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"راثي الشهداء".. استشهاد المنشد الفلسطيني حمزة أبو قينص في شمال غزة

الشاعر حمزة أبو قينص
المنشد الفلسطيني حمزة أبو قينص استشهد بقصف إسرائيلي لمنزله في شمال قطاع غزة (مواقع التواصل الإجتماعي)
إيمان محمد
14/10/2024-|آخر تحديث: 14/10/202403:19 م (بتوقيت مكة المكرمة)

استشهد المنشد الفلسطيني حمزة أبو قينص -الذي عُرف بلقب "راثي الشهداء"- بعد تعرضه لإصابة خطيرة نتيجة قصف إسرائيلي لمنزله في شمال قطاع غزة.

وكان أبو قينص قد نزح إلى هذا المنزل بعد أن اضطر إلى مغادرة حي اليرموك الذي شهد دمارا واسعا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعلى الرغم من إصابته فإن مشواره في رثاء الشهداء لم يتوقف حتى وفاته، فقد كان صوته حاضرا في المناسبات التي ترثي ضحايا الحرب وتذكّر بمعاناتهم.

ووفقا للصحافة الفلسطينية، فقد تم التأكيد على استشهاد أبو قينص بعد أيام من القصف، فلحق بباقي أفراد عائلته الذين استشهدوا خلال الحرب، بمن في ذلك والده وشقيقه الأصغر.

وقد أُعلن خبر رحيله على منصات التواصل الاجتماعي من قبل أفراد عائلته وأصدقائه.

ومع انتشار نبأ استشهاد حمزة شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة واسعة من التعازي والتفاعل، كما عبّر العديد من الصحفيين والنشطاء عن حزنهم لفقدان هذه الشخصية البارزة في عالم الإنشاد الديني والوطني.

ويعد أبو قينص واحدا من أشهر المنشدين في غزة، إذ اشتهر بقدرته على رثاء الشهداء بأناشيد تحمل الطابع الديني والوطني، ومن أشهر أعماله "مع السلامة يا مسك فايح"، و"شيعوه"، و"عشق المخيم".

وبدأت مسيرته في سن مبكرة عندما كان لا يزال في الصف الرابع الابتدائي، إذ بدأ بالمشاركة في الإذاعة المدرسية، قبل أن ينتقل إلى الأستوديوهات الصوتية ليبدأ بتسجيل أعماله.

المصدر : الجزيرة

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