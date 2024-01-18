المشاهير يدعمون غزة: إسرائيل تستهدف الصحفيين وتستخدم سلاح التجويع ضد الفلسطينيين

نشر الممثل البريطاني ذو الأصول المصرية خالد عبد الله عبر حسابه -على منصة إكس- جزءا من تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن الأوضاع الإنسانية الكارثية في غزة.

وكتب عبد الله على التقرير في تغريدته "بعد مرور أكثر من 100 يوم على الحرب، دمرت إسرائيل النظام الغذائي في غزة، واستخدمت الغذاء كسلاح، كما يقول خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان".

ويتناول التقرير الذي قام الممثل العالمي بنشره استخدام إسرائيل الغذاء والتجويع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.

وأشار التقرير إلى أن الفلسطينيين يتضورون جوعا، ويكافحون من أجل العثور على الغذاء والمياه، ولا تتلقى النساء الحوامل التغذية المناسبة مما يعرضهن للخطر، ويوجد ما يقارب من 335 ألف طفل معرضين لسوء التغذية، مما قد يتسبب في مواجهة جيل كامل لخطر الإصابة بالتقزم والإعاقة بسبب نقص التغذية مع استمرار المجاعة التي يفرضها الاحتلال.

Over one hundred days into the war, Israel destroying Gaza’s food system and weaponizing food, say UN human rights experts. Full report: https://t.co/6RIfV5RSew pic.twitter.com/PlbkQx5m5Z — Khalid Abdalla (@khalidabdalla) January 18, 2024

يواصل بذلك بطل مسلسل "التاج" (The Crown) تضامنه مع القضية الفلسطينية، فقبل أيام وخلال حفل توزيع جوائز "الإيمي" السنوي الـ75 حرص على التقاط صور كشفت عن ما كتبه على يديه بقلم أسود "لن يحدث مرة أخرى" في إشارة إلى الحرب الدائرة في فلسطين.

“Our lives begin to end the day we become silent about things that matter.” Mourn the dead and fight like hell for the living. The dove is from Bethlehem, the scales of justice for everywhere & the #ICJ. Because all live are sacred.#MLKDay2024 #Emmys2024 #Oct7Day100… pic.twitter.com/yTMQJLtI28 — Khalid Abdalla (@khalidabdalla) January 16, 2024

وكان الممثل الذي مثل دور صديق الأميرة ديانا الراحل دودي الفايد أثناء العرض الأول لمسلسل "التاج" في لوس أنجلوس قد دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة، وكتب على يديه "أوقفوا إطلاق النار الآن".

It was a moment to hold in my soul, not just a series of images. And to my children, I said every time you see me touch my heart it is also for you. It is from parenthood and childhood that this moment comes. We cannot have another generation of this violence and this injustice.… pic.twitter.com/W07b4IqWMw — Khalid Abdalla (@khalidabdalla) December 7, 2023

وحول استشهاد أكثر من 60 صحفيا أثناء تغطية الحرب في غزة، نشرت الممثلة المكسيكية ميليسا باريرا عبر خاصية القصص المصورة على إنستغرام صورا لها مرتدية قميصا يحمل كلمة "صحافة" Press من تصميم الفلسطينية جنان مطري.

وبسبب منشوراتها الداعمة لفلسطين وإدانتها للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، قررت الشركة المنتجة لفيلم "صرخة 7" (Scream 7) استبعاد باريرا من بطولة الفيلم، وكتبت حينها بمناسبة أعياد الميلاد عبر حسابها على إنستغرام "آمل ألا تتجاهل حقيقة أنك تحتفل بميلاد طفل (السيد المسيح) تعرض للاضطهاد والاستهداف، واضطر أهله إلى الفرار إلى مصر، بينما يتعرض الآن ملايين الفلسطينيين من الجزء المحدد من العالم للاضطهاد، وتم استهدافهم وإجبارهم على الفرار من منازلهم تحت قصف عشوائي وبلا هوادة".