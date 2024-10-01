حزن ودعاء وتأجيل حفلات.. ردود أفعال المطربين اللبنانيين على الغارات الإسرائيلية

عبر العديد من المشاهير والفنانين اللبنانيين عن حزنهم وألمهم إزاء الغارات الجوية التي نفذتها إسرائيل على جنوب البلاد.

تفاعل المغني راغب علامة مع الأحداث الأخيرة، وكتب عبر حسابه على منصة إكس "لبنان كطائر الفينيق حتماً سينتصر".

لبنان كطائر الفينيق حتماً سينتصر! 🇱🇧❤️ — RaghebAlama (@raghebalama) October 1, 2024

وفي تغريدة سابقة كتب: برداً وسلاماً يا لبنان الحبيب.

أما نوال الزغبي فعبرت عن حزنها من خلالها حسابها الرسمي على إكس "كل حبة من ترابك بتسوى كنوز الدنيا كلها حماك الله يا لبنان يا وطني الغالي".

كل حبة من ترابك بتسوى كنوز الدني كلها🙏❤️ حماك الله يا #لبنان يا وطني الغالي — Nawal El Zoghbi – نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) September 30, 2024

وكتبت المغنية إليسا خلال منشورها على منصة إكس أن "الأمل الوحيد في الجيش اللبناني" ودعت الله أن يحمي بلادها وشعبها.

أملنا الوحيد

الجيش اللبناني ولا احد غير الجيش اللبناني

الله يحمي لبنان وشعبو pic.twitter.com/OkSWAk1rLr — Elissa (@elissakh) September 30, 2024

وكانت إليسا أعلنت قبل أيام اعتذارها عن إحياء حفل غنائي كان من المقرر إحياؤه في قبرص، وجاء في البيان "لا وقت للترفيه وتقديم الحفلات في ظل الظروف التي يعيشها لبنان، والناس يموتون ويهجرون من مناطقهم".

ومن خلال وسم "لبنان تحت القصف" أشارت مايا دياب عبر حسابها على إكس أن الحرب لم تكن خيار كل اللبنانيين، ولكن يدفع الثمن كل اللبنانيين.

لم تكُن الحرب خيار كل اللبنانيين، ولكن اليوم يدفع ثمنها كل اللبنانيين .. #لبنان تحت القصف، إنّه يُحتضر، ونحن ايضاً .. — Maya Diab (@mayadiab) October 1, 2024

وكانت دياب أيضا أجلت حفلها الغنائي الذي كان من المقرر إقامته يوم 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لصالح الأطفال المصابين بمرض السرطان، لكن الشركة المنظمة قررت تأجيله بسبب الوضع الراهن.

المطرب عاصي الحلاني تفاعل مع الأحداث المؤسفة في لبنان، وكتب قبل أيام قليلة "أيلول أسود، والحزن يحرق القلب".

ايلول اسود والحزن يحرق القلب#لبنان_بعين_الله 💔🇱🇧🙏 pic.twitter.com/v6cKZFhemW — Assi El Hallani (@assihallani) September 29, 2024

ووصف رامي عياش من خلال منشور له ما يحدث في لبنان بالكابوس، وقال "قلبي مع كل شخص لا يجد مكانا يذهب إليه، ومع كل طفل نام مع صوت القصف" واختتم كلامه أن المشاهد والصور قاسية لكن الواقع أقسى.

كابوس!!! قلبي مع كل شخص ما لاقى محل يروح عليه. مع كل طفل ما نام من صوت القصف. الصور والمشاهد قاسية بس الواقع بعد أقسى. #لبنان 🇱🇧🙏 — Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) September 28, 2024

واكتفى المغني مارسيل خليفة بمقطوعة موسيقية، وكتب عليها "بيروت" ذلك عبر حسابه على منصة إكس.

وتفاعلت المطربة ماجدة الرومي مع الأحداث من خلال دعائها وكتبت: صوبَك إيدين الناس مرفوعة "غيرك يا ربي.. مين إلنا مين".

صوبَك إيدين الناس مرفوعة 🙏

غيرك يا ربي ;مين إلنا مين!؟

#ماجدة_الرومي#لبنان 🇱🇧 pic.twitter.com/8nWzmZtQ2m — Majida El Roumi ماجدة الرومي (@majidaelroumi) September 23, 2024

وكانت شبكة قنوات "إل بي سي" المحلية أعلنت تأجيل حفل توزيع جوائز الـ موريكس دور بسبب الأوضاع التي يشهدها لبنان، دون تحديد موعد جديد.

كما أعلن المطرب آدم تأجيل حفله الذي كان من المقرر أن يحييه في 26 سبتمبر/أيلول الماضي في قطر بسبب الظروف والأوضاع التي يمر بها لبنان.

نظراً للاوضاع العصيبة والصعبة التي يمرّ بها بلدي الحبيب، سوف يتمّ تأجيل حفل يوم غد 26 سبتمبر في مركز #قطر الوطني الى ١٠ اكتوبر

آملين ان تزول المحنة وان تعود اجواء الفرح الى قلوب اهلنا واخوتنا في #لبنان قريباً 🙏🏻#Adam — Adam آدم (@AdamOfficialLb) September 25, 2024

وكان الممثل والمخرج سوري أيمن زيدان اعتذر عن تكريمه بالدورة الأربعين لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط نظرا للأوضاع المؤسفة في لبنان وفلسطين.