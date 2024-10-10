فن|كندا

أغنية "نشيد الحب" لسيلين ديون تعود للواجهة بعد ظهورها بأولمبياد باريس

PARIS, FRANCE - JULY 26: (EDITOR'S NOTE: This Handout screengrab was provided by a third-party organization and may not adhere to Getty Images' editorial policy.) This handout released by the Olympic Broadcasting Services, shows a view of singer Celine Dion performing on the Eiffel Tower during the opening ceremony of the Paris 2024 Olympic Games Paris 2024 on July 26, 2024 in Paris, France. (Screengrab by IOC via Getty Images)
اضطرت المغنية الكندية سيلين ديون لإلغاء جولاتها وحفلاتها الموسيقية بعد إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبّس (غيتي)
10/10/2024

باتت نسخة أغنية "نشيد الحب" (L’hymne a l’amour) التي أدّتها سيلين ديون خلال مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024″، متاحة عبر منصات البث التدفقي منذ أمس الأربعاء.

ونشرت النجمة الكندية عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقتطفا قصيرا من إطلالتها الغنائية يوم 26 يوليو/تموز الماضي وأرفقته بتاريخ "10/10/2024″، مما أثار سيلا من التكهنات لدى محبيها.

وكانت إطلالة ديون، التي باعت أكثر من 250 مليون ألبوم خلال مسيرتها الفنية، من أبرز المحطات خلال حفلة افتتاح أولمبياد باريس، وخصوصا أنها كانت الأولى لها على المسرح منذ إعلان إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبّس.

وقد اضطرت ديون بسبب هذا المرض العصبي النادر إلى إلغاء جولاتها وحفلاتها الموسيقية في السنوات الأخيرة.

ويمكن للمغنية المتحدرة من كيبيك والبالغة 56 عاما، أن تعيش بشكل طبيعي، لكنّها لا تعتزم حتى الآن إحياء جولات عالمية أو حفلات في لاس فيغاس حيث تقيم.

ويأتي طرح هذه الأغنية تزامنا مع الذكرى الـ61 لوفاة إديت بياف، التي توفيت عام 1963 عن 47 عاما.

وكانت سيلين ديون قد شاركت في افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في أتلانتا عام 1996.

المصدر : الفرنسية

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