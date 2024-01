حفل جوائز غلودن غلوب الـ81 يتجاهل ضغوط اللوبي الإسرائيلي

لم ينجح اللوبي الداعم لإسرائيل في فرض إرادته على الفنانين في حفل جوائز غولدن غلوب الـ81، والذي أقيم في بيفرلي هيلز بلوس أنجلوس في وقت باكر من صباح اليوم الاثنين، إذ لم يستجب لدعوته التي مارسها عبر الإعلام لحمل شارات صفراء رمزا للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة، وفي المقابل نجحت إدارة الجوائز في تحييد الفائزين بالجوائز خلال كلماتهم التي اقتصرت على الامتنان والشكر.

ورغم ذلك شهد تقديم جائزة "ستاند أب كوميدي" تلميحا لفضيحة جيفري آبستين التي انفجرت في الأيام الأخيرة والخاصة بالاعتداء على الأطفال، وخاصة أن عددا ممن وردت أسماؤهم في قوائم الأشخاص ذوي العلاقة بالجزيرة وصاحبها كانوا على رأس الحضور، وبينهم الممثل ليوناردو دي كابريو والإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري.

وكانت إدارة جوائز غولدن غلوب قد استبعدت الناقدة المصرية هويدا حمدي من لجان التحكيم بزعم أن لها تغريدة تعود لعام 2013 غير مناسبة لسياسة الجائزة، وكانت حمدي نشرت على حسابها في تويتر تغريدة ضد السياسات الإسرائيلية.

وجاءت الجوائز لتعبر عن محاولة متواضعة لإبعاد شبح التمييز العرقي واللوني الذي وصم الجائزة لسنوات، وأدى إلى مقاطعة النجوم لها عام 2021، فقد فاز ممثلون من ذوي الأصل الأفريقي والآسيوي بعدة جوائز.

وفاز فيلم "أوبنهايمر" بأكبر عدد من الجوائز، وهي أفضل فيلم وأفضل مخرج واثنتين من جوائز التمثيل وفي الشاشة الصغيرة. أما فيلم "باربي" ففاز بجائزة أفضل إنجاز سينمائي في شباك التذاكر لجائزة غولدن غلوب، وتُكرّم هذه الفئة الأفلام التي تجمع بين النجاح في شباك التذاكر والإنجازات السينمائية.

لحظات تاريخية

وصنعت الجائزة التي تنظمها رابطة هوليود للصحافة الأجنبية إنجازا تاريخيا بمنح الممثلة ليلي غلادستون جائزة أفضل أداء لممثلة في فيلم "قتلة زهرة القمر" (Killers of the Flower Moon) باعتبارها أول شخص من السكان الأصليين يفوز بها. وافتتحت غلادستون كلمتها بالتحدث بلغة "بلاك فيت"، وهي لغة السكان الأصليين في شمال الولايات المتحدة، ووصفت الفوز بأنه "تاريخي" وأهدته إلى "كل طفل صغير في الضواحي، وكل طفل صغير في المناطق الحضرية، وكل طفل صغير من السكان الأصليين لديه حلم والذي يرى نفسه ممثلا، وقصصنا نرويها بأنفسنا في كلماتنا الخاصة."

كما فاز كل من الممثلة آلي وونغ والممثل ستيفن يون، وهما أول ممثلين من أصل آسيوي يفوزان في فئتيهما عن مسلسل "بيف".

"أوبنهايمر".. نصيب الأسد

حصل فيلم "أوبنهايمر" على ثمانية ترشيحات، فاز بخمسة منها. ويروي العمل السيرة الذاتية التي كتبها المخرج كريستوفر نولان لحياة الفيزيائي جيه روبرت أوبنهايمر الذي كان وراء مشروع القنبلة الذرية الأميركية. وقد فاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم درامي، وحقق ما يقرب من مليار دولار في شباك التذاكر، لكنه أثار جدلا كبيرا بين النقاد إذ اعتبره البعض تحفة فنية، بينما رآه آخرون فيلما مملا بشكل مريع، فيما علق كثيرون بأنه فيلم غير عادل في عرضه لقصة غاب فيها صوت الضحايا.

وبعد استلام المخرج كريستوفر نولان لجائزة أفضل فيلم درامي وأفضل مخرج بدقائق، صعد بطل العمل الإيرلندي كيليان ميرفي إلى خشبة المسرح لاستلام جائزة أفضل ممثل، وتلاه روبرت داوني جونيور بجائزة أفضل ممثل مساعد في أي فيلم سينمائي عن دوره في الفيلم، ولودفيغ غورانسون عن أفضل موسيقى تصويرية.

وحصل فيلم "باربي" على تسعة ترشيحات للغولدن غلوب، فاز منها باثنتين فقط، هما جائزة أفضل إنجاز سينمائي في شباك التذاكر، وفازت بيلي إيليش وشقيقها فينياس أوكونيل بجائزة الغولدن غلوب عن أغنية "ماذا صنعتُ من أجله؟" (What Was I Made For).

وقدم المخرج يورغوس لانثيموس ملحمته الغريبة الشبيهة بـ"فرانكشتاين"؛ شخصية "بيلا باكستر" التي جسدتها إيما ستون، وهي امرأة أعيدت إلى الحياة مع دماغ طفلها الذي لم يولد بعد مزروع في رأسها.

وفاز فيلم "تشريح السقوط" (Anatomy of a Fall) بأفضل فيلم للأفلام غير الناطقة بالإنجليزية، وكما اختطف الفيلم جائزة أفضل سيناريو.

الخلافة

فاز الموسم الأخير من مسلسل "الخلافة" (Succession) بأربعة من جوائز الغولدن غلوب هي؛ أفضل مسلسل درامي وأفضل ممثل وأفضل ممثل مساعد وأفضل ممثلة، وبذلك تكون عائلة "روي" قد أنهت مسيرتها التلفزيونية بجائزة غولدن غلوب لأفضل مسلسل، وفاز الممثلون كيران كولكين وبريان كوكس وجيريمي سترونغ وسارة سنوك بجوائز غلوب عن أدائهم خلال فترة العرض.

ويدور المسلسل حول عائلة ثرية تعمل في مجال الإعلام، واستمر عرضه أربعة مواسم على قناة ماكس، وهي خدمة البث المباشر المملوكة لشركة وارنر بروس ديسكفري التي تمتلك أيضًا شبكة سي إن إن.

وفاز مسلسل "الدب" (The Bear) بثلاثة جوائز هي أفضل مسلسل موسيقي أو كوميدي، بالإضافة إلى جائزتي أفضل ممثل لجيريمي إلين وايت، وأفضل ممثلة لأيو إيدي بيري، كما فاز مسلسل "بيف" (Beef) بثلاث جوائز.

وفازت الممثلة إليزابيث ديبيكي بجائزة غولدن غلوب عن فئة أفضل ممثلة في دور الأميرة ديانا بمسلسل "التاج"، وفاز الممثل بول جياماتي بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "الباقون" (The Holdovers)، ودعا في كلمته إلى احترام المعلمين، واعترف أن تجسيد دور المعلم لم يكن سهلا عليه.