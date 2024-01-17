بطل "أشياء أغرب" يتراجع عن تصريحاته ضد غزة ويدعو لإنهاء الحرب

تراجع الممثل الأميركي نواه شناب بطل مسلسل "أشياء أغرب" (Stranger Things) عن تصريحاته السابقة الداعمة للجيش الإسرائيلي في قصفه لقطاع غزة، مؤكدا أن أفكاره ومعتقداته "أسيء فهمها.. أنا أقف ضد قتل أي شخص بريء" حسبما قال في فيديو نشره على تيك توك.

وأضاف شناب في الفيديو الذي نشره "أريد فقط السلام والأمان لجميع الأبرياء المتضررين من هذا الصراع. أجريت عدة مناقشات مفتوحة مع أصدقاء من خلفية فلسطينية، وأعتقد أن هذه محادثات مهمة للغاية، وقد تعلمت منها أننا جميعا نأمل في الأشياء نفسها، وأطالب بإعادة المحتجزين في غزة، وأطالب أيضا بوضع حد لفقدان أرواح الأبرياء في فلسطين، فكثير من هؤلاء الأشخاص هم من النساء والأطفال".

تحريض وسخرية

الممثل الذي أقيم له حفل خاص به في إسرائيل "بار متسفا" -وهو طقس يهودي يُقام عند بلوغ الطفل الـ13 من عمره احتفالا بتكليفه بأداء الفرائض الدينية- كان قد نشر بيانا حماسيا على حسابه على إنستغرام عقب اندلاع عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، دعا فيه متابعيه إلى التعليق على حسابه "تضامنا مع الحرب".

ولكنه عاد وقال في فيديو حديث "بصفتي أميركي يهودي، أشعر بالخوف.. أخشى على إخوتي وأخواتي في إسرائيل، الذين تعرضوا لهجوم عبثي من قبل حماس. إنني أشعر بحزن شديد عندما أرى القتل الوحشي للأطفال والنساء والجنود الأبرياء الذين يقاتلون للدفاع عن أنفسهم".

وأضاف شناب "أنا، مثل الآخرين، أريد السلام لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين. دعونا نتوقف عن الخطابة واختيار الجانبين. وبدلا من ذلك، يجب علينا أن ندرك أننا جميعا نقف إلى جانب الحرب ضد الإرهاب. اختر الإنسانية بدلا من العنف".

وتابع الممثل البالغ من العمر (19 عاما) في الفيديو الذي تراجع فيه عن دعمه للحرب الإسرائيلية على غزة، "أعتقد أن أي شخص لديه أي ذرة من الإنسانية سيأمل في إنهاء العداء بين الجانبين. أنا أقف ضد قتل أي شخص بريء، وآمل أن تفعلوا ذلك أيضا. وآمل فقط أن أرى يوما ما هاتين المجموعتين قادرتين على العيش بانسجام معا في تلك المنطقة".

وختم "آمل أن أرى الناس في عام 2024 عبر الإنترنت أكثر تفهما وتعاطفا، وأن يدركوا أننا جميعا بشر، بغض النظر عن عرقنا، أو خلفيتنا، أو بلد ميلادنا.. نحن جميعا بشر وكلنا متشابهون، ويجب علينا جميعا أن نحب بعضنا بعضا من أجل ذلك، وندعم بعضنا بعضا، ونقف معا من أجل الإنسانية والسلام".

وكان شناب قد واجه ردود فعل غاضبة بعد إعجابه بمقطع فيديو يسخر من الضحايا الفلسطينيين في غزة، وظهر في مقطع، وهو يحمل ملصقات كتب عليها "الصهيونية مثيرة"، مما دفع بعض الأشخاص للدعوة إلى مقاطعة الموسم الخامس من مسلسل "أشياء أغرب" الذي بدأ إنتاجه مؤخرا.

يشار إلى أن نواه شناب بدأ‏ مسيرته الفنية عام 2015، إذ اشتهر بدور "ويل" بمسلسل الخيال العلمي "أشياء أغرب" (Stranger Things)، وأدى صوت تشارلي براون في فيلم كرتون "البينتس" (The Peanuts Movie)، كما أدى دور روجر في فيلم "جسر الجواسيس" (Bridge of Spies) عام 2015، والذي أخرجه ستيفن سبيلبيرغ، وكتبه الأخوان إيثان وجويل كوين.