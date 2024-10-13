من أميتاب وريخا إلى سلمان وكاترينا.. ثنائيات صنعت تاريخ بوليود

شهدت السينما الهندية على مدى العقود الماضية بروز العديد من الثنائيات الفنية الناجحة التي أثرت بشكل كبير في نجاح الأفلام على مستوى العالم.

فخلال السبعينيات والثمانينيات، تشكلت ثنائيات أيقونية مثل أميتاب باتشان وريخا، حين حققت أفلامهما نجاحا كبيرا مثل "اثنين من الغرباء" (Do Anjaane) و"رام بالرام" (Ram Balram).

وفي التسعينيات، ظهرت ثنائيات جديدة، من أبرزها أكشاي كومار ورافينا تاندرون، اللذان قدما أفلاما ناجحة مثل "مهرة" (Mohra) و"مطالبة" (Daava). كما لمع نجم الثنائي شاه روخ خان وجوهي تشاولا، اللذين تميزا بأدوارهما الرومانسية في أفلام مثل "كاران أرجون" (Karan Arjun)، ليستمر نجاحهما في عدة أفلام أخرى خلال تلك الفترة.

ومع بداية الألفية الجديدة، استمر هذا الاتجاه مع ظهور ثنائيات مميزة جمعت بين النجوم الشباب، على رأسها أيشواريا راي وزوجها أبهيشيك باتشان، اللذان تشاركا في 7 أفلام سينمائية، من أبرزها "لا تقل شيئا" (Kuch Naa Kaho) عام 2003 و"عمرو حبيبتي" (Umrao Jaan) عام 2006.

أيضا، كانت كارينا كابور وشاهد كابور من أبرز الثنائيات التي قدمت 10 أفلام ناجحة مثل "فدا" (Fida) عام 2004 و"البنجاب الطائر" (Udta Punjab) عام 2016.

ومن بين الثنائيات الأكثر تأثيرا في بوليود سلمان خان وكاترينا كيف، اللذان بدآ رحلتهما معا في فيلم "لماذا أحببت؟" (Maine Pyaar Kyun Kiya?) عام 2005، وتواصلت نجاحاتهما من خلال سلسلة أفلام "نمر" (Tiger) التي حققت إيرادات ضخمة وتقييمات مرتفعة، لتصبح هذه السلسلة من أنجح الأعمال في بوليود.

أما ديبيكا بادكون ورانبير كابور، فقد قدما معا 5 أفلام رومانسية حظيت بشعبية واسعة، من أشهرها فيلم "هذا الشباب مجنون" (Yeh Jawaani Hai Deewani) عام 2013 الذي حقق إيرادات عالية تجاوزت 30 مليون دولار. واستمرت نجاحاتهما في أفلام مثل "مشهد" (Tamasha) عام 2015، و"براهماسترا: الجزء الأول- شيفا" (Brahmastra: Part One – Shiva) عام 2022.

ويستعد الثنائي أيضا للظهور في فيلم "رامايانا" المنتظر عرضه في 2025، والذي رُصدت له ميزانية ضخمة تجاوزت 100 مليون دولار.

وفي إطار السينما الشبابية، برز الثنائي عليا بهات ورانفير سينغ، حيث قدما فيلم "جالي بوي" (Gully Boy) عام 2019 الذي تناول قصة حياة مغني راب في مومباي، وحاز إشادات واسعة، كما عُرض في مهرجان برلين السينمائي. وواصل الثنائي نجاحهما في فيلم "قصة حب روكي وراني" (Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani) عام 2023، مما عزز مكانتهما كأحد أبرز ثنائيات بوليود الشابة.