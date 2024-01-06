6 أعمال درامية ينتظرها الجمهور في 2024

مع حلول العام الجديد، بدأ محبو الدراما البحث عن تفاصيل المسلسلات الجديدة القادمة لمعرفة ما عليهم انتظاره ومتابعته وما لا يستحق إهدار الوقت في مشاهدته. تبحر دراما العام الجديد في عالم ساحر من السير الذاتية والدرامية التاريخية، وتقدم أعمالا مقتبسة من روايات أدبية تتميز بالعمق والثراء.

إليكم قائمة بأهم الأعمال الجديدة التي سيُطرح موسمها الأول في عام 2024.

My Most Anticipated TV Series of 2024 pic.twitter.com/O3tJyH2ShS — J. Dev (@Jai_Dev_TT) December 31, 2023

1- "غريسيلدا"

الترشيح الأول في القائمة سيُعرض خلال أيام على منصة "نتفليكس"، وهو مسلسل "غريسيلدا" (Griselda) القصير والمناسب لعشاق الجريمة والسيرة الذاتية، كتابة وسيناريو دوج ميرو، أحد صناع سلسلة "ناركوس" الشهيرة التي عُرضت بين 2015 و2017 وترشحت لـ4 جوائز إيمي، ومنحها جمهور "آي. إم. دي. بي" (IMDb) الفني تقييما بلغ 8.8 نقاط، كذلك احتلت المرتبة الـ 70 ضمن أهم 250 مسلسلا في تاريخ الدراما.

العمل بطولة صوفيا فيرغارا، ألبرتو جويرا، كريستيان تابان، مارتن رودريغيز، وجوليانا أيدن مارتينيز، ويستعرض السيرة الذاتية لمؤسسة إمبراطورية الكوكايين الدموية والمستوحشة في كولومبيا، صاحبة لقب الأرملة السوداء، غريسيلدا بلانكو، التي عاملها الجميع باعتبارها ملكة خلال كل الأدوار التي لعبتها سواء داخل أسرتها كأم أو سيدة أعمال سيئة السمعة وعرابة للكوكايين.

2- "المغتربون"

"المغتربون" (Expats) هو مسلسل قصير من 6 حلقات، سيعرض بنهاية يناير/كانون الثاني الجاري على منصة "أمازون برايم"، وهو عمل درامي من بطولة نيكول كيدمان وسارايو بلو وجي يونغ يو، ومقتبس عن رواية تأليف جانيس واي كيه لي بعنوان "المغتربون" (The Expatriates) صدرت في 2016.

العمل يتتبع مجموعة من الصديقات المغتربات اللاتي يعشن في هونغ كونغ، وتجمعهن صداقة قوية بفعل الغربة والابتعاد عن عوالمهن الأصلية ومع ذلك تظل مؤقتة ومرهونة بالظرف الحالي فقط لا غير، فيما نتلصص على ما يختبرونه وتفرضه عليهم الحياة العصرية من فقد وخسارة وبدايات جديدة.

3- "ذا نيولوك"

أما هواة الدراما التاريخية، فنرشح لهم مسلسل "ذا نيولوك" (The New Look)، الذي ينتمي إلى فئة الدراما والسيرة الذاتية، وتدور أحداثه خلال فترة الحرب العالمية الثانية بالتزامن مع الاحتلال النازي لمدينة باريس، وكيف تعامل صانعو الموضة أمثال "كوكو شانيل" و"ديور" وغيرهم مع ما يجري وأثر ذلك على تصاميمهم وتاريخ علامتهم التجارية.

العمل سيبدأ عرضه في فبراير/شباط المقبل عبر منصة "آبل"، شارك في بطولته كل من جولييت بينوش، بن مندلسون، دافيد كامينو، هيلين كاردونا، مايكل كارتر، جون مالكوفيتش، ومايسي ويليامز.

4- "أفاتار: أسطورة آنج"

أحد أكثر الأعمال المنتظرة لهذا العام، مسلسل "أفاتار: مسخر الهواء" المعروف أيضا باسم "أفاتار: أسطورة آنج" (Avatar: The Last Airbender)، وهو النسخة الحية (لايف-أكشن) من سلسلة رسوم متحركة بالاسم نفسه صدرت بين 2005 و2008.

العمل يجمع بين المغامرات والخيال العلمي والفانتازيا، بطولة جوردون كورمير، وكياوينتيو، وإيان أوسلي، ودالاس ليو، وبول سون هيونج لي، وإليزابيث يو، ودانيال داي كيم.

تدور قصته في عالم خيالي حيث تنشب الكثير من المعارك الضارية بين أميركا وآسيا، خاصة وأن بعض السكان الآسيويين يملكون قوى تمكنهم من التحكم بعناصر الطبيعة مثل (الماء، الهواء، النار، الأرض) وتسخيرها أو تحريكها حسب ما يريدون، وهو ما يستغله البعض في القتال أو لخدمة أهدافهم الخاصة.

إلى أن يظهر "آنج" ذو الاثني عشر عاما والوحيد القادر على التحكم بكافة العناصر الأربعة، فيقرر الاتحاد مع أصدقائه، واضعا على عاتقه مسؤولية جسيمة تستهدف إخماد جذوة الحرب والتصدي للطموحات الدموية لدى الآخرين، مما يجعله، بدوره، عُرضة للمطاردة وسط محاولات للتخلص منه طوال الوقت.

5- "المتعاطف"

"المتعاطف" (The Sympathizer) مسلسل بطولة روبرت داوني جونيور، ساندرا أوه، توان لي، وهوا شوانداي، مقتبس من رواية بالاسم نفسه تأليف فيت تان نوين والذي حاز عنها على جائزة البوليتزر لعام 2015، وإخراج الكوري بارك تشان ووك.

العمل يُفترض عرضه على منصة "إتش بي أوه" (HBO) ويجمع بين الكوميديا السوداء ذات السخرية اللاذعة والإثارة والتشويق. تحكي قصته عن جاسوس عبقري بمجال التنكر، أُجبر على الفرار إلى الولايات المتحدة قرب نهاية حرب فيتنام، حيث ينجح بالتسلل إلى المجتمع الفيتنامي الجنوبي في لوس أنجلوس بالسبعينيات.

وفي حين يستمر بالتجسس وتقديم التقارير السرية حول كل ما يشهده، يجد نفسه وقد سقط فريسة بين فكي عمله وولائه الأساسي وبين عالمه الجديد الذي صار جزءا منه وبات حياته بأكملها، فهل يجعله ذلك يُغيّر قناعاته أو يُبصر شيئا لم يكن ليدركه لولا التجربة؟

6- "مسألة الأجسام الثلاثة"

المسلسل الأخير ضمن تلك القائمة هو "مسألة الأجسام الثلاثة" (3 Body Problem) العمل من فئة الخيال العلمي ومقتبس عن رواية بنفس الاسم. أحداثه تبدأ بعالمة فيزياء فلكية يُقتل والدها بوحشية خلال الثورة الثقافية الصينية، مما يحفزها على اتخاذ قرار مصيري في الستينيات، لن يلبث أن يدفع العالم بأكمله ثمنه مُستقبلا.

ومع مُضي الوقت يجد العلماء أنفسهم وقد باتوا -بسببه- في مواجهة عنيفة مع خطر غزو غير مسبوق، وهنا يصبح عليهم إما مواجهة الغزاة الجدد والدفاع عن الأرض وإما النجاة بحياتهم والترحيب بهم سامحين لهم بقيادة الكوكب للأبد.

المسلسل بطولة متعددة الجنسيات تضم مجموعة من الممثلين من بينهم روزاليند تشاو، مارلو كيلي، بينديكت وونغ، ليام كننغهام، جون برادلي، وجوناثان برايس. وتأليف كل من ديفيد بينوف ودي بي ويس صانعوا الدراما الملحمية "صراع العروش"، لكن شارك معهم بالكتابة هذه المرة ألكسندر وو.