في جوائز إيمي: "الدب" يخطف نصيب الأسد من "الخلافة"

في لمسة إنسانية مؤثرة، أعلن القائمون على جوائز "إيمي" عن توجيه التحية إلى بطل مسلسل "الأصدقاء" (Friends) ماثيو بيري الذي رحل أخيرا، وأدى الفنانون الحاضرون أغنية "أراك مجددا" (See You Again) مع توجيهها له.

وجاءت الجوائز التي أعلن عنها خلال الحفل الذي أقيم على مسرح ميكروسوفت في لوس أنجلوس، مساء أمس الاثنين، لتعبر عن اختلاف الذائقة والتوجه بين لجان تحكيم جوائز غولدن غلوب التي أعلنت الأسبوع الماضي وبين لجان جوائز إيمي، حيث فازت مسلسلات "الخلافة" (Succession) و"الدب" (The Bear) و"بيف" (Beef) بأعلى الجوائز لأفضل مسلسل درامي وأفضل مسلسل كوميدي وأفضل مسلسل محدود على التوالي.

في حين فاز برنامج "سباق روبول للسحب" (RuPaul’s Drag Race) بجائزة أفضل برنامج منافسة واقعية، وفاز "الأسبوع الماضي الليلة مع جون أوليفر" (Last Week Tonight With John Oliver) بجائزة أفضل برنامج متنوع، وحصل "العرض اليومي مع تريفور نواه" The Daily Show With Trevor Noah) على جائزة أفضل برنامج حواري.

وكان نصيب الأسد في جوائز الإيمي لمسلسل "الدب" برصيد 10 جوائز، ثم تلاه كل من "بيف" و"الأخير منا" (The Last Of Us) بـ8 جوائز لكل منهما، و تلاهما "الخلافة " بـ7 جوائز، ثم " اللوتس الأبيض" (The White Lotus) بـ5 جوائز، وأخيرا "وينزداي" (Wednesday) بـ4 جوائز، وفي مفارقة نادرة لم يحصل مسلسل (Better Call Saul) على أي جائزة رغم ترشيحاته للجوائز والتي بلغت 53 ترشيحا.

وفاز بجوائز التمثيل عدد كبير من الممثلين، من بينهم آيو إديبيري، جينيفر كوليدج، ماثيو ماكفادين، كوينتا برونسون، جيريمي ألين وايت، نيسي ناش بيتس، إيبون موس-باشراش، علي وونغ، سارة سنوك، كيران كولكين، بول والتر هاوزر وستيفن يون.

كلاكيت للمرة الثانية

للمرة الثانية يصعد كيران كولكين خشبة المسرح خلال أسبوعين متتاليين، حيث فاز نجم مسلسل "الخلافة" "Succession" جائزة إيمي لأفضل ممثل في مسلسل درامي. وهي أول جائزة إيمي لكولكين عن دوره في دور العمل. استغل الممثل هذه اللحظة ليشكر طاقم العمل، ومبدعي المسلسل، ووالدته، ومدير أعماله، ويلتقط صورا لعدد أكبر من الأطفال مع زوجته.

فاز كولكين الأسبوع الماضي أيضا بجائزة غولدن غلوب عن هذا الدور، وتم ترشيحه سابقا لجائزة إيمي في فئة الممثل المساعد في عامي 2020 و2022.

كما فاز كولكين بفئة يواجه فيها جيريمي سترونج وبريان كوكس، نجمي فيلم "Succession"، بالإضافة إلى جيف بريدجز في مسلسل "العجوز"(The Old Man)، وبوب أودينكيرك في مسلسل "اتصل بشاؤل" (Better Call Saul) وبيدرو باسكال في مسلسل "الأخير منا".

ورغم تكرار الأعمال الفائزة في كل من جوائز غولدن غلوب وإيمي، فإن التفضيلات تظل في عدد الجوائز لكل عمل فضلا تحقيق مسلسل "الدب" لرقم قياسي وهو 10 جوائز، فيما لم يحصل إلا على 3 جوائز هي أفضل مسلسل موسيقي أو كوميدي، بالإضافة إلى جائزتي أفضل ممثل لجيريمي إلين وايت، وأفضل ممثلة لأيو إيدي بيري، كما فاز مسلسل "بيف" (Beef) بـ3 جوائز.

مفاجأتان من الأصدقاء

جاء مشهد توجيه التحية للممثل الراحل ماثيو بيري مؤثرا في ضيوف حفل جوائز الإيمي، خاصة مع الميلودراما التي صاحبت الرحيل، وقد عرف بشخصية تشاندلر بينغ في مسلسل "فريندز" يجاهد منذ سنوات للتخلص من إدمانه الأدوية والكحول، ولجأ مرات كثيرة إلى مراكز لإعادة التأهيل، وخلال آخر ظهور له عبر التلفزيون، فاجأ بيري الجمهور باعترافه بأنه كان يعاني قلقا كبيرا "كل ليلة" خلال فترة تصوير مسلسل "فريندز".

واشتُهر بيري بشخصية تشاندلر بينغ الفكاهية في مسلسل "فريندز" الذي حظي بشعبية كبيرة، وعرضت قناة "إن بي سي" بين 1994 و2004 مواسمه العشرة التي تضمّنت 230 حلقة، وإلى جانب جنيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو ومات لوبلان وديفيد شويمر، صنع ماثيو بيري نجاح هذا المسلسل التلفزيوني الذي يعشقه الملايين خصوصا من جيل الشباب في الولايات المتحدة والعالم.

وفاجأت الممثلة الأميركية كريستينا أبلغيت، والتي شاركت أيضا في مسلسل "الأصدقاء" ضيوف حفل جوائز الإيمي بحضورها 2023، وتقديمها جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي إلى نجم مسلسل "The Bear" أيو إديبيري.

أدى ظهور كريستينا إلى تصفيق حار من الجمهور، دفعها للبكاء، وكانت قد أعلنت في أغسطس/آب 2021 أنه تم تشخيص إصابتها بمرض التصلب المتعدد "إم إس" (MS)، وظلت بعيدة عن الأضواء حتى ظهورها العلني قليلا العام الماضي لدعم الموسم الأخير من مسلسلها الكوميدي الشهير" ميت بالنسبة لي" (Dead to Me) على نتفليكس، والذي شاركت فيه، ورشحت عنه لجائزة إيمي في حفل هذا العام كأفضل ممثلة في مسلسل كوميدي. فازت كريستينا أبلغيت بجائزة إيمي لأفضل ضيف شرف عام 2003.

تم الإعلان عن الترشيحات في يوليو/تموز الماضي في حفل افتراضي، وكان من المقرر إقامة حفل توزيع الجوائز في سبتمبر/أيلول 2023 في سبتمبر، ولكن تم تأجيله بسبب إضراب الكتاب والممثلين.