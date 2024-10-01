فن|لبنان

حزن ودعاء وتأجيل حفلات.. ردود أفعال المطربين اللبنانيين على الغارات الإسرائيلية

أليسا وراغب علامة و مايا دياب ونوال الزغبي
نجوم الغناء اللبنانيون إليسا وعلامة ودياب والزغبي ضد الاعتداءات الإسرائيلية (مواقع التواصل)
إيمان محمد
1/10/2024

عبر العديد من المشاهير والفنانين اللبنانيين عن حزنهم وألمهم إزاء الغارات الجوية التي نفذتها إسرائيل على جنوب البلاد.

تفاعل المغني راغب علامة مع الأحداث الأخيرة، وكتب عبر حسابه على منصة إكس "لبنان كطائر الفينيق حتماً سينتصر".

وفي تغريدة سابقة كتب: برداً وسلاماً يا لبنان الحبيب.

أما نوال الزغبي فعبرت عن حزنها من خلالها حسابها الرسمي على إكس "كل حبة من ترابك بتسوى كنوز الدنيا كلها حماك الله يا لبنان يا وطني الغالي".

وكتبت المغنية إليسا خلال منشورها على منصة إكس أن "الأمل الوحيد في الجيش اللبناني" ودعت الله أن يحمي بلادها وشعبها.

وكانت إليسا أعلنت قبل أيام اعتذارها عن إحياء حفل غنائي كان من المقرر إحياؤه في قبرص، وجاء في البيان "لا وقت للترفيه وتقديم الحفلات في ظل الظروف التي يعيشها لبنان، والناس يموتون ويهجرون من مناطقهم".

ومن خلال وسم "لبنان تحت القصف" أشارت مايا دياب عبر حسابها على إكس أن الحرب لم تكن خيار كل اللبنانيين، ولكن يدفع الثمن كل اللبنانيين.

وكانت دياب أيضا أجلت حفلها الغنائي الذي كان من المقرر إقامته يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لصالح الأطفال المصابين بمرض السرطان، لكن الشركة المنظمة قررت تأجيله بسبب الوضع الراهن.

المطرب عاصي الحلاني تفاعل مع الأحداث المؤسفة في لبنان، وكتب قبل أيام قليلة "أيلول أسود، والحزن يحرق القلب".

ووصف رامي عياش من خلال منشور له ما يحدث في لبنان بالكابوس، وقال "قلبي مع كل شخص لا يجد مكانا يذهب إليه، ومع كل طفل نام مع صوت القصف" واختتم كلامه أن المشاهد والصور قاسية لكن الواقع أقسى.

واكتفى المغني مارسيل خليفة بمقطوعة موسيقية، وكتب عليها "بيروت" ذلك عبر حسابه على منصة إكس.

وتفاعلت المطربة ماجدة الرومي مع الأحداث من خلال دعائها وكتبت: صوبَك إيدين الناس مرفوعة "غيرك يا ربي.. مين إلنا مين".

وكانت شبكة قنوات "إل بي سي" المحلية أعلنت تأجيل حفل توزيع جوائز الـ موريكس دور بسبب الأوضاع التي يشهدها لبنان، دون تحديد موعد جديد.

كما أعلن المطرب آدم تأجيل حفله الذي كان من المقرر أن يحييه في 26 سبتمبر/أيلول الماضي في قطر بسبب الظروف والأوضاع التي يمر بها لبنان.

وكان الممثل والمخرج سوري أيمن زيدان اعتذر عن تكريمه بالدورة الأربعين لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط نظرا للأوضاع المؤسفة في لبنان وفلسطين.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي

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