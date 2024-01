الذكاء الاصطناعي يعيد إلفيس بريسلي للحفلات الغنائية في 2024

تشهد نهاية عام 2024 عودة مطرب الروك الراحل إلفيس بريسلي إلى المسرح الغنائي في صورة مجسم افتراضي ثلاثي الأبعاد، في جولة غنائية يتم تنظيمها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت الشركة البريطانية المنظمة للحفل "لييرد ريالتي" عبر حسابها على منصة إنستغرام عن بدء التجهيز لجولة غنائية مع نهاية العام الحالي، عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد حصول الشركة على الحقوق الرسمية للحفل.

ووصفت الشركة الحفل بالتجربة الموسيقية المذهلة، حيث سيغني "إلفيس الرقمي" بالحجم الطبيعي على مسرح لندن للمرة الأولى.

تبدأ الجولة في نوفمبر المقبل/تشرين الثاني 2024 في لندن، وبعدها تنتقل الجولات الغنائية إلى لاس فيغاس وبرلين وطوكيو. وقد أعلنت الشركة المنظمة أنه يتم التجهيز لظهور "إلفيس الرقمي" من خلال الاستعانة بآلاف الصور ولقطات فيديو لبريسلي من حياته الشخصية ومسيرته المهنية، بجانب الموسيقى الحية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أندرو ماكغينيس "إن العرض الموسيقي يعد تكريما من الجيل الحالي لأسطورة إلفيس الموسيقية، حيث يسمح للجمهور بالدخول في عالمه".

وأضاف ماكغينيس أن التجربة ستقدم للجمهور "نظرة أعمق لحياة إلفيس، وتنقل المعجبين عبر العقود الماضية لتجربة صعوده السريع إلى عالم الشهرة".

يعد إلفيس بريسلي المولود في 1935، واحدا من أهم الرموز الثقافية في القرن الـ20، رغم رحيله المبكر عن عمر يناهز 42 عاما.

وسجلت إسطواناته مرتبة الأكثر مبيعا على مستوى العالم، حيث بيعت حوالي 500 مليون نسخة، وقد صعد إلى الشهرة في خمسينيات وستينيات القرن الماضي واشتهر بأغاني منها "العقول المشبوهة" Suspicious Minds.

ورغم رحيله لا يزال تأثيره في الحياة الموسيقية، ففي عام 2018 حصل على وسام الحرية الرئاسي في الولايات المتحدة الأميركية.

وفي عام 2022، قدم المخرج باز لورمان فيلما موسيقيا عنه "إلفيس" (Elvis)، وحصل الممثل أوستن بتلر على جائزة أفضل ممثل في جوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام (بافتا).

