تكريم مدير الهيئة الملكية الأردنية للأفلام على هامش مهرجان برلين 74

أعلن مركز السينما العربية عن تكريم المدير العام للهيئة الملكية الأردنية للسينما مهند البكري بجائزة شخصية العام للسينما العربية، من خلال مهرجان برلين السينمائي الذي سيعقد في الفترة بين 15 إلى 25 فبراير/ شباط المقبل.

وأشار تقرير نشر في موقع "فارايتي" إلى أن المركز يكرم الشخصيات البارزة في الصناعة، والتي"ساعدت في الارتقاء بصناعة السينما العربية في نظر مجتمع صناعة الأفلام الدولي"، حيث قام مهند البكري بجذب عدد من كبار المخرجين لصناعة أفلام هوليودية حققت نجاحات كبرى، كما قاد فريق عمل كبير لإنشاء أول مجمع استوديوهات للتصوير السينمائي في الأردن.

مشوار مهني

بدأ مهند البكري عمله في الهيئة الملكية الأردنية للأفلام عام 2007، وتولى منصب المدير العام عام 2009. ومنذ ذلك الحين، قاد برامج التمويل والتدريب للهيئة، وقام بافتتاح أول مجمع مخصص لاستوديوهات الأفلام في الأردن عام 2023 للعمل في عمان.

تشمل أفلام هوليود التي تم تصويرها جزئيا في الأردن، تحت إشراف هيئة البث الملكية التابعة للبكري، فيلم "المريخي" (The Martian) للمخرج ريدلي سكوت، ومؤخرا "حرب النجوم: صعود سكاي ووكر (Star Wars The Rise of Skywalker)، وفيلم" كثيب" (Dune) بجزأيه. ومن المتوقع أن يتم إقامة حفل إطلاق فيلم" كثيب 2″ (Dune 2) في منطقة الشرق الأوسط في استوديوهات "أوليفر فيلم ستوديوز" Olivewood Film Studios في نهاية شهر فبراير/شباط الجاري.

مسابقة النقاد

وكان مركز السينما العربية قد أعلن عن الفائزين في النسخة السابعة من جوائز النقاد للأفلام العربية، وشارك في لجنة التحكيم 193 ناقدا من 72 دولة.

ذهبت جائزة أفضل فيلم إلى المخرج ياسين الدراجي عن الفيلم العراقي "جنائن معلقة"، وفاز بجائزة أفضل ممثل التونسي آدم بسة، أما أفضل ممثلة، فكانت المغربية لبنى أزابال عن فيلم "القفطان الأزرق"، وهو الفيلم الذي فاز بجائزة السيناريو لكل من مريم توراني ونبيل عيوش، وجائزة أفضل تصوير سينمائي وذهبت للبولندي فيرجيني سورج، وحصل المخرج التونسي أيضا يوسف الشابي على جائزة أفضل مخرج عن فيلم "أشكال"،وفاز، أيضا، بجائزة أفضل مونتاج، أما أفضل فيلم وثائقي، فكان "اليد الخضراء" لجومانة مناع من فلسطين، وذهبت جائزة أفضل موسيقى تصويرية للتونسي أمين بوحافة عن فيلم تحت الشجرة.

ويحتفل مركز السينما العربية بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسه هذا العام ويعمل منذ إنشائه على الترويج لصناعة السينما العربية في أهم المهرجانات وأسواق الأفلام حول العالم، كما يعد أول منصة متنقلة تربط صناعة السينما العربية وترعاها وتروج لها، وتربطها بالمهرجانات والأسواق والجماهير المحلية والإقليمية والدولية.