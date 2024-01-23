التونسي "بنات ألفة" ضمن ترشيحات أوسكار 2024.. و"أوبنهايمر" يتصدر القائمة

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة "الأوسكار" عن قائمة الأفلام المشاركة والمرشحة لنيل جوائز الأوسكار لهذا العام، وذلك خلال بث مباشر استضافه زازي بيتز، وجاك كويد من مسرح صامويل غولدوين في لوس أنجلوس، اللذان أعلنا أن ترشيحات جوائز الأوسكار لعام 2024 ستجلب أخبارا كبيرة للعديد من أهم الأفلام في العام الماضي.

تصدر فيلم "أوبنهايمر"، وهو عمل سينمائي يروي فيه المخرج كريستوفر نولان سيرة مخترع القنبلة الذرية، قائمة الترشيحات لجوائز الأوسكار اليوم الثلاثاء، إذ حصل على 13 ترشيحا، بما يشمل فئة أفضل فيلم.

وأعقبه في السباق إلى هذه الجوائز التي توزع في هوليود في العاشر من مارس/آذار، فيلم "بور ثينغز" الذي يقدّم نسخة أنثوية من الكائن الأسطوري فرانكنشتاين، مع 11 ترشيحا، من ثم فيلم "قتلة زهرة القمر" (Killers of the Flower Moon) لمارتن سكورسيزي مع 10 ترشيحات.

ويحظى فيلم كريستوفر نولان عن سيرة مبتكر القنبلة النووية بحظوظ كبيرة لنيل حصة الأسد من الترشيحات بعدما حصل على 5 جوائز غولدن غلوب.

وفي ما يأتي قائمة بالمرشحين في الفئات الرئيسية لجوائز الأوسكار بدورتها المقبلة هذا العام:

ترشيحات جائزة أفضل فيلم

فيلم قتلة زهرة القمر من بطولة روبرت دي نيرو وجيسي بليمونز، ومن إخراج مارتن سكورسيزي، الحائز على جائزة الأوسكار، والسيناريو من تأليف إريك روث ومارتن سكورسيزي.

اقتبس الفيلم عن كتاب بالاسم نفسه صدر عام 2017 للصحفي الأميركي ديفيد غران، ويوثق لمرحلة إرهاب وتصفية السكان الأصليين في العشرينيات من القرن الماضي، وهي الفترة التي قتل خلالها العديد من أعضاء قبيلة أوسيدج في أوكلاهوما بسبب ثروتهم النفطية، وهي جرائم قتل بقيت عالقة بدون الوصول لقاتل محدد، ويعرض الكتاب تفاصيل عمليات القتل وتحقيقات المسؤولين فيها.

ترشيحات جائزة أفضل مخرج

جوناثان غلايزر عن فيلم "منطقة الاهتمام" (The Zone of Interest).

يورغوس لانثيموس عن فيلم "أشياء بئيسة" (Poor Things).

كريستوفر نولان عن فيلم "أوبنهايمر" (Oppenheimer).

مارتن سكورسيزي عن فيلم "قتلة زهرة القمر" (Killers of the Flower Moon).

جوستين ترييه "تشريح السقوط" (Anatomy of a Fall).

قدم فيلم "أوبنهايمر" ما يزيد على 3 ساعات في محاولة لتقديم ما وراء الدراما التي عاشها روبرت أوبنهايمر في ظل دراما الحرب العالمية الثانية، والمكارثية، وصراع عاشه علماء كبار تم تجنيدهم لصالح دولة قررت إنهاء الحرب بأصعب الطرق.

ترشيحات جائزة أفضل ممثل

برادلي كوبر "مايسترو".

كولمان دومينغو "راستن".

بول جياماتي "الباقون".

كيليان مورفي "أوبنهايمر".

جيفري رايت "أميريكن فيكشن".

تدور أحداث العمل الذي تتجاوز مدته الزمنية ساعتين، حول مسيرة برنستاين المولع بالموسيقى، وكيف استطاع تتبع شغفه وصعد إلى قمة الهرم الموسيقي، بالتزامن مع سرد العلاقة العاطفية التي جمعته بالممثلة فيليسيا مونتيليغري وما واجهه من صعاب.

ترشيحات جائزة أفضل ممثلة

أنيت بينينغ "نياد".

ليلي غلادستون "قتلة زهرة القمر".

ساندرا هولر "تشريح السقوط".

كاري ماليغان "مايسترو".

إيما ستون "بور ثينغز".

وتلعب ساندرا هولر في فيلم "تشريح السقوط" دور كاتبة ناجحة متهمة في جريمة قتل.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي أول مرة يتم فيه ترشيح الممثلة المنحدرة من ولاية تورينجن وتقيم في مدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا، لجائزة أوسكار.

وتتنافس هولر على نيل جائزة أوسكار ضمن فئة "أفضل ممثلة رئيسية".

ترشيحات جائزة أفضل ممثل في دور ثانوي

سترلينغ ك. براون "أميريكن فيكشن".

روبرت دي نيرو "قتلة زهرة القمر".

روبرت داوني جونيور "أوبنهايمر".

راين غوسلينغ "باربي".

مارك روفالو "أشياء بئيسة".

ترشيحات جائزة أفضل ممثلة في دور ثانوي

إميلي بلانت "أوبنهايمر".

دانيال بروكس "اللون الأرجواني".

أميريكا فيريرا "باربي".

جودي فوستر "نياد".

دافاين جوي راندولف "الباقون".

ترشيحات جائزة أفضل فيلم دولي

"إيو كابيتانو" (Io Capitano) (إيطاليا).

"أيام مثالية" (Perfect Days) (اليابان).

"مجتمع الثلج" (Society of the Snow) (إسبانيا).

"صالة المعلمين" (The Teachers’ Lounge) (ألمانيا).

"منطقة الاهتمام" (The Zone of Interest) (المملكة المتحدة).

ترشيحات جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة

ترشيحات جائزة أفضل فيلم وثائقي

"20 يوما في ماريوبول" (20 Days in Mariupol).

"بوبي واين: رئيس الشعب" (Bobi Wine: The People’s President).

"الذاكرة الأبدية" (The Eternal Memory).

الفيلم التونسي "بنات ألفة" (Four Daughters).

"لقتل النمر" ( To Kill a Tiger).

تدور الأحداث فيلم "بنات ألفة" حول "ألفة" الأم التونسية لـ4 فتيات (رحمة وغفران وتيسير وآية) اللاتي يعشن حياة عادية تبدو مستقرة رغم الفقر، ويتحول ذلك الاستقرار إلى أجواء كارثية بعد أن تقع الشقيقتان الكبيرتان في قبضة الأعمال المسلحة، وتنضمان إلى إحدى الخلايا المسلحة على الحدود في ليبيا.

ويحكي فيلم "صالة المعلمين" عن صراع في مدرسة يخرج عن السيطرة، وتتركز الأحداث على معلمة شابة (ليوني بينيش) تحاول كشف ملابسات سلسلة من السرقات وقعت في المدرسة.

وتدور أحداث فيلم "أيام مثالية" في العاصمة اليابانية طوكيو، ويحكي الفيلم عن رجل يدعى هيراميا (كوجي ياكوشو) يعمل منظف مراحيض، ويبدو أنه راض عن حياته البسيطة ويعيش اللحظة غير مكترث بما بعدها.

ترشيحات جائزة أفضل صوت

ترشيحات جائزة أفضل تصميم ملابس

"باربي" (Barbie).

"قتلة زهرة القمر" (Killers of the Flower Moon).

"نابليون" (Napoleon).

"أوبنهايمر" (Oppenheimer).

"أشياء بئيسة" (Poor Things).

ترشيحات جائزة أفضل إنتاج

"باربي".

"قتلة زهرة القمر".

"نابليون".

"أوبنهايمر".

"الأشياء الفقيرة".

ترشيحات جائزة أفضل مكياج وشعر

"أوبنهايمر".

"الأشياء الفقيرة".

"مجتمع الثلج"."

"غولدا".

"مايسترو".

ترشيحات جائزة أفضل تحرير سينمائي (مونتاج)

"تشريح السقوط".

"الباقون".

"قتلة زهرة القمر".

"أوبنهايمر".

"أشياء بئيسة".

أفلام مع 7 ترشيحات أو أكثر

"أوبنهايمر" (13 ترشيحا).

"أشياء بئيسة" (11 ترشيحا).

"قتلة زهرة القمر" (10 ترشيحات).

"باربي" (8 ترشيحات).

"مايسترو" (7 ترشيحات).

ويقام احتفال توزيع جوائز الأوسكار الـ96 في العاشر من مارس/آذار المقبل، بعد عام شهد إضرابا تاريخيا للممثلين وكتّاب السيناريو في هوليود.