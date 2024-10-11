"مندوب الليل" يحصد جائزة الوهر الذهبي واحتفاء بالسينما الفلسطينية بمهرجان وهران

اختتمت فعاليات الدورة الثانية عشرة لمهرجان وهران للفيلم العربي بالجزائر، التي أقيمت من 4 إلى 10 أكتوبر/تشرين الأول، بالإعلان عن الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان.

وشهدت المسابقات المختلفة للمهرجان منافسة قوية بين 60 فيلمًا من الدول العربية، وشارك معظمها في مهرجانات دولية وعربية سابقة. وضمت المسابقة الرسمية 11 فيلمًا في فئة الأفلام الروائية الطويلة، و14 فيلمًا في فئة الروائي القصير، و10 أفلام وثائقية طويلة، و8 أفلام وثائقية قصيرة.

وحصل الفيلم السعودي "مندوب الليل" للمخرج علي الكلثمي على جائزة "الوهر الذهبي" كأفضل فيلم روائي طويل، بينما نال الفيلم اليمني "المرهقون" للمخرج عمرو جمال جائزة "الوهر الفضي"، وحصل الفيلم العراقي "بغداد ميسي" للمخرج سهيم عمر خليفة على "الوهر البرونزي".

جوائز الأفلام القصيرة والوثائقية

أما في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة، فاز الفيلم التونسي "ليني أفريكو" للمخرج مروان لبيب بجائزة أفضل فيلم، بينما ذهبت جائزة الفيلم الوثائقي الطويل لفيلم "مطاردة الضوء المبهر" للمخرج السوري ياسر كساب. أما جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير فقد فاز بها الفيلم الجزائري "الطحطوح" للمخرج محمد والي.

وحصل الفيلم المصري "نحن بحاجة إلى مساعدة كونية" للمخرج أحمد عماد على جائزة لجنة التحكيم، كما تلقى الفيلم العراقي "عبور" للمخرج باقر الربيعي تنويها خاصا، بالإضافة إلى الفيلم الوثائقي الطويل "الكابيتانة" للمخرج التونسي حسام سانسا.

ونال الفنان الجزائري سمير الحكيم جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "أرض الانتقام"، بينما حصلت الممثلة الأردنية منى حوا على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "إن شاء الله ولد".

السينما والمقاومة

الدورة الثانية عشرة من المهرجان شهدت تركيزًا كبيرًا على القضية الفلسطينية، مع تخصيص برنامج خاص للسينما عرض خلاله 22 فيلمًا فلسطينيًّا تحت عنوان "من المسافة صفر"، وهي أفلام تعكس تجارب صناع السينما من غزة وتروي قصصهم حول مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وظهرت وزيرة الثقافة الجزائرية وهي تؤكد في افتتاح المهرجان على دعم الجزائر الثابت للقضية الفلسطينية، وتحدثت عن أهمية إبراز الإنتاجات السينمائية في تسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني.

من بين الأفلام الفلسطينية التي عرضت فيلم "سيلفي" للمخرجة ريما محمود، وفيلم "لا إشارة" للمخرج محمد شريف، و"كل شيء على ما يرام" للمخرج نضال دامو.

هتافات دعم للقضية الفلسطينية

وتميز عرض مجموعة أفلام "من المسافة صفر" بتفاعل جماهيري كبير وهتافات داعمة للشعب الفلسطيني، حيث ظهر رئيس المهرجان عبد القادر جريو مرتديًا الشال الفلسطيني، معبّرًا عن الدعم الكامل للقضية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي إلى أهمية هذه الأفلام كسجل وثائقي يعكس النضال في غزة ويُبرز مقاومة أهلها وصمودهم.

وبالإضافة إلى عروض الأفلام، تم تكريم عدد من الشخصيات المؤثرة في صناعة السينما مثل المخرج الفرنسي كوستا غافراس وزوجته المنتجة ميشال غافراس، والمخرج الجزائري محمد لخضر حمينة الحائز على جائزة السعفة الذهبية من مهرجان "كان"، والممثل المصري محمود حميدة.