابق، بعدما سجل 40 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى لعرضه. ويُعدّ هذا الانخفاض كبيرًا جدا لفيلم ميزانيته تصل إلى 200 مليون دولار.

في المركز الرابع، جاء فيلم "بيتلجوس بيتلجوس" (Beetlejuice Beetlejuice) للمخرج تيم بورتون، محققًا 7 ملايين دولار. ويعود مايكل كيتون، البالغ 73 عامًا، لتجسيد دور طارد الأرواح في هذا الفيلم الذي يتناول عالم الأموات، بعد نجاح الجزء الأول الذي أنتجته "وارنر براذرز".

وجاء في المركز الخامس "قطعةً بقطعة" (Piece by Piece)، وهو فيلم موسيقي تحريكي يتناول قصة الموسيقي الأميركي فاريل وليامز على شكل قطع ليغو، محققًا عائدات بلغت 3.8 ملايين دولار.

وفي ما يلي قائمة الأفلام العشرة الأكثر إيرادًا في شباك التذاكر بأميركا الشمالية: