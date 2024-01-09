خالد عبد الله يطالب بوقف الحرب على غزة من حفل جوائز غولدن غلوب

ظهر الفنان البريطاني ذو الأصل المصري خالد عبد الله على السجادة الحمراء لحفل جوائز غولدن غلوب 81، الذي أقيم فجر الاثنين في بيفرلي هيلز بلوس أنجلوس، وقد ارتدى بدلة سوداء، ووضع على الجهة اليسرى من صدره دبوس على هيئة حمامة، باعتبارها رمزا للسلام، وأعلن خالد تضامنه مع غزة، وطالب بوقف إطلاق النار.

وقال عبد الله في منشور عبر حسابه على منصة إنستغرام تعليقا على الصورة "الحمامة مصنوعة في بيت لحم. يصادف اليوم 3 أشهر من الموت والدمار غير المحدود. نحن بحاجة لنهاية. الخطوة الأولى يجب أن تكون وقفاً دائماً لإطلاق النار".

The dove is made in Bethlehem. Today marks three months of unfathomable death and destruction. We need this to end. The first step must be a permanent ceasefire. #CeasefireNow pic.twitter.com/O2Io3f7RbR — Khalid Abdalla (@khalidabdalla) January 8, 2024

عبد الله ممثل وناشط، وصل إلى الشهرة العالمية بعد دوره في الفيلم المرشح لجائزة الأوسكار لعام 2006 والحائز على جائزة البافتا "يونايتد 93" للمخرج بول غرينغراس، ويؤرخ الفيلم لأحداث رحلة الخطوط الجوية المتحدة رقم 93، التي تم اختطافها كجزء من هجمات 11 سبتمبر، ولعب خالد عبد الله دور الطيار زياد جراح.

وقام ببطولة فيلم "عداء الطائرة الورقية" (The Kite Runner) وشارك مات ديمون في فيلم "المنطقة الخضراء" (Green Zone)، وهو فيلمه الثاني مع المخرج بول غرينغراس.

وفي فيلم "الميدان" يظهر خالد عبد الله بنفسه في الفيلم الوثائقي للمخرجة جيهان نجيم عن الثورة المصرية عام 2011، الذي فاز بجائزة الجمهور في مهرجان صندانس عام 2013.

في عامي 2022 و2023، قام ببطولة دور دودي الفايد في الموسمين الخامس والسادس من مسلسل الدراما التاريخية "التاج"، الذي حصل على ترشيح لجائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي في اختيارات النقاد.

وحضر خالد عبد حفل جوائز غولدن غلوب كأحد أفراد فريق مسلسل "التاج" (The Crown)، الذي تدور أحداثه حول الأميرة ديانا الزوجة السابقة للملك تشارلز.

وكانت جوائز غولدن غلوب التلفزيونية قد أظهرت تفوقا واضحا لمسلسل "الخلافة" (Succession)، وفاز الموسم الأخير منه بـ4 من جوائز، هي أفضل مسلسل درامي وأفضل ممثل وأفضل ممثل مساعد وأفضل ممثلة، وبذلك تكون عائلة "روي" قد أنهت مسيرتها التلفزيونية بجائزة غولدن غلوب لأفضل مسلسل، وفاز الممثلون كيران كولكين وبريان كوكس وجيريمي سترونغ وسارة سنوك بجوائز غلوب عن أدائهم خلال فترة العرض.

وفاز مسلسل "الدب" (The Bear) بـ3 جوائز هي أفضل مسلسل موسيقي أو كوميدي، بالإضافة إلى جائزتي أفضل ممثل لجيريمي إلين وايت، وأفضل ممثلة لأيو إيدي بيري، كما فاز مسلسل "بيف" (Beef) بـ3 جوائز.

وفازت الممثلة إليزابيث ديبيكي بجائزة غولدن غلوب عن فئة أفضل ممثلة في دور الأميرة ديانا بمسلسل "التاج"، وفاز الممثل بول جياماتي بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الباقون" (The Holdovers)، ودعا في كلمته إلى احترام المعلمين، واعترف بأن تجسيد دور المعلم لم يكن سهلا عليه.