من "سفاح الجيزة" إلى "سفاح التجمع".. لماذا تركز الدراما المصرية على القتلة المتسلسلين؟

تشهد الساحة الفنية العربية، وخاصة مصر، تصاعدًا ملحوظا لتقديم أعمال درامية مستوحاة من قصص الجريمة الحقيقية.

من بين أبرز هذه الأعمال المنتظرة مسلسل "القصة الكاملة"، الذي أعلن عنه المخرج والمنتج مجدي الهواري، وهو مستوحى من برنامج المخرج ومقدم محتوى سامح سند، الذي يتناول قصص القتلة المتسلسلين والجرائم الشهيرة التي هزت المجتمع خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه، أعلن المنتج أيمن يوسف عن مشروعه الجديد بعنوان "سفاح التجمع" الذي سيقوم ببطولته الفنان أحمد الفيشاوي، وهو مستوحى من قصص جرائم القتل المتسلسلة التي وقعت في منطقة التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة.

يبدو أن النجاح الكبير الذي حققه مسلسل "سفاح الجيزة" العام الماضي كان دافعًا رئيسيا للمزيد من الإنتاجات التي تدور في هذا السياق، حيث حاز المسلسل على إعجاب الجمهور، وحصل على إشادة واسعة بفضل قصته المثيرة وأداء الممثلين.

هل تجذب الجريمة المشاهدين؟

يقول الناقد السينمائي طارق الشناوي للجزيرة نت إن الشخصيات غير السوية عادة ما تجذب الجمهور، إذ تمثل مصدرًا قويًا للإثارة والتشويق على مستوى الدراما. فـ"الجمهور يميل بطبيعته إلى هذه النوعية من الأعمال لكونها تعكس الصراعات النفسية المعقدة التي لا نراها في الحياة اليومية".

ويضيف أن نجاح "سفاح الجيزة" مثّل مؤشرًا لصناع الدراما على ضرورة متابعة العمل في هذا الاتجاه، تمامًا كما هو الحال في الأعمال الدرامية والسينمائية العالمية التي أعادت تقديم شخصيات مثل "الجوكر" لمرات متعددة نظرًا للشعبية الكبيرة التي حظي بها.

وتابع الشناوي مستشهدًا بأعمال سينمائية قديمة، مثل "ريا وسكينة" و"اللص والكلاب"، قدمت قصصًا واقعية عن الجريمة، وأصبحت أيقونات في السينما العربية. هذه الأعمال، وفقًا له، نجحت لأن الجمهور يميل بطبيعته إلى القصص التي تتناول الجانب المظلم من النفس البشرية.

التأثير الأجنبي على الدراما العربية

أما الناقدة أمنية عادل فأشارت بدورها إلى أن الاهتمام المتزايد في الآونة الأخيرة بتقديم أعمال درامية عن الجرائم والقتلة المتسلسلين يأتي نتيجة النجاح الذي حققته الأعمال الأجنبية التي تناولت هذه النوعية، فـ"الأفلام والمسلسلات الأجنبية التي ركزت على القتلة المتسلسلين مثل مسلسل "مايند هنتر" (Mindhunter) ومسلسل "ديكستر" (Dexter) جذبت اهتمامًا عالميا، مما دفع صناع الدراما العربية إلى استنساخ الفكرة".

وتضيف أن منصات البث الحديثة ساهمت في ترويج هذا النوع من الأعمال الفنية، إذ يلتف الجمهور حول هذه القصص بسبب طابعها المثير والمشوق، حتى لو كان العمل الفني لا يتسم بجودة فنية عالية.

هل يُفقد التكرار الدراما تأثيرها؟

من جهته، يرى الناقد إيهاب التركي أن تكرار تقديم أعمال درامية تدور حول عالم الجريمة قد يؤدي إلى فقدان التميز في هذا النوع من الإنتاجات، "فبعد النجاح الكبير الذي حققه "سفاح الجيزة"، من المحتمل أن يشهد السوق العديد من الأعمال المشابهة، مما قد يفقدها بريقها مع الوقت إذا لم تتمكن من تقديم الجديد".

وأضاف التركي أن بعض الأعمال الفنية السابقة التي تناولت شخصيات مثل البلطجية، فقدت جاذبيتها بعد تكرار الفكرة وتقديمها بأسلوب مبالغ فيه، مما يجعلها غير مؤثرة كما كانت في السابق.

البعد النفسي لشخصية القاتل

ورغم الجاذبية الكبيرة التي تحملها قصص الجرائم الحقيقية، فإن النقاد يشيرون إلى أهمية التركيز على الجانب النفسي للشخصيات، وهو ما تعدّ الناقدة أمنية مفتاح نجاح في الأعمال الأجنبية.

إن "الأعمال العربية قد تفتقر أحيانًا إلى التركيز على البعد النفسي للسفاح على عكس الأعمال الأجنبية التي تسلط الضوء على الجوانب النفسية التي تدفع الشخص إلى ارتكاب جرائم مروعة"، وفقًا لأمينة عادل.