خالد عبد الله يطالب بوقف الحرب على غزة من حفل جوائز غولدن غلوب

ظهر الفنان البريطاني ذو الأصل المصري خالد عبد الله على السجادة الحمراء لحفل جوائز غولدن غلوب 81، الذي أقيم فجر الاثنين في بيفرلي هيلز بلوس أنجلوس، وقد ارتدى بدلة سوداء، ووضع على الجهة اليسرى من صدره دبوس على هيئة حمامة، باعتبارها رمزا للسلام، وأعلن خالد تضامنه مع غزة، وطالب بوقف إطلاق النار.

وقال عبد الله في منشور عبر حسابه على منصة إنستغرام تعليقا على الصورة "الحمامة مصنوعة في بيت لحم. يصادف اليوم 3 أشهر من الموت والدمار غير المحدود. نحن بحاجة لنهاية. الخطوة الأولى يجب أن تكون وقفاً دائماً لإطلاق النار".

The dove is made in Bethlehem. Today marks three months of unfathomable death and destruction. We need this to end. The first step must be a permanent ceasefire. #CeasefireNow pic.twitter.com/O2Io3f7RbR

— Khalid Abdalla (@khalidabdalla) January 8, 2024