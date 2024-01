المشاهير يدعمون غزة: إسرائيل تستهدف الصحفيين وتستخدم سلاح التجويع ضد الفلسطينيين

نشر الممثل البريطاني ذو الأصول المصرية خالد عبد الله عبر حسابه -على منصة إكس- جزءا من تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة.

وكتب عبد الله على التقرير في تغريدته "بعد مرور أكثر من 100 يوم على الحرب، دمرت إسرائيل النظام الغذائي في غزة، واستخدمت الغذاء كسلاح، كما يقول خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان".

ويتناول التقرير الذي قام الممثل العالمي بنشره استخدام إسرائيل الغذاء والتجويع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار التقرير إلى أن الفلسطينيين يتضورون جوعا، ويكافحون من أجل العثور على الغذاء والمياه، ولا تتلقى النساء الحوامل التغذية المناسبة مما يعرضهن للخطر، ويوجد ما يقارب من 335 ألف طفل معرضين لسوء التغذية، مما قد يتسبب في مواجهة جيل كامل لخطر الإصابة بالتقزم والإعاقة بسبب نقص التغذية مع استمرار المجاعة التي يفرضها الاحتلال.

Over one hundred days into the war, Israel destroying Gaza’s food system and weaponizing food, say UN human rights experts. Full report: https://t.co/6RIfV5RSew pic.twitter.com/PlbkQx5m5Z

يواصل بذلك بطل مسلسل "التاج" (The Crown) تضامنه مع القضية الفلسطينية، فقبل أيام وخلال حفل توزيع جوائز "الإيمي" السنوي الـ75 حرص على التقاط صور كشفت عن ما كتبه على يديه بقلم أسود "لن يحدث مرة أخرى" في إشارة إلى الحرب الدائرة في فلسطين.

“Our lives begin to end the day we become silent about things that matter.”

Mourn the dead and fight like hell for the living.

The dove is from Bethlehem, the scales of justice for everywhere & the #ICJ.

Because all live are sacred.#MLKDay2024 #Emmys2024 #Oct7Day100… pic.twitter.com/yTMQJLtI28

— Khalid Abdalla (@khalidabdalla) January 16, 2024