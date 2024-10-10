اختيار 15 فيلما عربيا للمشاركة في الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي قائمة الأفلام العربية القصيرة المشاركة في دورته الرابعة، التي ستقام خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر/كانون الأول المقبل في جدة.

وتم اختيار 15 فيلما قصيرا يضم مواهب من السعودية، والإمارات، والكويت، وتونس، والمغرب، ومصر، والصومال، والسودان، والأردن، ولبنان. وتسلط هذه الأعمال الضوء على قصص مؤثرة تجسد مجموعة من المشاهد الثقافية والاجتماعية والشخصية.

وضمت قائمة الأفلام المختارة، فيلم "القرية" للمخرج أنيس بن دالي، و"زهرة" لزين ألكسندر، و"الإشارة" لناصر القطان، إلى جانب فيلم "شمس" لآدم ريان.

كما تضمنت فيلم "شيخة" للمخرجين أيوب ليوسف وزهوة راجي، و"جلسة خير أفريقية" لإبراهيم مرسال، و"في ظلمات ثلاث" لحسام سلولي.

وستشارك في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أيضا كلٌ من أفلام "أطفال البرزخ" لأحمد خطاب، و"ميرا، ميرا، ميرا" لخالد زيدان، و"ملكة" لمرام طيبة.

وتتضمن القائمة أيضا فيلم "أرض الله" للمخرج عماد بنعمر، و"نمشي؟" لعساف الروسان، و"فزر" لراني نصر، و"زهرة" لهادي شتات، و"آخر واحد" لكريم الرحباني.

مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي في المهرجان أنطوان خليفة، قال إن "برنامج هذا العام يتضمن أفلاما ومواهب تعكس مستوى ونضج المشهد السينمائي والترفيهي في المنطقة، مشيرا إلى أن صناع الأفلام قدموا رسائل قوية برؤية سينمائية مبتكرة من خلال تناولهم موضوعات متنوعة، بطرح يجمع بين العبثية والفكاهة".

وتتيح مسابقة الأفلام العربية القصيرة للمواهب الإقليمية والمحلية -سواء الناشئة أو المعروفة- منصة تمنحها الفرصة للتألق على الساحة الدولية، مما يسهم في إيصال إبداعاتها إلى نخبة الخبراء في صناعة السينما والجماهير العالمية.

يشار إلى أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يسهم في دعم الأصوات الناشئة من العالم العربي، من خلال مسابقة الأفلام العربية القصيرة ويسهل وصول مجموعة غنية من المواهب إلى أبرز الجهات المعنية، كما يلعب المهرجان دورا فعالا في الارتقاء بمواهب قطاع الأفلام الإقليمي.