بطل "سبايدر مان": الفلسطينيون في غزة يعيشون حربا قاتلة فلنركز طاقتنا لدعمهم

أعلن الممثل أندرو غارفيلد، المعروف بتجسيد شخصية "سبايدر مان" (الرجل العنكبوت)، عن دعمه للشعب الفلسطيني الذي يواجه منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي حربًا ضارية وجرائم يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وفي لقاء بودكاست "سعيد حزين مرتبك" مع الإعلامي جوش هورويتز، قال غارفيلد: "يجب أن نوجّه قلوبنا وطاقتنا لأولئك الذين يعيشون في وسط هذه المعاناة، وخاصة الشعب في غزة الذي يمر بحرب قاتلة".

كما أعرب الممثل، الذي اشتهر بدوره في فيلم "الرجل العنكبوت المدهش"، عن تعاطفه العميق مع المتضررين من الصراع في فلسطين، داعيًا جمهوره إلى التركيز على محنة الشعب الفلسطيني.

وعند سؤاله عن ما يحتاجه في حياته الشخصية، أجاب: "أنا سعيد للغاية ولا أحتاج إلى شيء. لكن يجب أن نوجه طاقتنا نحو أمور حقيقية وضرورية مثل ما يعانيه الفلسطينيون في غزة الآن. أي شخص يعاني أو يتعرض للاضطهاد أو يعيش في ظروف لا تتيح له حياة كريمة هو من يحتاج إلى طاقتنا الآن".

قوبلت تصريحاته بتصفيق حار من الجمهور خلال تسجيل البودكاست، وأشاد بها العديد على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرين أنها تعبر عن شجاعة في الوقوف إلى جانب الحق والسعي لتحقيق العدالة.

ويواصل غارفيلد، الذي يروج حاليًا لفيلمه الجديد "نحن نعيش في الزمن" (We Live in Time)، إظهار دعمه للقضية الفلسطينية.

ففي بداية الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، وقّع غارفيلد على رسالة مفتوحة موجهة للرئيس الأميركي جو بايدن تطالب بوقف إطلاق النار.

وكان من بين الموقعين على الرسالة عدد من مشاهير هوليود مثل خواكين فينيكس، وكريستين ستيوارت، وأوسكار إسحاق، وأيضا كيت بلانشيت، وجيريمي سترونغ.