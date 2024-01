قبل مسلسل "حالة خاصة".. أعمال قدمت "التوحد" في الدراما والسينما

حقق مسلسل "حالة خاصة" نسب مشاهدة مرتفعة منذ عرض حلقاته الأولى، واتجهت الأنظار إلى بطل المسلسل الممثل طه دسوقي الذي نجح في تجسيد شخصية محام شاب يدعى نديم أبو سريع، مصاب باضطراب طيف التوحد.

ويحاول نديم خلال الأحداث تحقيق حلمه وأمنية والدته بأن يصبح محاميا يدافع عن الضعفاء، وترصد الأحداث الصعاب التي يواجهها من أجل الاندماج في المجتمع لإثبات ذاته.

الفكرة المميزة وغير المعتادة في الدراما والسينما المصرية تعد من العوامل التي أسهمت في نجاح المسلسل الذي كتبه مهاب طارق وأخرجه عبد العزيز النجار، فلم يتم تناول التوحد سوى في أعمال قليلة مثل حكاية "حلم حياتي" ضمن مسلسل "إلا أنا" حيث جسدت مايان السيد شخصية فتاة تعاني من التوحد وتحاول أن تشق طريقها في الحياة لتصبح ممثلة.

لكن اضطراب التوحد تم تناوله في صور عدة في السينما العالمية كان من أبرزها الأعمال التالية:

"رجل المطر" (Rain Man)

نجحت المعالجة التي قدمها صناع فيلم "رجل المطر" (Rain Man) في تجسيد معاناة مرضى التوحد، فالقصة مقتبسة من أحداث حقيقية حول حياة الأميركي المصاب بالتوحد "كيم بيك"، وهو ذو قدرات عقلية استثنائية.

جسّد داستن هوفمان شخصية "رايموند" مريض التوحد، الذي يحاول شقيقه تشارلي "توم كروز" أن يستولي على ميراثه، ولكن من خلال رحلة يقومان بها، يبدأ تشارلي في فهم شخصية شقيقه والتعرف على قدراته وذكائه الحاد الذي أنقذهما من الورطات، هذا التقارب الإنساني في النهاية جعله يعدل عن قراره.

نجح هوفمان في أداء تفاصيل شخصية مريض التوحد بعذوبة ودقة، ليستحق بعدها الفوز بجائزة أفضل ممثل في أوسكار 1989، ضمن عدد من الجوائز التي حصل عليها الفيلم منها أفضل مخرج لباري ليفنس وأفضل سيناريو أصلي وأفضل فيلم.

وتم إعادة تقديم الفكرة في الفيلم المصري "التوربيني" 2007، والذي جسّد خلاله أحمد رزق شخصية البطل المصاب بالتوحد، وشاركه في البطولة شريف منير وهند صبري.

"المحاسب" (The Accountant)

يعد بن أفليك من أشهر الفنانين الذين نجحوا في تجسيد شخص المصاب باضطراب التوحد، من خلال أحداث فيلم "المحاسب" (The Accountant)، حيث استطاع التعبير عن كل الصعوبات النفسية والجسدية والذهنية أيضا التي مر بها بطل الفيلم.

ولم يقدم الفيلم فقط القدرات الخاصة والذكاء الشديد الذي يتمتع به البطل "كريستيان" الذي أصبح محاسبا مشهورا ومحترفا في عمله، لكنه قدم خطا دراميا عن الدوافع والأبعاد التي أسهمت في تكوين شخصية البطل، الذي تخلت عنه والدته منذ طفولته وتركته لوالده بعد أن تم تشخيصه بالتوحد، ونجاح الأب في احتوائه وتوجيهه.

"اسمي خان" (My name is Khan)

اعتمد "اسمي خان" (My name is Khan) على تقديم اضطراب التوحد من خلال الشخصية الرئيسية في الفيلم، والتي جسدها النجم الهندي شاروخان في عام 2010.

خلال الأحداث يعاني البطل "رضوان خان" من شكل من أشكال طيف التوحد، وينتقل إلى الولايات المتحدة عقب وفاة والدته وبعد أحداث انهيار برجي التجارة العالمي يتعرض إلى الاضطهاد حيث يتم احتجازه والشك في سلوكه ويلجأ لمعالجه النفسي من أجل حل مشكلته.

"صعود الزئبق" (Mercury Rising)

في عام 1998، تناول صناع فيلم "صعود الزئبق" (Mercury Rising) اضطراب التوحد من خلال أحداث اعتمدت على المهارات القوية والذكاء الحاد لطفل مصاب بالتوحد، والذي يتمكن من كشف سر شفرة وضعتها وكالة الأمن الوطني الأميركي، وهى شفرة معقدة لحماية التسلل لشبكاتها الإلكترونية، وهنا تطلب السلطات التحفظ على الطفل من أجل منع انتشار الشفرة، وتحاول اختطافه، لكن تفشل أول محاولة، وهنا يقف العميل الفدرالي (أرت جيفريز) إلى جوار الطفل لحمايته.

"موزارت والحوت" (Mozart and the Whale)

وبعيدا عن أفلام الأكشن وفي إطار كوميدي رومانسي، قدم الثنائي جوش هارتنت وورادها ميتشيل، شخصيتان مصابتان بالتوحد في أحداث فيلم "موزارت والحوت" (Mozart and the Whale).

ويتناول الفيلم التوحد في قالب إنساني من خلال تأثيره على العلاقات العاطفية، فالبطل دونالد لديه قدرات خاصة في الأرقام ويحب الأنماط المتكررة والروتين، ويقع في حب إيزابيل التي تشاركه ضمن مجموعة دعم التوحد.

تجارب درامية ووثائقية

وإلى جانب الأعمال السينمائية الشهيرة، شهد العام الماضي 2023 تناول مرض التوحد في الدراما التلفزيونية، منها مسلسل "نوع من الشرارة" (A Kind of Spark) حيث تحاول الفتاة آدي البالغة من العمر 11 ومصابة بالتوحد، إقناع قريتها بإنشاء نصب تذكاري للنساء اللاتي تمت محاكمتهن بتهمة السحر هناك وتعتقد أنهن على الأرجح مصابات بالتوحد مثلها.

وفي العام نفسه، قدم كريس بيكهام تجربة وثق من خلالها للتوحد تحت عنوان "ما بداخل عقولنا" (Inside Our Autistic Minds) نجح من خلالها التعاون مع صانعي الأفلام ومصممي الغرافيك والرسوم المتحركة في مساعدة مجموعة من الأشخاص المصابين بالتوحد في إنشاء أفلام قصيرة تساعدهم في الكشف عن مشاعرهم الحقيقية بداخلهم.

وتناول المسلسل الكوميدي "كل شيء سيكون على ما يرام" (Everything’s Gonna Be Okay) الذي تم تقديمه في 2020، التوحد لكن من خلال مواقف كوميدية، ورحلة اكتشاف الذات، حيث يتتبع المسلسل حياة 3 أشقاء هم نيكولاس وجنيفيف، وماتيلدا البالغة من العمر 17 عامًا والمصابة بالتوحد، وخلال الأحداث يكتشف شقيقها أنه مصاب أيضا بالتوحد.

أما مسلسل "الطبيب الجيد" (The Good Doctor) الذي تم عرضه في عام 2017، فقد نجح الممثل فريدي هايمور في تجسيد شخصية الطبيب شون ميرفي الجراح الناجح والموهوب وهو أيضا مصاب بالتوحد، ويناقش المسلسل التعقيدات التي تواجهه رغم ذكائه الشديد ومهارته، بالإضافة إلى صراعاته العاطفية والشخصية وتصميمه على تحسين حياة المرضى.