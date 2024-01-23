بعد 8 سنوات من نجاح الجزء الأول.. بن آفليك يصور فيلم "المحاسب 2"

يبدأ المخرج الأميركي غافين أوكونور تصوير الجزء الثاني من فيلم "المحاسب" (The Accountant) في منتصف مارس/آذار القادم. وكان الجزء الأول من العمل الذي صدر عام 2016، حقق نجاحا كبيرا فوصلت إيراداته إلى 155 مليون دولار، مقابل ميزانية لم تتجاوز 44 مليون دولار.

وبعد هذا النجاح، طالب الجمهور بإنتاج جزء ثانٍ من بطولة بن آفليك، وآنا كيندريك، وجي كي سيمونز، وجون بيرنثال، وجيفري تامبور، وجون ليثغو، وهو ما قوبل بترحاب الشركة المنتجة ومن كاتب السيناريو بيل دوبوك.

ولم يتحدث أحد عن الجزء الجديد حتى العام 2021، لكن "المحاسب" عاد إلى الأضواء مرة أخرى، وبدأ العمل عليه بالفعل، واستمر لفترة طويلة، حتى أعلن صنّاع الفيلم عن العودة إلى الأستوديوهات لتصويره.

وجهات نظر متعددة للحكاية

تدور أحداث الجزء الأول حول كريستيان وولف، خبير الرياضيات الذي يفضل الحياة مع الأرقام، ويعمل كمحاسب مستقل لبعض أخطر المنظمات الإجرامية في العالم.

يتولى وولف التعامل مع شركة روبوتات حديثة ليكشف عن تلاعب في حساباتها، ويبدأ في العمل لكشف مصير ملايين الدولارات التي تسربت من حساب الشركة، في الوقت الذي تقترب الشرطة فيه من الإيقاع به.

ورغم بقاء الأبطال الرئيسيين في أدوارهم، فإن الأدوار نفسها ستتغير؛ حيث تتسع مساحات البعض وتقل أخرى، فيستكمل بن آفليك دور كريستيان وولف، كما يواصل جون بيرنثال لعب دور شقيق القاتل المحترف براكستون، الذي يعمل لحساب المجرم لامار بلاكبيرن، والذي لعب دوره في الجزء الأول جون ليثغو، وتواصل آنا كيندريك لعب دور لعب دور دانا كامينغز، ومن المحتمل انضمام نجوم جدد لفريق عمل الفيلم.

وأظهر الجزء الأول الحكاية من وجهة نظر كريستيان وولف، لكن الجزء الثاني سيحكي القصة من وجهة نظر براكستون، ومن المحتمل أن يتحول دور آفليك إلى دور مساعد مقارنةً بدور بيرنثال.

الأبطال

أكد المخرج غافين أوكونور أن شخصية براكستون -شقيق وولف- ستحتل مساحة أكبر في العمل، لذلك سيكون لجون بيرنثال المزيد من الوقت على الشاشة في الجزء الثاني.

ومن المتوقع أن يعمل المخرج على التحضير للجزء الثالث من الفيلم، والذي سيكون بعنوان "رجل المطر" (Rain Man)، ويدور حول شخصين بينهما العديد من المشتركات، لكن التناقض الهائل بينهما ينكشف فجأة، وهو استكمال للجزأين الأول والثاني من "المحاسب" بحكاية تجمع البطلين في رحلة أخيرة.

وبحسب أوكونور، سيكون الجزء الثاني من الفيلم بمثابة تمهيد لأحداث الجزء الثالث وسيتضمن الكثير من الإثارة والمخاطر التي عرفها الجمهور في الجزء الأول.

بن آفليك

واشتهر بطل فيلم "المحاسب" بن آفليك في منتصف التسعينيات من خلال أدائه في أفلام المخرج كيفن سميث "مالراتس" (Mallrats) عام 1995، و"مطاردة إيمي" (Chasing Amy) في 1997.

ثم حاز على جائزتي الأوسكار والغولدن غلوب في 1997 رفقة مات ديمون، عن السيناريو الذي كتباه معا لفيلم "غود ويل هانتنغ" (Good Will Hunting).

شارك بن آفليك في أفلام ناجحة، مثل "آرماغادون" (Armageddon) و"شكسبير في الحب" (Shakespeare in Love) في 1998، و"بيرل هاربور" (Pearl Harbor) في 2002.

وفي العقد الأول من القرن الـ21، لعب آفليك أيضا أدوار البطولة في أفلام ناجحة في شباك التذاكر؛ مثل "باتمان ضد سوبرمان: فجر العدالة" (Batman v Superman: Dawn of Justice) في 2016، و"آرغو" (Argo) الذي نال جائزة الأوسكار كأفضل فيلم في 2013.